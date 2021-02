Poeten som fick världen att lyssna

Över en natt blev den 22-åriga poeten Amanda Gorman världsberömd. Efter den hyllade dikten som hon läste vid Joe Bidens presidentinstallation vill alla veta allt om den unga kvinnan som skänkte hopp till en svårt sargad supermakt.

Med dikten The hill we climb, uppläst med känsla och en fulländad språkbehandling, tog sig Amanda ­Gorman rakt in i miljoner människors hjärtan och medvetanden när Joe Biden och Kamala Harris svors in som USA:s president respektive vicepresident tidigare i januari.

Hennes rappa dikt som tog drygt fem minuter att framföra hyllades omedelbart av åskådare över hela världen. Människor som imponerades av poetens rättframma scenspråk, människor som imponerades av hennes varma budskap om enighet, respekt för demokratin och för varandra.

Framförandet kom förstås att tolkas i backspegeln av de dramatiska och närmast helt unika scenerna då en uppretad folkmobb stormade Kapitolium, hjärtat i det demokratiska USA. Skandalen, som krävde fem människors liv, kom att utgöra en slags klimax på den polarisering som vuxit sig allt starkare i USA på senare tid och som sakta men säkert slitit landet itu.



Lovsång till USA

Men attacken var också basen som Amanda Gorman byggde sin dikt på. Ett övergripande tema i The hill we climb är vädjan om enighet, tolerans och respekt.

The hill we climb är också en lovsång till såväl USA som till demokratin som institution. På ett sätt klassisk amerikansk retorik som är lätt att ta till sig, kanske extra tillgänglig i svallvågorna av angreppet på Kapitolium. I mörkret söker man ljuset.

Efter det tv-sända framförandet tävlade samtidskommentator om att hylla Amanda Gorman. På mikrobloggen Twitter skrev USA:s tidigare första dam, Michelle Obama, att hon knappt kan vänta på vad Amanda Gorman kommer att ta sig för framåt. ­Hillary Clinton, tidigare presidentkandidat, twittrade att dikten var "helt fantastisk" och tv-stjärnan Oprah Winfrey uttryckte på samma forum hur otroligt stolt hon var: "Jag har aldrig varit stoltare att se en ung kvinna stiga fram!", skrev hon.



Drömmer om Vita huset

Men vem är egentligen 22-åringen som alla talar om? Amanda Gorman är långt ifrån någon nybörjare. Hon föddes i Los Angeles 1998 där hon också växte upp tillsammans med sin ensamstående mamma, läraren Joan Wicks, och två syskon.

Som barn hade hon talsvårigheter och stammade bland annat, men i det skrivna ordet fann hon en viktig och helt nödvändig ventil där hon kunde uttrycka sig. I high school utvecklade hon sitt skapande, övervann sina talsvårigheter och började läsa upp sin poesi och det är i den bakgrunden hon har vunnit en stor publik.

I sin poesi väjer Amanda Gorman inte för de stora frågorna. Sociala orättvisor, feminism, rasism är övergripande teman.

År 2015 gav hon ut sin första diktsamling, året efter var hon ungdomsdelegat i FN och hon har också pluggat sociologi på anrika elituniversitet Harvard.

Med en världsberömd dikt i ryggen ligger framtiden öppen för Amanda Gorman. Men bli inte förvånad om hon dyker upp i Vita huset inom en inte alltför avlägsen framtid. Den unga poeten har flera gånger tidigare sagt att hon gärna kandiderar till president i valet 2036.

Med poesin som vapen vill hon förändra världen.

Hon verkar redan ha börjat.