Redaktionens val: Här är årets 10 bästa julklappsböcker!

Icakurirens redaktion har valt de bästa ur årets rika bokskörd. Här är våra personliga tips!

Gastkramande comeback

"Fädernas missgärningar"

av Åsa Larsson

Albert Bonners förlag

Det dröjde nio år, men nu är åklagaren Rebecka Martinsson tillbaka. Värd att vänta på! Åsa Larsson levererar ännu en Kiruna classic med massor av nordiskt mörker. När en man hittas död i en frys, kallas den arbetströtta och slutkörda Rebecka Martinsson in. Ge boken till någon som gillar spänning.

Marianne Gram, förlagsdirektör

Glödande om samiskt arv

"När vi var samer",

serieroman av Mats Jonsson

Galago

Mats Jonsson tecknar (bokstavligen, det här är en serieroman!) sitt samiska arv med en glödande penna. Som läsare är det bara att hänga med i sökandet, som inte bara fokuserar på författarens egna rötter, utan ett helt folks ursprung. På samma gång en fascinerande släktkrönika som en folkbildande skildring av den samiska historien.

Anna Wahlgren, kulturredaktör

Rapport från en soptipp

"Återvinningscentralen"

av Ulrika Linder, text och bild

Galago

Ulrika Linder vet allt om vad som döljer sig i våra sopkärl. Hon jobbar på återvinningscentralen där alla alltid gör fel. Läs om "containerpappan", "besserwissern" och krokodilen som "råkat" hamna bland vitvarorna. En lektion i sortering, fantastiskt roligt illustrerat, till någon som ska skärpa sig särskilt noga ... Kul snackis i jul när paketpapperet (pappersförpackning, INTE tidningsåtervinning) ska sorteras.

Hanna Richter, reportagechef

Klipp till! Så får du fina träd

"Konsten att beskära träd och buskar"

av Eva Robild/Georg Grundsten, foto Eva Lie

Bonnier fakta

Växterna blir så mycket vackrare och fruktträden ger bättre skörd om du beskär dem på rätt sätt – men det är inte lätt. I den här kompletta handboken, som omfattar de flesta växter, finns tydliga bilder och många praktiska tips. En perfekt julklapp till både nya och erfarna trädgårdsägare.

Ingela Wärle, fackchef

Tora Dahls hemliga dagbok

"Jag vill skriva sant: Tora Dahl och poeterna på Parkvägen"

av Jesper Högström

Weyler förlag

Tora Dahl var i 70-årsåldern då hon slog igenom stort med den delvis självbiografiska romanserien om fosterbarnet Gunborg. På 1930- och 40-talet höll hon och hennes make Knut Jaensen litterär salong i villan på Lidingö. Alla dåtidens unga, stora författare var där, Gunnar Ekelöf, Vilhelm Moberg och Eyvind Johnson, för att festa, samtala och skriva. Vad ingen visste var att Tora skrev dagbok. 1994 blev den offentlig och det är utifrån den Jesper Högström hämtar stoff till sin bok. Det är triangeldrama, litteraturhistoria och väldigt underhållande läsning med hög "skvallerpotential".

Maria Öhrn, korsordsredaktör

Äntligen en miljöguide i köket

"Middagskompassen"

av Zeina Mourtada, Paul Svensson, Naturskyddsföreningen

Bonnier Fakta

Det är lätt att bli förvirrad när man vill göra klimatsmarta matval. Men i "Middagskompassen" får jag äntligen en handfast guide om allt ifrån ekologiskt jordbruk till miljömärkningar. Recepten av kockarna Paul Svensson och Zeina Mourtada är enkla och gör det lustfyllt att laga vardagsmat. Den här boken lägger jag på köksbänken!

Jenny Worne, matredaktör

Generationsroman med igenkänning

"Sig själv närmast"

av Marianne Lindberg De Geer

Kaunitz-Olsson

Jag slukar tredje delen av Marianne Lindberg De Geers generationsroman om alter egot Mona, 36 år och ensamstående mamma under 1980-talet. Känner igen mig själv, tiden, männen, livsångesten, hoppet … Monas väg mot att våga drömma om framtiden berör djupt. Varför inte slå in alla delarna i denna självbiografiska trilogi – "På drift", "Under belägring" och "Sig själv närmast" – till ett paket fullt av läslust!

Lotte Ivarson Sandén, chefredaktör

Vilt och vackert för sticksugna

"Vildmarkströjor : varma tröjor till friluftsfolk och äventyrare"

av Linka Neumann

Lind Co

Jag som bara stickat räta maskor i syslöjden blev så inspirerad av boken att jag bestämde mig för att lära mig sticka på riktigt! Boken innehåller mönster på fantastiska tröjor i ljuvliga färger som kan få en stickamatör att vilja bli proffs. Den här boken vill jag ge bort till alla som kan eller vill lära sig sticka. Nu är uppföljaren "Mera vildmarkströjor" ute och den ska jag ge mig själv i julklapp!

Helene Lissman, AD

Tidlös fransk komik

"Gaston 5, den kompletta samlingen 1971-74"

av Franquin, övers Björn Wahlberg

Cobolt

En fest för slapstickälskare! Den tecknade serien om den uppfinningsrike, katastrofbenägne allt-i-allon Gaston är obetalbar. Samlingen täcker guldåren på 70-talet och de krafsiga, energiska teckningarna tycks nästan röra på sig.

Tidlös som Chaplin eller Helan och Halvan.

Göran Everdahl, kulturredaktör

Om villkorslös kärlek

"Shuggie Bain"

av Douglas Stuart, övers Eva Åsefeldt

Albert Bonniers förlag

Gripande roman om 1980-

talets gruvområde i Glasgow och en utsatt pojkes villkorslösa kärlek till sin alkoholiserade mamma. När livet rasar tar Shuggie på sig ansvaret att hålla mamman under armarna. I den brutalt kalla och skitiga miljön är det den lille pojkens ömhet och värme som tinar upp hopplösheten – och mig som läsare.

Sorglig, hjärtskärande och alldeles underbar.

Pauline Josephson, redaktör