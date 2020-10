Lindas bokhylla: Härlig höstläsning!

Kan du inte få nog av de bästa berättelserna och berörande böckerna? Passionerade bokmalen Linda Skugge hjälper dig att hitta rätt i bokdjungeln och tipsar om böckerna som aldrig når topplistorna, de mest minnesvärda klassikerna, ljudböcker som sticker ut och böcker som getts ut på eget förlag. Häng med in i Lindas bokhylla!

Oerhört roligt om engelskt adelsliv

Ladies av Johan Hakelius

"Under andra världskriget föreslog de kanadensiska myndigheterna att byn Swastika skulle byta namn till Winston, för att hedra Winston Churchill. Byborna vägrade."

En så signifikant mening för Johan Hakelius. Och på pricken varför jag älskar honom. Humorn. Detaljerna. Hjärnan.

Egentligen är det omöjligt att bara välja ut en bok av Hakelius som pärla. Men om jag måste utse en så blir det Ladies som bland annat handlar om de brittiska damerna Deborah Mitford (den mest okända av systrarna), Margaret Argyll (som föll ner i ett hisschakt och blev nymfoman) och Virginia Woolfs älskarinna Vita Sackville-West.

Bokens stora behållning är inte särskilt förvånande just kapitlet om Deborah Mitford och hennes systrar, den ena mer osannolik än den andra. Det går inte att få nog när det kommer till den här vansinniga dokusåpeliknande släktsagan där den ena systern samma dag som Tyskland och England befann sig i krig satte sig på en parkbänk i Englischer Garten och helt sonika sköt sig i skallen (i något slags märklig kärleksförklaring till Hitler, och det gjorde henne till en grönsak i resten av hennes korta liv) och en annan gifte sig hemma hos paret Joseph och Magda Goebbels (med Hitler som vittne), och en tredje lät döpa sin son till Nicholas Tito, efter Lenins far.

Ladies är en bok man ska sträckläsa, ensam framför en brasa under en massa dyra filtar med en rykande kopp te och så mycket godis man orkar proppa i sig. Älskade man inte allt brittiskt redan innan så börjar man garanterat göra det efter denna läsupplevelse.

Bra bok blev ännu bättre

Söndagsvägen av Peter Englund

Inläsare: Christoffer Svensson

Ibland händer det! Då ljudboken faktiskt är bättre än själva pappers-boken. De prick nio timmarna inlästa av Christoffer Svensson förgyller denna redan enastående true crime-bok om en av Sveriges största mordutredningar – mordet på en ung kvinna i ett idylliskt radhusområde söder som Stockholm som 1965 fick hela landet att rysa av obehag. Ett skrämmande porträtt av en dåtidens incel-man som slutligen frikänns i tingsrätten.

Välskriven och rolig debutroman

Posten av Ludvig Köhler

Romandebuten av en av Sveriges mest spännande alt lit-poeter just nu är ett synnerligen välskrivet delirium om en ung mans betraktelser medan han sorterar och delar ut post i Stockholms södra förorter.

Det bländande språket blandas med totalt vansinne på ett språk som gör att man lika ofta häpnar som skrattar högt. Bäst är när han helt sonika bara fortsätter köra postbilen… ända till Köpenhamn, för att nästa dag bara åka hem och fortsätta dela ut post.

Kyligt om jakten på lycka i LA

Rancho mirage av Love Klein Svensson

Jag kan inte låta bli att på repeat lyssna på Lana Del Reys Lust for life när jag läser den här lite Per Hagmanska kyliga berättelsen om en ung man som försöker söka lyckan som författare i Los Angeles. "Cause we're the masters of our own fate, we're the captains of our own souls", sjunger Lana Del Rey med sin karakteristiska sadgirl-röst och det förhöjer den här bokens letargiska känsla.