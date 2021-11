Lotte Ivarson Sandén - Jag möter nya världar i biomörkret

Livet börjar så smått kännas som vanligt igen. Vi återgår till gamla vanor – och skaffar nya.

Själv har jag varit på bio fler gånger de tre senaste månaderna än de senaste tre åren

Livet börjar så smått kännas som vanligt igen. Vi återgår till gamla vanor – och skaffar nya. Suget efter upplevelser är gigantiskt, det märker man inte minst i biosalongerna dit det är rusning just nu.

Själv har jag varit på bio fler gånger de tre senaste månaderna än de senaste tre åren. Jag har verkligen återupptäckt njutningen i att sitta i ett helt mörkt rum utan störande småprat eller spring efter snacks (nåja, lite popcornknaprande får man acceptera) och låta mig förflyttas till en ny, spännande värld. Det ska bli min nya vana, att gå på bio minst en gång i månaden!

Jag har alltid sett film som en möjlighet att, i fantasin, resa till ett främmande land eller en helt annorlunda verklighet. Upptäcka nya platser, nästan känna smaker och dofter, få insikter om andra människors tankar och liv. Biosalongen underlättar den här resan till en annan plats, den är helt överlägsen soffan hemma i vardagsrummet.

Och helt ärligt, är vi inte jättetrötta på att sitta hemma? Nu vill vi gå på bio, teater, utställningar. Även om jag personligen fortfarande uppskattar lite lagom distans till andra människor – inget spontankramande från mitt håll – så tror jag inte jag är ensam om att längta efter guldkant på helgen i form av kulturella nöjen. Jag ser fram emot en höst full av härliga upplevelser, att insupa där i bio- och teatermörkret!

För en annorlunda resa in i en annan människas verklighet kan jag rekommendera "Flykt", Danmarks Oscarsbidrag. Ett litet mästerverk i en helt egen genre – tecknad dokumentär. Amin berättar sin historia, från den lille pojken som dansar till Ahas 80-talshit "Take on me" i Kabul, till vuxenlivet som forskare i Danmark.

Jag lämnar biomörkret varm i hjärtat efter den fina upplevelsen.