De tävlar i Mästarnas Mästare 2021

Nu är det klart vilka tio som ställer upp i Mästarnas Mästare, som denna säsong spelas in i Sverige.

De tio deltagarna är indelade i två grupper (här presenterade i bokstavsordning):



Grupp 1:

Jan Boklöv, Anders Hedberg, Johan Olsson, Sanna Tidstrand, Frida Österberg



Grupp 2:

Therese Alshammar, Bengt Gustafsson, Johanna Larsson, André Myhrer, Linnea Torstenson



- För första gången spelas Mästarnas Mästare in i Sverige. Anledningen är naturligtvis coronapandemin, vi på SVT vill vara säkra på att vi ska kunna garantera tittarna en ny säsong, säger projektledaren Anders Westbacka, i ett pressmeddelande från SVT.



Den kommande säsongen börjar spelas in på Bjärehalvön under september och har säsongspremiär våren 2021.