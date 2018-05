Joakim Lundell: "När jag inte styrs av känslor fungerar jag mycket bättre"

Han är en av Sveriges största på sociala medier och hans biografi hade fler förbeställningar än Zlatans. Nu släpper Youtube-stjärnan Joakim Lundell en bok om hur det är att leva med två diagnoser.

Foto: Peter Jönsson

Joakim Lundell Ålder 32 år.

Bor: I en villa i Norrköping.

Familj: Frun Jonna. Väntar sitt första barn.

Gör: En av Sveriges största Youtube-personligheter, musikartist, producent, dj.

Aktuell: Med bok nummer två: Du är inte ensam (Lind & Co). Skriven tillsammans med Leif Eriksson och Martin Svensson.

En epatraktor kör långsamt förbi familjen Lundells hus. Den gör en hundraåttiogradig vändning på vändplanen och kör lika sakta tillbaka. Joakim Lundell rycker på axlarna. Han är van vid att nyfikna lockas till den nyköpta villan i Norrköping. Dessutom jobbar han aktivt med att inte hetsa upp sig över saker i tillvaron. Att lägga band på sina känslor är hans nya melodi.

– Det är känslorna som gör att diagnoserna blir ett helvete. Är du ledsen är du extremt ledsen, är du glad är du extremt glad. Det går väldigt mycket upp och ner. Jag försöker träna mig i att hålla en jämn nivå. Bli lagom glad. Lagom ledsen. När jag inte styrs av känslor fungerar jag mycket bättre.

Joakim Lundell är klädd i arbetsbyxor, sådana som har fickor med plats för verktyg. Hela hans liv just nu kretsar runt husrenoveringen. Det vet alla som följer honom på Youtube. Han och hustrun Jonna Lundell väntar barn, och de vill ha huset i ordning innan bebisen är planerad – i oktober.

Vi sitter vid köksbordet bland ballonger och girlanger. Mitt på bordet står en prinsesstårta. Jonna Lundell fyller 24 år, och paret har just spelat in en födelsedagsvideo som snart ska läggas ut på Youtube. Av Joakim har Jonna fått en Iphone. Av filmteamet har hon fått parfym och eyeliner. Jonna har ritat ett hjärta med eyelinern i Joakims panna. Det sitter kvar under hela intervjun.

Här – från huset i Norrköping – driver paret Lundell sitt medieimperium. "Jocke & Jonna" är ett av vår tids starkaste Youtube-varumärken, och paret har 35 miljoner visningar i månaden på sina Youtube-klipp. Dagligen lägger de upp ambitiösa, ofta halvtimmeslånga, filmer om sina liv – när de får gravidbesked, när de monterar ett gym i huset, när Joakim rakar bort sin mustasch, och så vidare.

Joakim Lundell har en nygjord tatuering under vänster öga, "Fighter" står det med små bokstäver. För ett drygt år sedan släppte han självbiografin Monster. Boken sålde i 15 000 exemplar redan innan den ens kommit ut på marknaden. Så många förbeställde inte ens Zlatans Jag är Zlatan.

Monster skildrar Joakim Lundells uppväxt med en mamma som han beskriver som psykiskt sjuk och missbrukande. Som åttaåring läggs han in på en psykiatrisk avdelning, lite senare placeras han i en fosterfamilj. Joakim Lundell mår så dåligt att han under en lång period kommunicerar enbart via sin nallebjörn. Det är omtumlande läsning. Först en tragisk barndom, sen destruktiva tonår. Det är självmordsförsök, brott, socialbidrag och tillfälliga boenden om vartannat.

