Här skapas ny design av gamla kläder

Remake har vuxit från en liten syateljé till ett socialt företag med helhetstänkande kring miljö,

produktion och människor. Här skapas allt från Nobelstass till vardagssnygga plagg av insamlade kläder.

Design- och modemärket Remake har funnits i snart 20 år, men det var först 2016 märket fick egen butik i Stockholm och en egen tydligare kollektion. Kvinnan bakom Remake är Marie Teike. Hon arbetade på en av Stockholms Stadsmissions second hand-butiker i början av 2000-talet.

Marie hade tidigare sytt och skapat kläder i egen regi och blev inspirerad av alla kläder och textilier som flödade in i butiken. Hon tog initiativ till att ta tillvara materialet och startade 2002 en syateljé i liten skala inom Stadsmissionen.

Tillsammans gjorde en handfull människor i arbetsträning allt från att sortera tyger till att sy förkläden, kuddar och unika plagg till försäljning.

– Det är så viktigt att skapa något med sina egna händer. Det ger ökad självkänsla och får människor att växa, framhåller Marie.

Marie Teike, designer och chef för Remake.

Massor av gamla jeans

Remake drivs idag som ett socialt företag inom Stockholms Stadsmission, med sex anställda och ett trettiotal människor som ges möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet genom arbetsträning. I syateljén i Farsta återbrukas cirka 2,5 ton textilier per år. Det mesta av kläderna som samlas in är denimjeans och bomullsskjortor och utgör därför basmaterialet i alla kollektioner.

Textilspill blir till metervara genom lappteknik. Ibland kommer det in lådor med nya t-shirtar, pikétröjor eller sweatshirtar med reklamtryck. De är svåra att sälja men lätta att sy om till tuffa klänningar och nya läckra tröjor. Filtar och täcken blir unika jackor och kappor.

Sidenplagg sparas alltid till särskilda kreationer. Till Nobelfesten 2018 designade Remake den dåvarande kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnkes klänning. De fick en förfrågan direkt från henne och hade sedan tre veckor på sig att designa och sy klänningen färdig. Under stort hemlighetsmakeri skapades den av just återanvänt siden. Det var en av hennes egna blusar, insamlade sidenblusar och ett sidenlakan som färgades in med bland annat ekollon och järn som syddes om till en unik och elegant festblåsa.

Klänningen donerades efter festen till Remake och finns nu att hyra för den som är intresserad. Ett annat betydelsefullt erkännande var när Remake förärades ett hållbarhetspris på Elle-galan 2019.

Lappteknik förvandlar textilspill till unika plagg.

Säljs i webbutik

Remake har sin butik på Hornsgatan 58 i Stockholm. Den rådande coronapandemin har skyndat på starten av den planerade webbutiken där ­deras plagg nu finns för försäljning.

– Vi måste ha ett helhetstänk kring miljö, produktion och människors värde och arbete. En person i arbetsträning som gick vidare till arbete sa det så fint: "På Remake har jag inte bara fått lära mig hur det är på en arbetsplats, jag har också fått lära mig hur det är att vara medmänniska", ­berättar Marie.

Handla kläder från Remake: www.remakestockholm.se