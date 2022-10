Kalle Lind: Jag förbannar ”svara alla”- funktionen på mejlen

Jag längtar tillbaka till tiden då man var tvungen att köpa frimärke innan man kunde skicka ett

meddelande

Som förälder finns det mycket att förbanna. Mest av allt förbannar jag mejlprogrammens "svara alla"-

funktion.

Tänk er in i följande scenario: det är dags att avtacka tvärflöjtsläraren. Samiras mamma Eva mejlar alla föräldrarna på kursen: "Hej alla! Om ni swishar mig tjugo kronor så köper jag en present till tvärflöjtsläraren."

Där kunde berättelsen vara slut. Varje barns föräldrar swishar Eva tjugo kronor, Eva köper sin gåva, tvärflöjtsläraren blir glad och alla går vidare i livet.

Men inom fem minuter plingar det till i min inkorg: "Bra initiativ, Eva! Jag har satt in tjugo kronor från Lova-Lo." Sedan dröjer det tre minuter till nästa: "Nu har jag också swishat 20 kr. / Sighstens mamma." Därefter är det lugnt i en halvtimme innan Bruntes mamma mejlar: "Har swishat dig, Eva!"

Det går tjugosju barn på tvärflöjtskursen. I tre dygn dyker det upp notiser på min telefon med värdefull information av typen: "Jag har satt in tjugo kronor. Hälsningar från Frasses mamma." Folk brinner av iver att få delge femtio föräldrar informationen: "Vi har också satt in tjugo kronor. Mvh Gull-Pias föräldrar." Extra angeläget är det för Torstens pappa att berätta: "Jag satte faktiskt in tjugofem kronor, för det tycker jag tvärflöjtsläraren är värd."

Varför vill alla dessa föräldrar berätta för alla dessa andra föräldrar att de har gjort exakt det som alla andra föräldrar också har gjort? Vill de skryta? Vill de säga att "jodå, jag tjänar ganska mycket, inga problem för mig att offra tjugo spänn inte"?

Jag tror faktiskt inte det är drivkraften. Jag tror bara att de av gammal vana trycker på "svara alla"-

knappen. Jag hävdar att "svara alla"-knappen är det värsta tekniken har frambringat sedan man lade in "tangentljud på" som grundinställning på alla

fyrtiotalisters smartphones.

Det finns ju en "svara"-knapp alldeles bredvid "svara alla"-knappen. Trycker man på den så får bara den som skickade ursprungsmejlet upplysningen. Och den personen behöver inte heller upplysningen, för har man verkligen gjort som man skriver, det vill säga swishat tjugo kronor, så ser personen det på sin Swish-app.

Det är alltså en fullkomligt meningslös handling att berätta att man har satt in tjugo kronor. Det är som att stå utanför Coop och hojta till förbipasserande: "Jag köpte just två kilo potatis!"

Hade man gjort så hade man klassats som galen. Digital teknik har dock flyttat positionerna för vad som räknas som galenskap. Nu ses det som rimligt att delge okända människor onödig information.

Jag vill inte se mig som teknikfientlig, men det händer att jag längtar tillbaka till tiden då man var tvungen att köpa frimärken innan man kunde skicka ett meddelande. Då tänkte folk i alla fall

igenom vad de gjorde.