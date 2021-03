Hårt arbete tog henne till toppen

USA:s vicepresident Kamala Harris är inte bara den första kvinnan på den prestigefulla posten, utan också en av världens mäktigaste kvinnor. Men vem är hon och vad betyder hennes ursprung?

Kamala Devi Harris föddes den 20 oktober 1964 i Oakland, Kalifornien. Hennes föräldrar var två ambitiösa forskarstudenter, som hade kommit till USA på stipendier. Mamman Shyamala Gopalan från Indien, för att forska i näringslära och endokrinologi vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien. Hon blev så småningom genforskare i bröstcancer. Pappan Donald J Harris kom från Jamaica för att forska i ekonomi vid samma lärosäte. Han är idag professor emeritus.

"Mina föräldrar föddes en halv värld ifrån varandra. Men som så många andra kom de till Amerika i jakten på en dröm. Och den drömmen var en dröm för dem själva, för mig och för min syster Maya", skriver Kamala på Instagram invid en bild där hon som bebis blir flaskmatad av sin mamma.

Föräldrarna var under studietiden djupt engagerade i medborgarrättsrörelsen, mot kolonialism och Vietnamkriget, och det var så passionen mellan dem tändes. Men när Kamala var sju år och systern Maya fyra gick de skrikande isär. Systrarna skapade tidigt ett band som var "okrossbart" och håller än idag ihop. Maya, som är advokat och tidigare varit Hillary Clintons rådgivare, är idag Kamalas högra hand i politiken.

Kamala berättar i sin självbiografi The truths we hold återhållsamt om åren efter skilsmässan och talar inte gärna om sin far, som de bara träffade sporadiskt under uppväxten. Mamman har där­emot alltid stått henne nära och det är tack vare hennes uppmuntran som Kamala nådde hela vägen. Dessvärre fick hon aldrig se sin dotter svära vicepresidenteden. Hon avled i tjocktarmscancer 2009.

Ingen politisk bakgrund

Kamala sticker ut genom att inte komma från en politisk familj. I USA är det mer regel än undantag att de styrande har haft en förälder eller make i politiken, såsom familjerna Kennedy, Bush och Clinton, eller Ivanka Trump som nu sägs vilja gå i sin pappa Donald Trumps fotspår, eftersom det krävs mycket pengar, resurser, och kontakter för att ta sig hela vägen in i maktens korridorer.

– Det är inte bara att dyka upp i Vita huset, säger Elizabeth Walentin, USA-kännare och pr-konsult.

Kamala Harris lyckades genom hårt arbete. Hon utbildade sig till jurist och valdes år 2011 till Kaliforniens justitieminister och chefsåklagare. 2016 blev hon invald i USA:s senat.

Hon kandiderade för den demokratiska nomineringen till USA:s president i valet 2020, men avslutade sin kampanj för att istället tacka ja till Joe Bidens erbjudande om att bli hans vicepresidentkandidat.

Beskedet om att de vunnit presidentvalet kom i november när Kamala var ute på en joggingrunda. I en video hon själv la upp på Facebook ringer hon glädjerusig till Joe Biden och säger: Vi klarade det! Vi klarade det, Joe! Du kommer bli USA:s nästa president!

Att hon är spontan och vågar visa känslor ligger henne inte i fatet, tvärtom är det precis så en amerikansk politiker förväntas vara, menar Elizabeth Walentin.

Kamala är gift med advokaten Douglas Emhoff, 56, sedan 2014. De möttes på en blinddejt året innan och hon blev därmed bonusmamma åt hans två barn Cole, 26, och Ella, 21. De kallar henne "Momala" som på jiddisch betyder ungefär "lilla mamma" – men som också är en kombination av "Kamala" och "Mom", eftersom de inte gillar ordet styvmamma.



Viktig symbolik

Kamala må vara den första kvinnan att nå hela vägen till vicepresidentposten, men hon är inte den första att försöka. 1984 gick demokraten Walter Mondale till val med Geraldine Ferraro vid sin sida, de förlorade dock stort mot Ronald Reagan och George Bush den äldre.

År 2008 kunde Sarah Palin, den kontroversiella fembarnsmamman från Alaska, ha blivit den första kvinnan på vicepresidentposten när hon kandiderade med republikanernas presidentkandidat John McCain men förlorade mot Barack Obama. Enligt Elizabeth Walentin är det en viktig symbolik för alla amerikaner, att nu få en kvinna på vicepresidentposten.

– En historisk barriär är bruten och vi är många som har väntat på den här stunden, säger hon.

Eller som Kamala sammanfattar det:

– Jag må vara den första kvinnan på den här posten, men jag är inte den sista!

Enligt Elizabeth speglar Kamala bättre än någon annan det amerikanska samhället. 90 miljoner amerikaner är födda utomlands eller är andra generationens invandrare, vilket motsvarar 28 procent av befolkningen.

Kamala utmärker sig också genom att inte vara en typisk nummer två. President Joe Biden är 78 år och har flaggat för att han inte kommer att sitta i mer än en mandatperiod. Kamala ses därför som kronprinsessa och får därför en mer omfattande roll och mer pondus än vad praxis är för den rollen.

Hur arbetet ska delas upp är inte känt men det spekuleras i att han kommer ta hand om utrikespolitiken medan hon fokuserar på inrikesfrågor. Hon var djupt engagerad i Black lives matter-rörelsens kamp mot polisens övervåld mot svarta i somras och sägs vilja reformera polis- och rättsväsendet. Hon sägs också vilja kämpa för klimatet.