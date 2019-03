Lisa Förare Winbladh: "Det är inget romantiskt med tvångskyssar!"

Bilden av "fredskyssen" vid Times Square 1945 har blivit historisk, men vad föreställer den egentligen?

1945. Det är äntligen, äntligen fred. Just idag har beskedet kommit och det firas på Times Square i New York. En sjöman grabbar tag i en sjuksköterska i uniform, krokar armen runt hennes huvud, böjer ner henne baklänges och kysser henne djupt. Klick. Fotografen Alfred Eisenstaedt fångar kyssen och fotot blir ett av världens mest berömda. En ögonblicksbild av livsglädje. Så sent som 2017 kallades den i Life Magazine för en av världens mest romantiska bilder och läsarna uppmuntrades att vara just så spontana. Carpe Diem, liksom!

Bilden har till och med inspirerat till en staty. Senaste tiden har en bild på statyn cirkulerat på nätet – där någon med ilsket röd färg sprayat #metoo på sjuksköterskans ben. För vad vi ser på bilden var inte ett dugg romantiskt. Det är en man som kysser en kvinna som inte vill bli kysst. Gloria Ballard, kvinnan, har själv berättat det och när vi tagit del av hennes skildring ser vi nya saker. Hennes knutna näve. Ryggens obekväma krökning. Vi behöver inte se det som en bild på ett allvarligt övergrepp, men vi borde faktiskt sluta att kalla det romantiskt.

Jag blir ofta förvånad över hur många, mest män, som slätar över såna här spontana "glädjeyttringar". Jag tror att det beror på att få av dem varit fysiskt rädda i en liknande situation. Även om den utsatta egentligen inte är i akut fara just då, minns kroppen andra och mer riskfyllda tillfällen då någon tagit sig rätt till den.

Det anförs som motargument att Gloria Ballard inte var arg efter kyssen och att de utväxlade julkort efter att bilden blivit berömd och de två identifierats. Varför skulle hon gjort det om hon inte velat innerst inne? Det krävs ett sjuhelsickes mod att visa ilska och sätta gränser i efterhand. Vår kultur är nämligen genomsyrad med föreställningen att romantik bor granne med övergrepp.

Populärkulturen är knökad av kvinnor som säger nej men menar ja. I en av mina favoritfilmer, klassikern Bladerunner, är den berömda förförelsescenen ett rent övergrepp. Även i modernare filmer och dramaserier, som Game of Thrones, kryllar det av exempel på kärlek som börjar med övergrepp. Ändå har varken jag eller mina väninnor upplevt i verkligheten att upprepade nej och en tilltvingad kyss eller omfamning mjuknat och övergått i passion.

Det gör ont att inse hur många romantiska filmer som i själva verket handlar om stalking. Och det är inte bara män som ägnar sig åt det. Ta till exempel den superromantiska filmen Sleepless in Seattle, med Meg Ryan i huvudrollen. Där hon faktiskt förföljer en man som hon förälskat sig i efter att ha hört honom på radio. Flera av mina vänner som jobbar på radio har råkat ut för liknande beteende av lyssnare. Ofta slutade det med polisanmälan. Inte en enda gång ledde det till ett underbart förhållande.

