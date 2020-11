Snart seriestart för Lerins sommarö!

Den 25 november är det seriestart för Lerins sommarö. Lars och Junior kommer bjuda in gäster och lärlingar för att måla och umgås. Sommaren avslutas sedan med en färgsprakande utställning i sjöboden.

-Det var väldigt roligt att få välkomna gästerna till sommarön. Trots corona gick inspelningarna bra i det soliga vädret. Inga problem. Och det regnade bara en dag. Vi fick tillfälle att lära känna varandra och prata om både det ljusa och mörka i livet, säger Lars Lerin i SVTs pressmeddelande.



Under sex avsnitt får vi följa paret Lerin med lärlingar och gäster. Sommaren inleds med Kalle Moraeus och avslutas med Erik Lundin. Nedan finner du alla gästerna!





Avsnitt 1: Kalle Moraeus och lärlingen Birgitta Corbell

I säsongens första avsnitt gästas Lars och Junior av lärlingen och glädjespridaren Birgitta Corbell tillsammans med musikanten och programledaren Kalle Moraeus. Birgitta lär Kalle att måla hästar. Och Kalle får också chans att kompa Birgitta när hon sjunger Evert Taube. En helt vanlig ovanlig dag hos Lars och Junior med andra ord.



Avsnitt 2: Hanna Hellquist och lärlingen Per Anteryd

I säsongens andra avsnitt gästas Lars och Junior av lärlingarnas egen danskung och livsentusiast Per Anteryd tillsammans med krönikören och radio-programledaren Hanna Hellquist. Lars visar Hanna en plats han vill måla av. Och så blir det nästan bryggdans också, när Per kör dansuppvisning i sjöboden.



Avsnitt 3: Marianne Mörck och lärlingen Helene Holmström

I säsongens tredje avsnitt gästas Lars och Junior av två kattälskare – lärlingen Helene Holmström och skådespelaren och operasångaren Marianne Mörck. Helene ger Marianne färg-tips och avslöjar hemligheten bakom en riktigt bra kattmålning. Och Lars testar fiskelyckan ihop med Marianne, som visar sig vara en fena på fiske.



Avsnitt 4: Marika Carlsson och lärlingen James Andersson

I säsongens fjärde program får Lars och Junior besök av lärlingen och cosplay-fantasten James Andersson och ståuppkomikern Marika Carlsson. Marika målar med sand och snäckor och letar efter strandfynd tillsammans med Lars James äter ostron för första gången, som han plockat alldeles själv. Dessutom får Junior hjälp i köket av journalisten och matälskaren Janne Josefsson.



Avsnitt 5: Fredrik Wikingsson och lärlingen Dennis Hjalmarsson

I säsongens femte program gästas Lars och Junior av lärlingen och framtidsvisionären Dennis Hjalmarsson tillsammans med journalisten och programledaren Fredrik Wikingsson. Fredrik upptäcker att han gillar att måla, trots att han inte kan. Dennis målar ett överraskande porträtt av Fredrik. Dessutom besöker de Väderöarna och känner historiens vingslag ihop med Lars och Junior.



Avsnitt 6: Erik Lundin och lärlingen Jessica Eneroth

I säsongens sjätte och sista program får Lars och Junior besök av lärlingen och konstnärssjälen Jessica Eneroth och rap-artisten och ordkonstnären Erik Lundin. De målar porträtt av varandra och Erik får många bra målartips av Jessica. Sommaren avslutas i en färgstark utställning och brasiliansk dans på bryggan.