En vilsen Joakim Lundell är förstås ett tacksamt offer i en cynisk medievärld, och han rekryteras till skandalsåpan Kungarna av Tylösand – serien som fick hård kritik för sitt glamouriserade av festande, tv-sex och alkohol. I samma veva startar Joakim Lundell sin första blogg, Jockiboi, där han skriver häpnadsväckande elakt om människor, men också pratar öppet om till exempel sitt kokainmissbruk. Han verkar sakna spärrar. Han spelar in filmer där han sveper ett helrör vodka och kaskadspyr in i kameran, och filmar och lägger ut när han har sex. Det är full cirkus. Joakim Lundell får fler och fler följare, men mår allt sämre.

Fick diagnoserna sent

Den nya boken Du är inte ensam tar vid där "Monster" slutade. I dag har Joakim Lundell lämnat Jockiboi bakom sig. Han har fått sina diagnoser, ADD och Aspergers syndrom, och han har tagit tag i sitt liv. På senare tid har Joakim Lundell mest ägnat sig åt musik. På Spotify har hans låtar spelats 100 miljoner gånger, och snart släpper han fem nyskrivna låtar.

Joakim Lundell hann fylla 25 år innan han fick sina diagnoser.

– Asperger är den jobbigaste diagnosen. ADD har jag mer nytta av. Den ger mig snabbtänktheten och kreativiteten. Asperger kan jag ha nytta av då jag ska fokusera på något under lång tid. Men den påverkar mig också negativt. Jag måste ha rutiner och strukturer, annars faller allt. Förr i tiden – när jag inte hade strukturer – rasade ju allt. Räkningar, boende, socialt umgänge… Jag behöver de fyra pelarna som håller upp ett tak – knäcks en så faller allt. Det gäller att hela tiden ha kontroll.

Därför försöker han nollställa sig varje morgon. Komma in i saker på rätt sätt. Blir något fel känns det som att hela dagen hamnar i otakt. Då låser sig hjärnan, och han har svårt att komma vidare.

– Ett bra exempel är när vi filmar. Är det ljud i bakgrunden, eller för starkt solljus, då bara: "Shit, det här ingick inte i min planering". Allt oförutsett ställer till det. Om jag glömmer ett kamerabatteri när vi åkt iväg på inspelning så är hela min dag – som jag noggrant planerat i huvudet – förstörd.

Joakim Lundell bär svarta glasögon. Det är hans skydd mot världen. På grund av sin asperger undviker han att titta människor i ögonen. Han blir nojig av ögonkontakt, tycker att det känns som att folk tittar rakt in i honom.

Foto: Peter Jönsson

Blir som ett barn

Joakim Lundell funderar ibland över hur livet hade varit utan diagnoser.

– Jag hade kanske haft en högaktiv hjärna, men utan diagnoser? Det hade varit skönt. Tyvärr har min asperger ofta ställt till det för mig, den har gjort att så mycket har gått dåligt i mitt liv. Den gör att jag blir känslomässig istället för att tänka logiskt. När jag tänker logiskt är jag jättesmart. Men så fort jag blir berörd av något blir jag som ett barn.

På ett sätt har känslorna varit ditt signum. Du har visat att också män kan gråta.

– Det har du väldigt rätt i. Jag mår bättre privat och socialt när jag inte låter diagnoserna styra. Men då bli det kanske inte samma resultat i det arbete jag gör? För att göra ett riktigt bra arbete kanske man måste lägga in alla sina känslor?

Betraktar du dig själv som smart?

– Logisk. Det är en stor skillnad. Folk tror att IQ är allmänbildning, men det har ingenting med det att göra. Jag har extremt högt IQ, jag har lätt för att se det logiska i saker och ting. Jag kan se en bild, och hur allt är kopplat till den.

På senare tid har det varit populärt att prata om diagnoser som en superkraft. Att diagnoserna skulle föra massa bra saker med sig i form av energi och kreativitet. Joakim Lundell, däremot, hymlar inte med att han tycker att diagnoserna varit ett helvete. Han vill istället trumma in budskapet att det är man själv som har ansvaret för sin egen diagnos.

– För det kommer aldrig lösa sig av sig självt. Ingen kommer in och ordnar upp livet åt dig. Du måste vara medveten om vad din diagnos gör med dig. Du måste själv hela tiden förebygga.

