Så funkar rengöring!

Ett viktigt steg för att hålla hyn i bra skick är rengöring. I ansiktet är huden tunn och känslig, det är därför bra med en särskild ansiktsrengöring. Inte minst för mogen hy.

Det är inte bara den som sminkar sig som behöver tvätta ansiktet på kvällen. Under en dag samlas det smuts och fett som bör tvättas av innan man går och lägger sig.



Precis som med all hudvård så finns det rengöring anpassad efter hudtyp. Inte ens de med fet hy ska använda något som torkar ut, uttorkad hud producerar bara mer fett för att kompensera. För den med känslig hy som lätt blir irriterad är det bra att välja en parfymfri variant.



Använder man smink och solkräm kan det vara bra att tvätta sig två gånger, för att få bort allt ordentligt. Det är ingen idé att slösa pengar på hudkrämer om du inte rengjort ordentligt innan.



Det är lite som att måla om en möbel, utan ett bra grundarbete så kommer färgen bara flagna av och inte fästa ordentligt. Börja till exempel med micellärt vatten som du stryker över ansiktet med en bomullsrondell. Har du torr hy så kan du med fördel börja med en oljebaserad rengöring. Därefter tvättar du med en gelrengöring eller rengöringsmousse. Glöm inte att smörja in dig efteråt.





Normal hy



Micellar cleansing water – Garnier



Micellärt vatten innehåller miceller som drar till sig smuts. Produkten behöver inte sköljas av och passar perfekt som första steg.



Cirkapris 69 kronor







Torr hy



Melting cleansing balm – Emma S



En oljebaserad rengöring med oljor från raps och aprikos. Smälter från ett balm till en mjölk när du tillsätter ljummet vatten och tar skonsamt bort makeup och smuts.



Cirkapris 229 kronor





Fet hy



Clarifying facial cleanser – Exuviance



En djuprengörande ansiktstvätt med antibakteriella egenskaper. Mild och fuktgivande och passar extra bra till acnebenägen hy eftersom den inte torkar ut.



Cirkapris 349 kronor







Känslig hy



Make-up remover cleansing gel – La Roche-Posay



En lätt gel som milt och effektivt tar bort smuts och makeup utan att störa hudens naturliga pH-balans. Går även att applicera med en bomullsrondell och behöver inte tvättas av.



Cirkapris 149 kronor