Därför är hemlösa katter vårt största djurskyddsproblem

Katten är svenskarnas favorithusdjur, i en femtedel av alla ­hushåll bor en eller flera katter. ­Samtidigt är 100 000 katter lämnade åt sitt öde.

Foto: stock.adobe.com

Begreppet sommarkatt känner de flesta igen. En gosig kisse som barnen kelar och leker med. Man köper en kattunge och tar med den till stugan över sommaren. När det är dags att åka tillbaka hem, lämnas katten på landet.

Men oftast är det inte så här det går till när en katt blir hemlös. Det som utvecklats till Sveriges största djurskyddsproblem beror inte på att folk skaffar sommarkatter.

Vild och vilse

Det finns tre orsaker till varför en katt är hemlös:

1. Ägaren vill eller kan inte ha kvar katten och överger den.

2. Katten föds i det vilda.

3. En tamkatt har gått vilse. Det händer ofta i samband med en flytt, att katten blivit skrämd eller att en okastrerad hane går iväg i hopp om att hitta en honkatt att para sig med.

Djurvännen Liselotte Käll bor i Åkersberga, några mil norr om Stockholm. Till vardags arbetar hon som undersköterska, men det mesta av fritiden går till hemlösa, dumpade och förrymda katter. I snart fyra år har hon varit aktiv med att hjälpa djuren.

– Jag tror jag har fångat in över 150 katter.

Liselotte Käll har tre egna kattfällor, burar som stängs när en inlockad katt kliver på en platta. Dessa burar placerar hon ut där det finns hemlösa eller bortsprungna katter. Hon kan sitta och vaka över burarna i timmar, eller så håller hon koll hemifrån med hjälp av sin utplacerade jaktkamera.

Bortsprungna katter lockas in i fällor där de tas om hand. Sedan försöker man att återplacera dem i det område de hittades. Foto: Liselotte Käll

Kan få mask

Föreställningen att katten är ett rovdjur och klarar sig fint i det vilda stämmer inte. En katt får lätt mask som leder till avmagring och stort lidande. Även kylan är ett problem, och många katter fryser ihjäl när vintern kommer. Har en katt aldrig lärt sig jaga kan den dessutom svälta.

Ju längre tid en katt lever ute desto mer jobb är det att få den tam. De förvildade katterna är svåra för katthemmen att adoptera bort, och kan komma att avlivas på grund av platsbrist.

– Ingen katt ska somna in på grund av att den är rädd och skygg. Därför är det viktigt att kolla upp att katthemmet som tar emot katten har en så kallad "no kill-policy", säger ­Liselotte Käll.

Frivilliga matar

Hon har varit ute med sina fällor i områden där hemlösa katter bor för att ta in dem till veterinären och för att märka dem. Just nu bedriver hon ett så kallat TNR-M-projekt, vilket kan översättas till att fånga in, kastrera och återplacera katten. Återplaceringen innebär att katten släpps ut där den hittades, och sedan matas och vårdas av frivilliga.

– När det finns någon som är villig att mata katterna under en längre tid och kan hålla lite koll på dem är TNR-M ett bra alternativ, i och med att många katthem är överfulla och har lång kötid.

Marcus Björklund är chef över djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne. Där har man funderat över hur man ska få en kontrollerad kattstam i Sverige. Han anser att det enda sättet att komma åt problemet med lösgående katter är att kombinera märkning, registrering och tvångskastrering. Men det är sannolikt också nödvändigt att minska antalet hemlösa katter för att framtida generationers katter ska få det bättre, menar han.

– Det borde stå i lagen att alla katter ska kastreras, id-märkas och registreras, säger Marcus Björklund.

En orsak till de många hemlösa katterna i Sverige är ­deras låga status. Idag kan du köpa en huskatt billigt, eller till och med få en gratis, och kostnaderna för veterinär­besök hamnar långt ner bland prioriteringarna.

Liselotte har fångat in över 150 katter. Foto: Liselotte Käll

Locka med tonfisk

För att kunna kontrollera vem som äger en katt är det viktigt med id-märkning. En sådan görs genom att ett chip, lika stort som ett okokt risgryn, förs in i kattens skinn mellan skulder­bladen. Därefter registreras chipnumret i ett register, antingen hos kattförbundet ­Sverak eller i ­Svenska kennel­klubbens Djur-id. ­Liselotte Käll, som är utbildad chip­mär­­k­­­a­re, rekommenderar Djur-ids ­register:

– Det har polisen direkt tillgång till och kan söka upp ägarna till en inlämnad katt. De har även ett journummer och kan nås dygnet runt.

Om din egen katt skulle försvinna är det viktigt att agera direkt, speciellt om det rör sig om en okastrerad hona som snabbt kan bli dräktig. Upprätta en matstation – placera ut mat med stark doft i en transportbur så att katten lockas dit. Ett tips är att blanda tonfisk i olja med vatten och droppa kring matstationen. Gå ut och leta sent på kvällen då katten är som mest aktiv. Oftast rör sig katter i en radie på 10–300 meter. Sätt upp lappar runt om i kvarteret.

– Hittelön brukar fånga barns intresse. De är vanligtvis mer uppmärksamma på katter än vuxna, tipsar Liselotte Käll.

Kolla dessutom gärna med grannarna så att inte katten blivit instängd i deras förråd.

På Facebook finns ofta lokala grupper där man kan dela efterlysningar. På www.vilse.nu annonseras också om bortsprungna och upphittade katter.

– Man måste vara aktiv, sällan kommer en katt hem av att man sitter hemma i soffan, ­säger Liselotte Käll

Visste du att...

… en katthona rent biologiskt kan få kattungar från sex månaders ålder och under sin livstid kan få upp till 120 kattungar?

Källa: kattjouren.nu

Det säger lagen

Enligt djurskyddsreglerna måste du se till din katt två gånger per dag och ge den mat varje dag. Du kan alltså inte lämna katten ensam när du åker iväg, även om den har tillgång till mat.