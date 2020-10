Claes Elfsberg: "Det är inte så enkelt att gråta i tv”

Förra nyhetsankaret Claes Elfsberg förlamades av sorgen när dottern Hanna dog bara 30 år gammal. Men i den tunga perioden föddes idén till ett nytt tv-program om ett ämne som vi sällan tar upp.

Att överleva något av sina barn måste vara bland det värsta en människa kan vara med om. För Claes Elfsberg – nyhetsuppläsare på SVT:s Rapport och Aktuellt under 45 år – blev mardrömmen sann den 27 feb­ruari 2018.

Claes Elfsberg Född 26 november 1948 i Stockholm.

Familj Gift med Monica. Barnen Jon, 44 år, David, 42 år, från första äktenskapet, dottern Hanna dog 30 år gammal 2018. Bonussonen Lucas, 38 år. Sju barnbarn.

Bor Lägenhet i Stockholm och hus på Muskö i Stockholms skärgård.

Intressen Umgås med familj, släkt och vänner, pyssla i fritidshuset, lågintensiv träning som exempelvis yoga.

Aktuell Programserien Sorgen och jag i SVT med premiär den 22 oktober.



Då avled hans dotter Hanna, som fyllt 30 år bara några månader tidigare, efter drygt ett års kamp mot livmoderhalscancer orsakad av ett HPV-virus.



– Tre starka minnen som etsat sig fast under det chock­artade året var då Hanna ringde mig och skrek i luren första gången när hon fick reda på att hon hade fått cancer. Andra gången ungefär åtta månader senare efter beskedet att cancern var tillbaka efter en lång behandling. Och tredje gången då hon precis fått veta att cancern spridit sig i hjärnan och läkaren sagt att hon hade en vecka kvar att leva, berättar Claes.



Han var, tillsammans med dotterns pojkvän – och senare man, med på väldigt nära håll under hela kampen. Cancern hann sprida sig till lymfsystemet innan den upptäcktes, men verkade efter operation och cellgiftsbehandling vara besegrad – innan den slog till ännu värre.



– Fruktansvärt nog kunde den ha stoppats redan ett år tidigare. Men de cellförändringar som upptäcktes under ett gynekologbesök valde läkaren låta vara. Då hann cancern sprida sig till lymfkörtlarna innan nästa besök.





Öppen in i det sista



Hanna var väldigt öppen med sin sjukdomsresa i sociala ­medier – och delade med sig in i det sista via bland annat Facebook.



Något som hade en avgörande betydelse vad gäller den programidé som föddes under Claes samtal med terapeuten Göran Gyllenswärd.



– Jag drabbades av en hemsk sorg och märkte att jag var väldigt oförberedd – både på själva sorgen, men också på mina egna reaktioner. Eftersom jag hade svårt att hantera sorgen, och människorna runtomkring inte heller visste hur de skulle hjälpa mig, tänkte jag att det var ett allmänt problem. Jag sökte professionell hjälp och hamnade hos en ­jättebra terapeut. Det var under våra samtal som idén till dokumentärserien Sorgen och jag inleddes.



Elfsberg hörde av sig till SVT – som direkt nappade. I de två program som nu visas agerar Claes inte bara intervjuare till andra personer i djup sorg, som också förlorat familjemedlemmar – utan pratar också om sina egna upplevelser. Expert är hans egen terapeut Göran Gyllenswärd.



– Alla kommer förr eller senare att drabbas av sorg, och det är ett ämne vi pratar alldeles för lite om. Hur ska man bemöta den för egen del och hur ska omgivningen agera? Vi är generellt sett för dåliga på att närma oss och möta andra människor i sorg. Det klassiska är ju när man går på gatan och ser någon man känner en bit bort – som istället vänder upp och tar en annan riktning för att slippa ses.





Behöver bara lyssna



Claes var precis som de flesta andra innan hans dotter gick bort.



– Det som vi sörjande behöver är inte att någon kommer och löser våra problem, för det kan de inte, utan bara förståelse. Att folk visar att de förstår och att de lyssnar. För är det något vi vill så är det att prata om den personen som vi har mist.





Handbok i sorg



Med den här miniserien vill han hjälpa andra som tvingas hantera sorg med en sorts "handbok".



– Det blir mycket känslor och många tårar, men också en hel del skratt. Det är något som utmärker sorg, att man kan ha alla känslor på en gång. Innan funderade jag på hur öppen jag ville vara själv. För det är inte så roligt och enkelt att gråta i tv, när man haft en helt annan roll där tidigare. Jag pratade mycket med min fru Monica och hon tyckte att det var en bra idé – att det kunde vara nyttigt både för mig och för andra.



Det enorma trauma Claes utsattes för utlöste psoriasis­artrit – en inflammatorisk sjukdom som i varierande utsträckning drabbar hud och leder.



– Därför har jag satt igång med lågintensiv träning – som exempelvis yoga. Och det är något jag mår bättre i kroppen av. Blir även bland annat promenader, paddla kajak och cykling.





Sorgen finns där



Sorgen över dottern är ständigt närvarande.



– Vissa verkar ha uppfattningen att den ska ha gått över eller i alla fall lättat lite nu när 2,5 år passerat. Men där är svaret nej. Den lättar inte. Man vänjer sig vid tanken, men sorgen finns där – och min dotter är med mig precis hela tiden, säger Claes Elfsberg.