Sticka: Söt apa till små krabater

PRIMA ­PRIMAT. Apan har ­svingat sig in i vår ­inredning och syns klänga lite varstans i bokhyllor och krukväxter. Apa efter och sticka en egen!

Design och foto: Sirdar

Storlek Höjd ca 19 cm när apan sitter.

Garn Snuggly Baby Bamboo Dk (80 % bambuviskos, 20 % ull, 50 g = ca 95 m) från Sirdar.

Garnåtgång Bottenfärg 50 g grått (170 eller 99) och mönsterfärg 50 g ljusgrönt (155) eller citrongult (116), vitt garn till ögonparti samt lite svart garn till broderi av mun och ögon.

Stickor Nr 3–3,5.

Tillbehör Fyllningsvadd, pip­rens­are.

Slätstickning fram och tillbaka: sticka rätt på räts, avigt på avigs. När du använder flera färger på samma varv, ta ett nystan av varje färg och sno alltid garnerna om varandra på avigs vid färgbytet varje varv för att undvika hål i arb.

En liten Herr Nilsson i mjuk bambu och ull väcker klätterlusten hos både stora och små.

Gör så här

Kropp

Framstycke: Lägg med bottenfärg upp 10 m och börja med slätst fram och tillbaka.

Varv 1: (räts) 1 rm, *gör ökning (= sticka 1 m rätt ­genom främre och bakre mask­båg­en)*, upprepa *–*, avsluta med 1 rm = 18 m.

Varv 3: Öka 1 m i var sida innanför 8 m (= sticka tråden mellan 2 m vridet rätt).

Varv 5 och 7: Gör ökn lika som på v 3 = 24 m. När du stickat sammanlagt 8 v, börja med mage och sticka enl diagram med botten- och mönsterfärg. När du stickat alla v på diagrammet, sticka med grått på de resterande 22 m.

Varv 1: 1 rm, sticka 2 m tills vridet rätt, sticka rätt till det återstår 3 m på stickan, sticka 2 rm tills, avsluta med 1 rm. Sticka 5 v och upprepa där­efter minskn lika som på v 1 på nästa v = 18 m. Sticka 3 v och sticka därefter 2 rm tills v ut = 9 m. Sticka 3 v och gör därefter ökn för halsen: sticka *1 rm, öka 1 m (= sticka tråden mellan 2 m vridet rätt)*, upprepa *–*, avsluta med 1 rm = 17 m. Sticka 3 v och öka därefter 1 m i var sida innanför 1 m på nästa v = 19 m. Sticka 1 v och upprepa ökn på nästa v = 21 m.

Sticka därefter ögonen med vitt garn enl diagram. När du stickat alla v på diagrammet, fortsätt i slätst med ­enbart grått. När du stickat 4 v grått efter ögonen, sticka 2 rm, *2 rm tills, 2 rm*, upprepa *–* en gång till, sticka 3 rm tills, upprepa *–* 2 ggr, avsluta med 2 rm = 17 m. Sticka 1 v avigt från avigs och sticka därefter 2 rm tills sammanlagt 4 ggr, 1 rm och 2 rm tills sammanlagt 4 ggr = 9 m. Klipp av garnet och dra genom de resterande m.

Bakstycke: Sticka lika som framstycket, men sticka endast med grått garn.

Ben

Lägg med grått upp 10 m och börja med slätst fram och tillbaka.

Varv 3: Öka 9 m jämnt fördelat över v = 19 m.

Varv 5: Sticka 8 rm, gör 3 ökn (= sticka 3 följande m rätt ­genom främre och bakre maskbågen), sticka 8 rm = 22 m.

Varv 7: Sticka 6 rm, sticka 2 rm tills sammanlagt 5 ggr, 6 rm = 17 m.

Varv 8: Sticka 6 am, 2 am tills sammanlagt 3 ggr, 5 am = 14 m.

