Linda Skugge: "Lev som en katt och bli lycklig"

Linda Skugge tycker att vi borde lära oss en del av katter. Håller du med?

Författaren och dramatikern Martina Montelius svarar i P1:s Allvarligt talat på en fråga om man får träffa sin hund i himlen att hon aldrig hört talas om en vänstrande hund. Om hunden skulle gå ut med grannen, i ett annat koppel? Knappast.

Men vänstrar, det gör katter! Passar det inte hos människorna så flyttar de helt enkelt in hos någon annan. Jag kan se ett mycket sorgligt, men på samma gång lite humoristiskt, reportage framför mig: Min katt lämnade mig för en annan.

Just därför älskar vi katterna så mycket, för deras egensinnighet, självständighet och värdighet.

Det finns mycket hos katter vi människor borde lära oss och ta efter. Det har den franske författaren Stéphane Garnier tagit fasta på och skrivit en helt ljuvlig självhjälpsbok på temat "gör som katten och bli lycklig". I How to think like a cat kartlägger han kattens behagliga liv och visar på hur man genom att leva som en katt kan bli mindre stressad, ångestfylld och olycklig.

Oroar sig katten över pensionen? Nej. Gör katten någonsin sådant den inte vill? Absolut inte. Rusar katten omkring hela dagarna för att hinna med en massa "saker" istället för att ligga och sova eller tvätta tassarna? Kommentar överflödig.

Katten prioriterar en enda sak: att må bra. Och – faktiskt – att få dem de älskar att må bra.

Katten (om den är utekatt) väljer sitt sällskap, annars flyttar den – livet är för kort för att stå ut med dem fel personer: gör som katten och var ytterst noga när du väljer dina vänner.

Katten lyder aldrig order, den gör vad som passar den. Gör som katten och lär dig säga nej.

Katten sover middag, av ett skäl. Ta efter!

Katten är envis: gör som katten och ge aldrig upp.

Katten tycker om lugn och ro, och smyger sig undan och gömmer sig för att kontemplera och samla energi. Kanske något att ta efter?

Katten accepterar sig själv precis som den är och vi älskar katten just för att den älskar sig själv. Gör som katten och lär dig värdesätta dig själv.

Katten vet exakt vad den vill och kräver det, det är ingen idé att ens försöka förhandla om något: var som katten och var direkt och rak. Säg: Jag vill, jag kan, jag kommer att göra.

Katten vågar be om vad den vill: var som katten och linda inte in saker, våga be om hjälp.

Katten bryr sig inte om vad andra tycker om den. Den är alltid ärlig. Katten är aldrig illa till mods, den bara är. Katten är nyfiken och litar till sina instinkter.

Kattens liv är väldigt strukturerat, den gör samma sak dag efter dag. Ett klassiskt må bra-tips.

Och viktigast av allt: katten vet hur bra människor mår av att få klappa den så den blinkar mot oss, går fram och låter sig smekas och låtsats till och med tycka om det. Människan njuter och börjar le. Katten får det den vill ha, en trygg, varm plats och mat. Gör som katten, ge av dig själv till andra och få välmående tillbaka.