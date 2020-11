Katja Geigers - frigjort i trikå!

Mode för det moderna livet. Det var Katja Geigers vision. Hon ville bidra till kvinnans frigörelse med lättskötta, härliga och bekväma kläder. I år skulle Geigers ha fyllt 100 år.

Tvätta. Torka. Ta på. Så enkelt skulle det vara. Kläder från Katja of Sweden skulle vara lätta att leva i. De skulle få kvinnorna som bar dem att känna sig fria.



Katja Geiger, modedesignern bakom det nu ikoniska varumärket Katja of Sweden, var aldrig intresserad av att göra haute couture, skräddarsydda skapelser för de allra rikaste. Hon ville göra "egna" kläder, berättade hon i Sommar i P1 2008. Kläder som skulle passa ihop med den nya moderna möbelformgivningen, lediga och bekväma.



Första gången Katja själv försökte sätta sig i fåtöljen Pernilla, formgiven av Bruno Mathsson, hade hon på sig en snäv dräkt och högklackade skor. Då förstod hon varför hon skulle göra mjuka kläder som följde kroppen.

Mönstret Geisha/Margueriter.

Ville inte gifta sig



Redan som liten visade Katja att hon var konstnärligt lagd.



– Den lilla flickan är begåvad, men flickor kan aldrig bli någonting, hörde hon sin pappa säga till hennes mamma.



Katja föddes som Karin Hallberg 1920, en tid då meningen med flickors liv var att gifta sig och få barn. När hon hörde det bestämde hon sig för att aldrig gifta sig. Då var hon bara tre år gammal.



Katja hade dock turen att tillhöra den första generation som både kunde gifta sig och göra karriär. Hon började på Konstfack och fortsatte sedan på nystartade Beckmans ­designskola.



Efter det fortsatte hon till USA, där hon också gick en designutbildning. På vägen dit ändrade hon sitt smeknamn Kata, som var omöjligt att uttala på engelska, till Katja och gav 1949 ut sin första klädkollektion under namnet Katja of Sweden.



När hon återvände till Sverige började hon göra mönster för Malmö Mekaniska Tricotfabrik, MMT. Det var där hon var med att ta fram det nya jerseymaterialet som kallades 3T – eftersom det bara var att just tvätta, torka och ta på.

Visningen i Paris 1966 blev en succé för Katja Geiger. Här är hon med två av sina modeller.

Inspiration från naturen



Katjas mönster var stora och hade mycket färger. Hon hämtade sin inspiration från naturen, modern konst samt folkliga textilier – både svenska och etniska. Men samtidigt var hon också något av en tidig minimalist som gjorde kläder med sina rena linjer. Hon skapade alltid kläderna i samspel med mönstren på tygerna. Den första kollektionen för MMT kom 1955, den sista 20 år senare.



Hon anlitade också unga, lovande, nyskapande textila formgivare som Carl Johan De Geer, Sven Fristedt och Maija Isola – som också var finska Marimekkos ikoniska mönster­formgivare.

Katjas kläder prydde omslaget på Vanity Fair 1962.

Lämnade Sverige



Den kollektion hon presenterade i Paris 1966 (med Ingrid Bergman i publiken) gjorde succé. Katja var den första designer som gjorde skandinavisk formgivning internationellt känd, och hennes kläder var på de stora modemagasinens omslag.

Stickad tröja från 1960–70-talet, 300 kr, Limhamns Auktionsbyrå.

Men i slutet av 1970-talet lämnade hon Sverige för USA med sin amerikanske man Rod Geiger, filmproducent och regissör. Där startade de företaget Katja Products med textilier och saker för heminredning. De återvände inte till Sverige förrän 1996.

Utställningen Katja of Sweden visas nu på Kristinehamns konstmuseum.

Innan hon dog 2017 hade Katja donerat merparten av sitt livsverk till Kulturen i Lund. Den färgstarka utställningen Katja of Sweden finns på Kristine­hamns konstmuseum fram till 24 januari 2021.