10 lättodlade kryddväxter för balkong och trädgård

De är enkla att lyckas med och känns lite lyxiga att skörda till maten. Alla kan odla örter på något sätt. Några krukor på fönsterbrädan eller en hel örtagård i trädgården.

De flesta kryddväxter och örter för köket kan odlas överallt, bara platsen är någorlunda solig. Många av dem är dessutom härdiga och kan växa ute i trädgården år efter år. Det absolut enklaste är att köpa färdiga, krukodlade plantor i trädgårdsbutiken. Kryddväxter i livsmedelsaffären är hårt drivna och lösa i växtsättet och kan få svårt att klara sig ute.

Om man vill ha speciella sorter som är ovanliga i handeln, eller om man behöver många plantor av samma, kan man fröså. Likaså om man bor långt från en trädgårdsbutik med krukodlade växter. Fröpåsar är enkla att beställa på nätet och kommer hem till brevlådan, oavsett var man bor.

1 Basilika är en ettårig, snabbväxande kryddväxt som passar lika bra att odla ute som inne – i hela landet. Den allra vanligaste basilika­sorten, som också finns i matbutiken, är 'Genovese'. Det finns även många andra sorter med varierande färg, form och storlek på bladen. 'Mammoth' (på bilden) får gigantiska blad. Förkultivera inomhus februari–maj och låt plantan flytta ut i juni eller stanna kvar på köksbänken. Skörda smart, det vill säga nyp bara tillbaka skotten ner till ett bladveck. Då vaknar sovande knoppar till liv, börjar växa och man kan skörda plantan betydligt längre.

2 Citronmeliss är inte så knusslig med jorden utan trivs i de flesta jordtyper och lägen – till och med ganska skuggigt. I södra halvan av Sverige trivs växten så bra att den kan bli lite av ett ogräs, men den är lätt att rycka upp. I norr får man odla citronmeliss som ettårig. De aromatiska, friskt citrondoftande bladen är goda i te eller som dekoration på maten och i drinken eller saften. Köp färdiga plantor eller fröså.

3 Mynta Det finns många olika myntor, med varierande smak. Pepparmynta har en frisk mintarom, och grönmynta är den vanligaste i matlagningen. På bilden syns Marockomynta. Odla gärna mynta i kruka eller hink utan botten, som grävs ner i landet utomhus. De sprider sig gärna med utlöpare och kan bli lite av ett ogräs. Skörda bladen innan plantan blommar. Torka eller använd färska och i teer, såser eller gelé. Man köper i regel mynta som plantor, men den finns också som frö.

4 Koriander Är en mycket lättodlad kryddväxt i hela landet som man frösår direkt på växtplatsen på våren. Så gärna i omgångar för att ha blad att skörda hela sommaren. Den slutar nämligen få blad när plantan går i blom. Å andra sidan kan man också använda de vita blomflockarna i maten.

5 Fransk dragon tillhör inte de härdigaste kryddorna utomhus. Den ryska dragonen klarar svenska vintrar bättre, men den saknar den typiska dragonsmaken som man är ute efter. Därför blir fransk dragon bäst i köket. Repa bladen och använd färska eller torka dem. ­Torkade blad av fransk dragon har en kraftigare smak. Rysk dragon frösås (men finns också som planta) och förkultiveras inne mars–juni, medan den franska sticklingsförökas. Därför måste man köpa plantor av fransk dragon.

6 Lavendel används för det mesta som flerårig prydnadsväxt, men den är faktiskt en av ingredienserna i den klassiska franska kryddblandningen herbes de Provence. Nyutslagna blommor kan skördas och användas i kakor och bakverk – inte bara i lavendelpåsar och potpurrier. Enklast är att köpa färdiga plantor i trädgårdsbutiken på våren. Det kan vara lite knepigt att få fröna att gro eftersom de kan behöva en period med svängningar i temperatur under groningen.

7 Kryddsalvia trivs bäst i lätt, luftig jord, i alla fall om den ska kunna övervintra. I tyngre jordar och i norra halvan av landet kan man odla den som ettårig. Sorter med brokiga blad är inte lika härdiga och odlas som ettåriga. Köp färdiga plantor eller förkultivera inne i mars–april.

8 Rosmarin är en medelhavsväxt som man kan ha inne i köksfönstret under vinterhalvåret och i kruka ute i trädgården under sommaren. Den är inte härdig utomhus och vill helst stå ljust och svalt under vintern, om man inte har extra belysning över. Enklast är att köpa plantor. När man förkultiverar inne februari–april behöver fröna en kylperiod i kylskåp för att gro. Ros­marin finns också med hängande växtsätt.

9 Persilja är egentligen tvåårig, det vill säga får blad första året för att gå i blom och sätta frö andra sommaren. Om den övervintrar kan man skörda bladen på våren. Sedan får man fröså eller plantera en ny persilja för att kunna skörda hela säsongen. Köp färdiga plantor eller fröså direkt på växtplatsen april–juni eller augusti–september. Fröna kan vara lite tröga i starten, så vill man snabba på det hela kan man förkultivera inomhus på våren. Det finns flera sorter, både med krusiga och med släta blad.

10 Oregano heter egentligen kungsmynta och finns vild i Sverige, men i odling säger man oftast oregano. Den är härdig i hela landet och kan bete sig som ett ogräs, det vill säga frösår sig gärna och kan dyka upp lite överallt i trädgården. Det finns flera sorter med olika färg på bladen. Dessa beter sig inte som ogräs. Förkultivera inne i mars–april eller köp färdiga plantor.