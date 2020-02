Kulturredaktör Tara Moshizi tipsar: "Film om kärlek knockar mig totalt"

Idag släpps filmen "And then we danced" av Levan Akin på Dvd. Icakurirens kulturredaktör har sett en fantastisk film om kärlek mot alla odds.

När den svensk-georgiska filmen And then we danced gick upp på biograferna i höstas, möttes den av jublande respons. I Sverige och på många andra håll. I Georgien, däremot, stötte den på motstånd grundat i de allra mörkaste av krafter. Filmens HBTQ-tema föll inte den nationalkonservativa och homofientliga organisationen Georgiens marsch på läppen, och utanför biograferna uppstod demonstrationer och tumult. Längre än så har stora delar av Östeuropa helt enkelt inte kommit i sin syn på HBTQ-personer.

Idag släpps filmen på dvd, och jag hoppas att den når ut till en ännu större publik. Inte bara för att den har ett viktigt budskap som gjort den till en nagel i ögat på homofober, utan för att den i första hand är en fantastisk kärleksfilm.

And then we danced handlar om två unga danselever i Tblisi som blir förtjusta i varandra när de hamnar i samma kompani. Det fina med den här kärleksskildringen är hur regissören Levan Akin lyckas fånga varenda liten känsla i förälskelsens process: från spänningen när de för första gången möts, till passionen i romansen och den innerliga längtan som uppstår när de tvingas vara borta från varandra. Intensiva dansscener blandas med långsamma sekvenser där bildspråket får lov att breda ut sig. Det är aldrig övertydligt. Aldrig påklistrat. Akins film är istället en resa in i hjärtat på två unga människor som åtrår varandra så det slår gnistor, men som hindras från att leva ut sin kärlek till fullo. En film som knockar mig totalt.