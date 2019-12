3 varma klappar att ge bort – du hinner om du börjar nu!

De bästa presenterna gör du själv. Här är en sjal, en mössa och ett par torgvantar som kan bli vinterns favoriter.

Mönster: Gina Stertman

Foto: Elise Florman

Snabbstickad och lätt sjal

Storlek En storlek

Mått Ca 240 cm x 33 cm

Garn Alpaca Bris (60% alpacka, 11% merinoull, 29 % nylon från Viking garn

Garnåtgång 4 n naturvit (fg 202)

Stickor Rundsticka 6,5 mm (80 cm lång)

Övrigt en pompom maker 70 mm eller en bit kartong, en sax och en trubbig nål

Gör så här

OBS! Gör först två garnbollar från ett nystan, enligt beskrivningen här intill.

Hela sjalen stickas i rätstickning.

Sista m på alla v lyfts som om den skulle stickas avigt med garnet framför arbetet.

Första m stickas rät i bakre maskbågen (bmb) på alla varv.

Öka 1 m genom att sticka i främre och bakre maskbågen i samma maska.

Öhpt (överdragshoptagning) lyft 2 m som om de skulle stickas ihop räta, sticka 1 rm, dra de två lyfta m över

Inledning (de första sex varven av sjalen)

Lägg upp 5 m på st nr 6,5 mm.

Varv 1 (räts): Sticka 4 rm. Lyft sista m avigt enl beskr ovan.

Varv 2 (avigs): Sticka 1:a m rät i bmb enl beskr ovan. Sticka 1 rm, 1 am, 1 rm. Lyft sista m.

Varv 3: 1 rm i bmb, sticka 3 rm, lyft sista m.

Varv 4: Sticka 1 rm i bmb, öka 1 m, 1 am, öka 1 m, lyft sista m = 7 m.

Varv 5: 1 rm i bmb, öka 1 m, öhpt (enl beskr ovan), öka 1 m, lyft sista m.

Varv 6: 1 rm i bmb, rm till mittm, mittm stickas avig, rm till slutet av v, lyft sista m.

Mönster

Fortsätt med detta mönster till sjalen är färdig.

Varv 1: Sticka 1 rm i bmb, öka 1 m, sticka rm till 1 m före mittm, öhpt, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m, lyft sista m.

Varv 2: Sticka 1:a m rät i bmb, rm till mittm, mittm stickas avig, rm till slutet av v, lyft sista m.

Varv 3: Som varv 1.

Varv 4: 1 rm i bakre bmb, öka 1 m, sticka rm till mittm, mittm stickas avig, rm till 2 m återstår, öka 1 m, lyft sista m.

Upprepa dessa 4 v till nystan nr 1 är slut. Upprepa varv 1 och 2 med nystan nr 2 utan ökningar till nystanet är slut. Fortsätt att sticka med nystan nr 3 men minska på varv 4 enligt följande:

Varv 1: Sticka 1 rm i bmb, öka 1 m, sticka rm till 1 m före mittm, öhpt, sticka rm till 2 m återstår, öka 1 m, lyft sista m.

Varv 2: Sticka 1:a m rät i bmb, rm till mittm, mittm stickas avig, rm till slutet av v, lyft sista m.

Varv 3: Som varv 1.

Varv 4: 1 rm i bakre bmb, sticka ihop 2 m rät, sticka räta till mittm, mittm stickas avig, rm till 3 m återstår, sticka ihop 2 m rät, lyft sista m.

Minska till det återstår 5 m. Maska av från rätsidan.

Fäst garnbollarna på sjalen.

Garn- och mönsterfrågor

Viking garn, Gina Stertman 070-790 38 77

Mönster och Foto: Sirdar

Mössa med en bolltofs

Storlek Vuxen, en storlek

Garn Hayfield Spirit dk (80 % akryl, 20 % ull, ca 345 m/100 g) från Västgöta broderi

Garnåtgång 1 n á 100 gr fg 401 (flerfärgat)

Stickor 3,5 mm och 4 mm

Masktäthet 20 m x 36 v i "rynkstickning" = 10 cm

Gör så här

Lägg upp 138 m på stickor nr 3,5 mm.

Varv 1: *2 rm, 2 am*, upprepa *–* till 2 m återstår, 2 rm.

Varv 2: 2 am, *2 rm, 2 am*, upprepa *–* till varvets slut.

Varv 1 och 2 bildar resårstickning. Fortsätt till arbetet mäter 8 cm och avsluta med 1 v från avigsidan.

Nästa varv: 8 am, 2 am tills, (2 am, 2 am tills) 30 ggr, 8 am = 107 m

Byt till stickor nr 4.

Mönster

Varv 1: Rm.

Varv 2: Am.

Varv 3: *1 rm, 1 am*, upprepa *–* till varvets slut.

Varv 4: *1 am, 1 rm som stickas i m från v under* upprepa *–* till varvets slut.

Varv 1–4 bildar mönster i "rynkstickning".

Fortsätt med mönstret till mössan mäter ca 21 cm, avsluta med v 4.

Forma kullen

Varv 1: Rm.

Varv 2: (7 am, 3 am tills genom bmb) upprepa 10 ggr, 7 am = 87 m.

