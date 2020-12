Prins Carl Philip: ”Barnen har fått betala ett högt pris”

Tusentals operationer för barn med missbildningar har ställts in under pandemin.

– Det är tragiskt och påverkar barnens liv, säger prins Carl Philip, beskyddare för Operation Smile. Han tackar Icakurirens läsare för det stora engemanget.

Läpp-, käk- eller gomspalt är en missbildning hos barn som innebär att ansiktet inte har vuxit ihop som det ska. I Sverige föds omkring 200 barn varje år med missbildningen som ofta kan opereras med ett gott resultat.

Prins Carl Philip Edmund Bertil Ätt Bernadotte.

Född: 13 maj 1979.

Familj: Hustru prinsessan Sofia, 36 år, barnen prins Alexander, 4 år, prins Gabriel, 3 år.

Aktuell: Prins av Sverige och hertig av Värmland. Carl Philip är den fjärde i tronföljden.

Icakuriren har bidragit

Hjälporganisationen Operation Smile, som Icakurirens läsare samlat in pengar till, genomför varje år ett stort antal kirurgiska ingrepp på plats runtom i världen, men till följd av coronapandemin har all sådan verksamhet ställts in.

Organisationens beskyddare i Sverige är prins Carl Philip, och för honom betyder uppdraget mycket berättar han i en exklusiv intervju med Operation Smile i samband med organisationens svenska tioårsjubileum.

– Jag har sett bilder, före och efter, på barn med de här problemen som blivit opererade. Skillnaden är otrolig. Leendet efteråt säger allt, säger Carl Philip som också konstaterar att den kosmetiska förändringen bara är en del.

En glad Mehek efter operation.

Mödrar känner skuld

Nyfödda med gomspalt kan inte ammas och riskerar att dö av undernäring. En annan aspekt är att obehandlad missbildning kan leda till att den drabbade hamnar i utanförskap och utsätts för mobbning. Omgivningen lastar föräldrarna. Eller ger mamman skulden.

– Det är naturligtvis svårt att sätta sig in i situationen. Det måste vara enormt tufft för ett litet barn att ha de här problemen i de samhällena där ni verkar. Jag har förstått att det till och med finns barn som kanske göms undan, istället för att få vara en person som är en del av samhället, säger prinsen om Operation Smiles arbete på utsatta platser runt om i världen.

Missbildningen är mycket vanlig, omkring var tredje minut föds det ett barn med LKG i världen. I flera länder, som Sverige, upptäcks missbildningen vanligen med hjälp av ultraljud redan under graviditeten. Medan fostret är i magen kan vårdpersonalen lägga upp en vårdplan och förbereda föräldrarna genom vårdkedjan. De möjligheterna saknas ofta i de länder där Operation Smile verkar.

– Det är såklart orättvist. Här i Sverige är vi trygga, det finns en fantastisk sjukvård. Därför är det så tacksamt att vi kan skicka volontärer från Operation Smile ut i världen. Det har en enorm inverkan på männi­skors liv, säger Carl Philip.

Barnläkaren Hans Ekström genomför en screening av barn som kan komma att bli opererade i Indien.

Ingrepp ställs in

Årligen opereras tusentals barn genom organisationens globala volontärarbete. Operationerna är livsavgörande. Men året 2020 har ingenting varit sig likt på grund av corona­utbrottet. Bara i Sverige har över 300 000 människor bekräftats smittade, över 7 500 har dött.

– På ett eller annat sätt har vi alla påverkats, vissa tyvärr mer än andra. En del har blivit svårt sjuka och flera har fått betala det högsta priset, säger Carl Philip och berättar om hur hans egen familj tvingats tänka om och hitta nya rutiner.

Kungahusets representationer och uppdrag har som många andra decimerats. Sysslor som ändå går att utföra genomförs, men under ­andra förutsättningar.

Icakurirens läsare har tidigare varit med och samlat in pengar till Operation Smiles verksamhet i världen.

Ser framåt

– Den officiella biten, den är ju nästan ingenting nu. Vi har inte ställt in, men ställt om. ­Istället för fysiska möten är det digitalt.

Trots de dystra tiderna ser Carl Philip framåt, mot en tid efter coronapandemin.

– Vi får nog ta det onda med det goda, dra lärdom av situationen, och när detta är över och vi har lämnat pandemin bakom oss kan vi nog komma stärkta ur det.

Hjälper till där de kan

– Jag tror att vi kommer ha lärt oss omtanke och att visa hänsyn och förståelse. Rent konkret kommer vi kanske inte alltid behöva ha fysiska möten när vi ska ses. Vi reser kanske inte lika mycket som tidigare heller. Vi kommer ha lärt oss att göra en omställning utifrån de förändringar som är.

Under pandemin har både Carl Philip och prinsessan ­Sofia ryckt in för att hjälpa till där de kan. Sofia som stöd på en vårdavdelning. Prinsen drog nytta av sin militära utbildning och tog jobb inom försvaret för att arbeta med samordning av samhällsstödet.

Carl Philip berättar för Icakuriren och Operation Smiles generalsekreterare Annika Billing om hur hans egen familj påverkats av pandemin. Kort efter intervjun bekräftade hovet att både prinsen och prinsessan Sofia insjuknat i covid-19.

Prinsparet smittat

Bara någon dag efter intervjun bekräftade hovet att både prinsen och prinsessan Sofia smittats av corona, de testades positivt efter att båda uppvisat typiska influensasymtom.

Till följd av pandemin växer vårdköerna hos Operation Smile. Även om verksamheten börjat komma igång igen på sina håll är det fortfarande många barn som får vänta på ingreppet som kan förändra deras liv.

Prins Carl Philip hoppas att organisationen vars arbete han står bakom snart kan återuppta sitt arbete fullt ut igen.

– Det här är operationer som verkligen har en stor påverkan på människor. Tyvärr växer högen av inställda ingrepp. Men vi får hoppas att det här snart är över och att vi tillsammans kan ta oss igenom det, säger prinsen som också själv hoppas kunna bidra till organisationens hjälparbete på ett handfast sätt någon gång i framtiden.

– Jag har flera gånger erbjudits att följa med ut på fältet, men tiden har aldrig räckt till. När pandemin har släppt sitt grepp hoppas jag kunna åka med och på verkligt nära håll få se de här mötena som verkligen betyder så mycket!

Tusentals volontärer Operation Smile grundades 1982 av en amerikansk plastikkirurg och hans fru. Den svenska grenen av Operation Smile grundades 2010 och har sedan 2012 prins Carl Philip som beskyddare.

Organisationen har genomfört närmare 300 000 operationer på patienter med läpp-, käk- eller gomspalt eller andra ansiktsmissbildningar. Operation Smile är verksam i 33 programländer och har cirka 6 000 lokala och internationella volontärer.