...du behåller din plats i kön: Johanna har Sveriges mest kända röst!

Fröken Ur – finns hon fortfarande? Det är den vanligaste frågan som Johanna Hermann Lundberg

får när hon berättar vad hon gör. Hon är en av Sveriges mest kända röster, men ändå en doldis.

När Johanna Hermann Lundberg tar på sig sin arbetsröst är det många som känner igen den, från telefoners automatsvar, banker och telefonväxlar runtom i Sverige.

Numret du har valt kan inte nås för tillfället.

Ditt skuldsaldo är…

Du behåller din plats i kön.

Många har mötts av Johanna Hermann Lundbergs röst i alla möjliga sammanhang. I kön till taxi, Skatteverket eller Försäkringskassan.

Hon har lånat ut sin röst i så många sammanhang att hon inte längre kan hålla räkningen. Och det är hon som är "Fröken Ur"– den telefontjänst man kan ringa för att få veta den exakta tiden.

– När jag tog över ringdes 17 miljoner samtal till Fröken Ur varje år. Tänk om jag fått royalty! Man kan fortfarande ringa Fröken Ur – även om många i dag inte känner till att hon finns, skrattar Johanna.

Johanna Hermann Lundberg Ålder 58 år.

Familj Man, tre barn och ett barnbarn.

Bor Lägenhet i Solna utanför Stockholm.

Gör: Talar.

Aktuell Läser in ljudböcker och är programledare i

Sveriges Radio P4 Plus.

Om man slår nummer 90 510 till Fröken Ur hörs Johannas mörka altröst. Hon tog över prick klockan 11 den 8 mars 2000 från företrädaren Ebba Beckman som skulle gå i pension efter mer än 30 år.

Ebba ville inte att hennes röst skulle överleva henne och lämnade över stafettpinnen med ett sista tio femtionio och femtio. Piiip.

Numera är Fröken Urs tidsangivelser digitalt lagrade men sifferkombinationerna är inlästa av Johanna, med datum och årtal ihopklippta, och med påminnelser om sommar- och vintertid.

– Det svåra är att läsa månaderna juni och juli så att man tydligt hör skillnaden, berättar Johanna.

Samma arbetsröst

Vi ses en solig sommardag i närheten av Sveriges Radio där hon arbetar som programledare, ett av många uppdrag där rösten är viktig.

Vid busshållplatsen trycker vi på informationsknappen för synskadade och hör Johanna Hermann Lundberg sakta förkunna: Buss 69 mot T-centralen avgår om nio minuter.

Jag frågar om det inte svårt att alltid låta på samma sätt.

– Jag har alltid samma arbetsröst, det går inte att ändra den. Jag kan till exempel inte imitera människor eller härma dialekter. Och så gillar jag att svära då och då.

Johanna driver en firma ihop med sin man. Även dottern Ellinor började tidigt i röstbranschen, hon gjorde sitt första jobb som speaker redan som åttaåring, tränad av mamma.

dskap har blivit en familjetradition som grundlades av Johannas mamma Alicia Lundberg. Hon var en superkändis i tv:s barndom – programpresentatör i både radio och tv, eller hallåa som de kallades då. Den folkkära Alicia blev sedermera programledare för Melodifestivalen och gjorde även uppmärksammade tv-reportage om bergsgorillorna i Rwanda.

– Hon var en förebild för mig på alla sätt, säger Johanna. Hon tog sig an livet och jobbet på ett frejdigt sätt. Hon var stark, lät sig aldrig nedslås.

Naturlig fallenhet

Hur länge kan man arbeta och bibehålla kvalitén i sin röst, undrar jag.

Johanna kan inte låta bli att trycka på informationsknappen för synskadade när hon står vid en busshållplats. Hon tycker det är lika roligt varje gång, att höra sig själv meddela när nästa buss kommer.

– Mamma jobbade in i det sista, säger Johanna. Jag sysslar inte med någon röstvård eller med övningar. Vissa har en naturlig fallenhet, som Tommy Körberg, som aldrig tagit en sånglektion i hela sitt liv. För några år sedan fick jag problem med stämbanden. Rökningen påverkade rösten. Det är sexton år sedan jag slutade röka.

"Levande talmaskin"

Johanna har noterat att hennes röst inger respekt.

– Man låter trovärdig när man har en bra röst. Andra förknippar min stämma med tråkigheter. Det är fortfarande kö...

Hon beskriver sig själv som "en levande talmaskin". Hon läser det som står i manuset, alla bokstäver. Står det fel så läser hon fel.

– Jag försöker ligga två meningar före i texten. Oftast märker jag om något inte är rätt. Men det är inte lätt att veta när man läser in tekniska manualer.

Nu ägnar hon mycket av tid åt att läsa in ljudböcker. Då gäller det att tänka på innehållet.

– Måste man inte vara skådespelare för att läsa in ljudböcker?

– Det kan vara svårt att hantera dialogerna. Man måste lägga rösten lite lägre när det är en man som talar. Det är ganska subtila skillnader. Ljudböcker blir alltmer populära, det är spännande och utmanande, säger hon.

Listan är lång över de taluppdrag Johanna haft. Hon läste in Telias alla tjänster under 35 år. Hon hörs i många telefonväxlar runtom i landet. Under en tid var Johanna "Bank på telefon". När hon skulle kontrollera saldot på sitt bankkonto fick hon en chock när hörde hon sig själv med myndig röst meddela: Ditt konto är övertrasserat!

Även "syntetröst"

För sångare är andningsteknik viktigt att lära sig så att luften räcker till. I röstbranschen är hastiga slurp-inandningar förbjudna.

– Finns det något knep?

– För mig är det naturligt. Jag släpper ut magen, luften åker ner och inandningen försvinner.

Ny teknik kan numera tillverka syntetisk röst. Det skrivna ordet förvandlas till tal utan att någon mänsklig stämma behövs.

Även "riktiga" Johanna kan låta monoton. Det kallas talsyntes. Man läser in nonsensmeningar som sedan hackas sönder. Hennes syntesröst säljs i bitar i olika versioner till företag.

Radiolyssnare kan få sällskap av Johannas lugna mellanprat (utan inandningar) i P4 Plus.

– Det är roligt att arbeta med gammaldags melodiradio där jag pratar mellan låtarna. Precis som mamma gjorde, säger Johanna.