Varv 9: Sticka 5 rm, 2 rm tills sammanlagt 2 ggr, 5 rm = 12 m.

Varv 10: 5 am, 2 am tills, 5 am = 11 m. Sticka därefter slätst med ränder och sticka alltid 2 v med grått och 2 v mönsterfärg. När det finns 18 ränder i arb, maska av. Sticka det andra benet lika.

Sy ihop bensömmarna och fyll samtidigt benen med vadd. Sy fotsömmen, men fyll inte med vadd. Sy långa stygn på fötterna med grått garn så att det blir 3 tår på vardera foten.

Armar

Lägg med grått upp 10 m och sticka slätst med ränder fram och tillbaka, sticka alltid 4 v grått och 4 v mönsterfärg. När det finns sammanlagt 9 ränder i arb, sticka slätst med mönsterfärg. Sticka 2 rm, *sticka 1 m rätt genom främre och bakre maskbågen*, upprepa *–*, avsluta med 1 rm = 17 m. Sticka 3 varv slätst och maska av de mittersta 5 m på nästa v = 12 m. Sticka 5 v slätst på de resterande m och sticka därefter 2 rm tills v ut = 6 m. Klipp av garnet och dra genom de resterande m. Sticka den ­andra armen lika. Sy ihop ­­­hand- och tumsömmarna, fyll samtidigt lätt med vadd. Sy ihop armarna, fyll inte med vadd.

Nos

Lägg med grått upp 26 m och sticka slätst fram och tillbaka. När du har stickat 6 v, sticka 2 rm tills v ut på nästa v = 13 m. Sticka 1 v avigt och därefter 2 rm tills sammanlagt 3 ggr, 1 rm, 2 rm tills sammanlagt 3 ggr = 7 m. Klipp av garnet och dra genom de resterande m. Sy sidsömmen på nosen.

Öron

Lägg med grått upp 18 m och sticka slätst fram och tillbaka. Varv 1: Sticka 6 rm grått, 6 rm mönsterfärg, 6 rm grått.

Varv 2: Sticka avigt med samma färg som på föregående v. Varv 3: Sticka 7 rm grått, 4 rm mönsterfärg, 7 rm grått.

Varv 4: Sticka avigt med samma färg som på före­gående v. Varv 5: Sticka 8 rm grått, 2 rm mönsterfärg, 8 rm grått.

Varv 6: Sticka avigt med grått.

Varv 7: Sticka 2 rm tills sammanlagt 9 ggr = 9 m. Klipp av garnet, dra genom de rester­ande m och dra ihop. Sticka det andra örat lika. Sy ihop sömmarna.

Tofs

Lägg med grått upp 7 m.

Varv 1: maska av 6 m, det återstår 1 m på stickan.

Varv 2: lyft över 1 m på vänster sticka och lägg upp 6 m. Upprepa varv 1–2 en gång till. Maska av. Klipp av garnet och dra ­genom de reste­rande m.

Svans

Lägg med grått upp 10 m och sticka slätst fram och tillbaka. När arb mäter 24 cm, sticka från räts 2 rm tills sammanlagt 5 ggr. Klipp av garnet och dra det genom de resterande 5 m, dra ihop. Sy sidsömmen på svansen och stick in en piprensare, som du har vikt dubbel.

Montering

Sy ihop sidsömmarna på huvudet och kroppen och fyll med vadd. Sy i en tråckeltråd i kanten nederst, dra ihop och sy ihop öppningen. Fäst nosen på huvudet nedanför ögonen, fyll samtidigt med vadd. Sy ihop öronen vid sidsömmarna så att mönsterfärgen är på framsidan. Sy i tofsen på toppen av huvudet. Sy knutstygn med svart garn mitt på ögonen och sy små raka stygn omkring knutstygnen. Brodera "V" på nosen med svart garn. Sy i armarna i sidsömmarna på samma höjd som halsen. Sy i benen i nedre delen av kroppen ca 2,5 cm från varandra. Sy i svansen.