Varv 3: 1 rm, *1 am, 1 rm* upprepa *–* till varvets slut.

Varv 4: *1 am, 1 rm som stickas i m från varvet under*, upprepa *–* till varvets slut, 1 am.

Varv 5: Rm.

Varv 6: 7 am, 3 am tills genom bmb, (5 am, 3 am tills genom bmb) upprepa 9 ggr, 5 am = 67 m.

Varv 7–9: Som v 3–5.

Varv 10: 7 am, 3 am tills genom bmb, (3 am, 3 am tills genom bmb), upprepa 9 ggr, 3 am = 47 m.

Varv 11–13: Som v 3–5.

Varv 14: 7 am, 3 am tills genom bmb, (1 am, 3 am tills genom bmb), upprepa 9 ggr, 1 am = 27 m.

Varv 15–16: Som v 3–4.

Varv 17: 1 rm, 2 rm tills 13 ggr = 14 m.

Varv 18: Am.

*Förklaring bmb = bakre maskbågen

Montering

Ta av garnet och dra det genom resterande 14 m, dra ihop och fäst. Sy ihop mössan, se till att sy ihop kanten som ska vikas upp från andra sidan.

Gör en garnboll enligt beskrivningen till halsduken och sy på.

Blöt eller fukta mössan och låt den torka.

Garn- och mönsterfrågor

Västgöta broderi, 033-26 00 39

Mönster och Foto: Teetee garn

Sticka smarta vantar

Storlek S (M) L

Garn Teetee Tundra (70 % alpacka, 30 % polyamid, 110 m/50 g) från Västgöta Broderi

Garnåtgång 100 (150) 150 g blågrönt (fg 8726)

Stickor Strumpstickor nr 3,5 mm

Masktäthet 23 m slätst = 10 cm

Gör så här

Lägg upp 48 (52) 56 m och fördela m på 4 strumpst = 12 (13) 14 m på varje sticka.

Sticka resår 1 rm, 1 am. När arb mäter 15 (16) 17 cm övergå till slätst.

Efter 1 cm slätst, börja med ökningarna för tumkilen. Sticka till det återstår 4 m på 2:a stickan, omsl, 2 rm, omsl, 2 rm. Sticka omslaget vridet rätt på nästa varv.

Upprepa ökningarna vartannat v i var sida av tumkilen sammanlagt 8 (9) 10 ggr.

Sätt tumkilens 18 (20) 22 m på en hjälptråd och lägg upp 2 nya m = 48 (52) 56 m. Sticka 3 cm slätst. Sticka därefter resår fram och tillbaka i 4 cm på 1:a och 2:a stickan. Maska av i resår.

Lägg upp 24 (26) 28 m i stället för de avmaskade m och fördela m på 2 strumpst, 12 (13) 14 m på vardera sticka. Fortsätt sticka runt, sticka slätst på 3:e och 4:e stickan och resår på 1:a och 2:a stickan. När resåren mäter 4 cm, fortsätt i slätst över alla m, till arb täcker lillfingret.

Minska i toppen av vanten:

Sticka *4 (5) 5 rm, 2 rm tills*, upprepa *–* varvet ut. Sticka 3 (4) 4 v och upprepa därefter minskn på samma ställen, alltså mitt på och i slutet av stickan. Sticka 2 (3) 3 v och upprepa minskn på nästa v. Sticka 1 (2) 2 v och upprepa minskn på nästa v. Sticka 0 (1) 1 v och upprepa därefter minskn varje v till det återstår 8 m. Klipp av garnet, dra genom resterande m, dra åt och fäst väl.

Tumme

Sätt m från tråden på en sticka och plocka upp ytterligare 4 m längs den inre sidan av tumöppningen = 22 (24) 26 m. Fördela m på 3 strumpst och sticka 1 v rätt. Gör en öhpt och sticka ihop 2 rm på nästa v ovanför de upplockade m = 20 (22) 24 m.

Sticka runt i slätst i till arb täcker hälften av tummen. Lyft över 2 m från inre sidan av tummen samt 4 (4) 5 m i var sida av dessa 2 m på samma st = 10 (10) 12 m. Sticka resår (1 rm, 1 am) fram och tillbaka i 1 cm på dessa 10 (10) 12 m, låt de resterande m vila. Maska av i resår.

Lägg upp 10 (10) 12 nya m i stället för de avmaskade m. Fortsätt sticka runt och sticka 1 cm resår på de upplagda m och slätst på de andra m. Sticka därefter slätst på alla m till tummen mäter 5 (5,5) 5,5 cm.

Fördela m på 3 strumpst så här: 7 + 7 + 6 m (7 + 7 + 8 m) 8 + 8 + 8 m. Sticka ihop 2 rm i början av varje sticka varje v till det återstår 6 m.

Klipp av garnet, dra det genom resterande m, dra åt och fäst väl. Sy ihop sidor­na av resårkanterna på avigsidan.

Sticka den andra vanten lika, fast spegel­vänt.

*Förklaring Öhpt (överdragshop-­tagning) = lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sticka den 2:a m, dra den lyfta maskan över den stickade maskan.

Garn- och mönsterfrågor

Västgöta broderi, 033-26 00 39