Klass och psykisk ohälsa går hand i hand, menar Joakim Lundell. Han säger att han vet hur det är att vara "skräpet som andra inte bryr sig om". Att inte ha pengar. Inga familjer med kontakter. Inget bordsskick, inget språk, inga Alpresor att skryta om, ingen utbildning…

– Jag kommer alltid att kämpa för de svaga. För att jag vet hur man blir sedd när man går på socialbidrag. När man är annorlunda. Högljudd. Skrikig. Om man skiljer sig från mängden. Jag har varit en av dem. I dag ser inte folk så på mig. Jag bor i ett stort hus, jag är stor på Youtube. Jag är ute på andra sidan. Vart jag än ringer – om de hör att det är Joakim Lundell – så ändras tonläget direkt. Det är ett så äckligt beteende, men så går det till.

Paret skapar uppståndelse

Hunden Affe hoppar upp i mitt knä. Hunden Batman – med eget instagramkonto med 330 000 följare – är däremot inlåst i ett rum. Han är bitig av sig, blev folkskygg när förföljelserna av paret Lundell var som värst. Paret har alltid skapat uppståndelse. Nu är det fem år sedan de träffades. Joakim Lundell har årtalet 2013 tatuerat på fingrarna.

– Jonna betyder allt. Att vi kan göra allt det här. Att livet blir meningsfullt. Jonna och jag gör aldrig något dumt mot varandra. Skulle vi säga typ "idiot" till varandra så blir det stormöte, säger Joakim.

De verkar leva i symbios.

– Jonna är min stabilitet. Hon är struktur, säger Joakim.

– Hans svagheter är mina styrkor. Vi kompletterar varandra, säger Jonna.

– Jag lever i nuet. Jonna säger: "Ta med dig en jacka" när vi ska gå ut. Om det är varmt när vi går ut kan jag inte föreställa mig att det ska bli kallt sen. Det måste hända innan jag förstår. Jonna tvättar strumpor och kalsonger så att det finns till nästa dag. Jag tänker bara att jag har ju kalsonger på mig just nu, säger Joakim.

Paret beskriver sitt liv som "skyddat". Inga galor, inga releasefester, inga mingel. De hänger mest med sitt filmteam, som också är nära vänner.

– Jag trivs inte i sådana sällskap. Massa människor som egentligen tycker illa om varandra står och pratar. För mig går det inte. Om någon har gjort mig illa kan jag inte stå på en gala och kallprata med den människan. Jag är rak och säger: "Jag vet att du har skrivit illa om mig så gå härifrån". För mig är det väldigt viktigt att vi i teamet är lojala mot varandra. Det gäller inte bara att de ska vara lojala mot mig, jag ska också vara lojal mot dem. Därför har alla i vårt bolag samma lön.

Foto: Peter Jönsson

Lever du det liv du vill leva nu?

– Ja, jag är lycklig. Det är bara graviditeten som spökar. Vi har väntat i fem år på att bli gravida. Vi är båda oroliga människor så vi nojar mycket.

Ingen kontakt med mamma

Joakim Lundell har sammanlagt fem bröder och systrar, både hel- och halvsyskon. Mamman har han ingen kontakt med, hon skrev en debattartikel i samband med att han släppte Monster, hon tyckte att hon hade blivit orättvist skildrad. Pappan, som han hade väldigt sporadisk kontakt med under uppväxten, har han däremot återupptagit kontakten med.

– Jag pratar med mina bröder någon gång ibland. Jag pratar med pappa ibland. Jag förstår att pappa vill ha kontakt med mig, men jag har mitt liv nu. Jag kan prata om jag hinner, men ett tag kände jag att han ville väldigt mycket. Vi skulle ses, vi skulle åka utomlands. Men sånt ingår inte i mitt mönster. När jag är ledig vill jag vara med Jonna och hundarna.

