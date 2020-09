Så ser Rosa bandet 2020 ut - designat av First Aid Kit

För artonde året i rad säljs Rosa bandet för att upplysa och samla in pengar till förmån för bröstcancer. I år står systrarna Johanna och Klara Söderberg bakom designen, popduon som nyligen själva förlorat en anhörig i sjukdomen.



– Sorgligt, men fint att få hedra henne, säger Klara Söderberg till tidningen Elle.

First aid kit firar i år 10-årsjubileum som artister. När frågan om att få designa årets Rosa band kom, ville duon att designen skulle andas deras estitik. Bandet är därför skapat i ett slitstarkt gammelrosa manchestertyg, prytt med ett litet hjärta, som också syns på bandets senaste albumomslag Rebel heart.



– Hjärtat är vår logga som fanns med på förra skivan. Det kändes fint att få in det, säger Klara i en stor intervju med Elle.

– Vi ville att bandet skulle kännas vi. Väldigt retro, säger Johanna.

För 12 år sedan förlorade systrarna sin mormor i sjukdomen och förra året förlorade de sin morbrors fru Lena i samma sjukdom. En tid som systrarna beskriver som svår.



– Vi hatar cancer. Cancer är det värsta som finns. När vi fick förfrågan om att designa bandet var vår morbrors fru sjuk och det kändes så självklart att göra det här för hennes skull. Sorgligt, men fint att få hedra henne, säger Klara till tidningen Elle.

– Marie Fredriksson och hon gick bort samma vecka. Vi sjöng It must have been love på Musikhjälpen. Det var på gränsen att vi klarade av det. Men vi sjöng för dem, säger Johanna.

Sedan 2003 har Cancerfonden drivit Rosa bandet-kampanjen. Fram till 2019 hade man samlat in 949 miljoner kronor.

Rosa bandet säljs från och med den 25 september på ICA, Apotek Hjärtat, XXL, Lindex och Interflora Online.



Allt överskott går oavkortat till Cancerfonden.