Nyligen dog Joakim Lundells mormor. Tillsammans med morfadern var hon ett stort stöd under den kaotiska uppväxten. För några veckor sedan var det begravning. Många släktingar som Joakim hade väntat sig skulle komma till begravningen var inte där.

– Jag var tvungen att fråga en kvinna på mitt skivbolag: "När din mamma gick bort – hur många i släkten kom till begravningen?". Hon bara: "Alla". Jag räknade ut att 57 procent av våra närmaste släktingar var på mormors begravning. Nästan hälften hade struntat i att gå dit. Det säger mycket om vår släkt. Det är symboliskt på något sätt. Jag och Jonna var dessutom nästan de enda som hade med oss egna blommor. De andra tänkte att begravningsbyrån fixar sånt.

Vad tänker du då?

– Att de inte har fått lära sig hur man ska bete sig. För några år sedan hade jag tänkt att de var riktiga idioter, onda jävlar. Idag tänker jag att de är som barn, fast de är vuxna. Att de inte vet bättre. Att de inte har fått lära sig hur de ska bete sig. Jag har lärt mig sånt här på senare tid. Men för några år sedan hade jag själv gjort samma sak.

Och så är vi tillbaka i barndomen. Som Joakim mest associerar med ångest.

– Men det är intressant, jag är inte ledsen på samma sätt längre. Jag tror att min hjärna har börjat skydda mig så att jag inte får ångest. Ångest är för mig väldigt starkt förknippat med hur jag kände mig när jag var liten och under mina tonår. I efterhand har jag förstått att jag hade ångest hela tiden. Det är så sjukt… Jag hade ångest från morgon till kväll. Hela barndomen, fram till 26-27-årsåldern.

Böckerna har betytt mest

Joakim Lundell är ett av Sveriges största Youtube-fenomen, och har vunnit mängder med priser som "årets youtuber", "årets video" och "årets klipp". Men på frågan om vad som har betytt mest i karriären svarar han:

– Böckerna. Jag trodde inte att de skulle betyda så mycket. Böcker är ju ett gammalt medium. Men jag är otroligt stolt över "Monster". Den sålde i 150 000 exemplar, var på femtopplistan och den mest sålda ljudboken. Man kan ju nå fler människor med böcker. Nå bredare. Och så kan man i lugn och ro få ut det man vill. I en bok kan man skriva så pass noga att ingen kan vinkla det man säger. I en video händer allt nu, nu, nu. Snabbt. Det kan vara jobbigt. Jag pratar ju så öppet, och folk gillar att misstolka.

På bordet står några vitaminburkar. Joakim Lundell har nyligen börjat äta vitaminer. Ett stort steg, numera gillar han inte att vara beroende av något.

– Jag har testat alla droger som går. Och jag kan säga att alkohol är absolut värst. Nu dricker jag ingenting. Jag gillar inte den människa jag blir när jag dricker alkohol. Jag blir low. Alkoholen tar bort min kreativitet. Däremot borde jag gå till doktorn och få något så att jag kan sova. Så att hjärnan lugnar sig. Den går på högvarv hela tiden.

Joakim Lundell börjar se trött ut.

– Min hjärna klarar inte hur många intryck och beslut som helst. Vid sju på kvällen är den helt slut. Jag önskar att den kunde klara ett par timmar till, vi har så långa arbetsdagar.

Vi pratar lite om framtiden. Joakim vill göra långfilm. Jonna vill ha en klädshop och ett klädmärke. En sak är de säkra på: de vill inte ha allt kopplat till varumärket "Jocke & Jonna", utan de vill ha bolag som kan stå på egna ben.

Det är dags att säga hej då. Vi tar i hand, Joakim avskyr kramar och intim kontakt. Det börjar bli sent, men paret har ännu några timmars inspelningsarbete kvar innan de kan sätta punkt för dagen. Den nya filmen ska upp på Youtube. Än håller de liv i "Jocke & Jonna".