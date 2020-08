Grattis Pippi Långstrump - 75 år!

Barnboksfiguren som blev känd världen över, fyller 75 år i år. 1945 lanserades första boken om Pippi Långstrump och resten är en framgångssaga.

Karaktären Pippi kom till redan 1941, när Astrid Lindgren vårdade sin dotter Karin Nyman (då Lindgren) för en luftrörsinfektion i hemmet. Just namnet, Pippi Långstrump, är faktiskt påhittat av dottern själv:



– Det är omöjligt för mig att rekonstruera detta, namnet kom bara flygande, det var inget jag hade tänkt ut i förväg. I nödlägen då jag verkligen ville bli underhållen och få mamma att fortsätta berätta gällde det att komma på något bra och Pippi kom till när jag hade en luftrörsinfektion med tillhörande feber, berättar Karin Nyman för Expressen.



Sedan dess har världens starkaste flicka blivit ett med svenska folket - och världen över. Böckerna om Pippi Långstrump har översatts till 77 språk och 1969 kom även den första TV-serien om Pippi Långstrump. Intromelodin Här kommer Pippi Långstrump av kompositören Jan Johansson har nog inte gått obemärkt förbi någon.



Men visste ni att en film om Pippi Långstrump producerades redan 1949?



I filmen stod vuxna Viveca Serlachius i huvudrollen, som tidigare haft rollen som Pippi på Oscarsteaterns uppsättning, där Astrid Lindgren varit med och skrivit manus. I denna filmproduktion var dock Astrid Lindgren inte med i skrivprocessen, utan manusförfattandet skedde helt av Per Gunvall.



Gunvall valde bland annat att addera in en berättelse om ett kärlekspar i processen, för att göra filmen mer aktuell för vuxna. Filmen blev en flopp på bio men framför allt också en stor besvikelse för Astrid Lindgren själv, som därefter bestämde sig för att alltid skriva sina egna manus.



När produktionen drog igång för den nya TV-serien under 1968, var det därför med nya ekonomiska muskler och visioner.



Inger Nilsson handplockades för rollen som Pippi och blev med tiden den vi än idag förknippar utseendet för Pippi med.



Men allt gick inte som på räls i förberedelserna för den första TV-inspelningen. Faktum är att produktionen - med en månad kvar till första tagningen - stod utan både häst, Villa Villekulla och apa.



Pippis apa Herr Nilsson lånades till slut in från en Stockholmsfamilj. Inger Nilsson har berättat att han fick bindas fast i ett snöre som hon fick ha runt magen. Ständiga klädombyten fick göras under inspelningsdagarna då apan både kissade över bajsade på kostymerna.



Efter succén för TV-serien, har flertalet filmer och serier även i tecknad tappning släppts. Pippi Långstrump har översatts världen över både språkligt och utseendemässigt, men där Pippis självförtroende, styrka och syn på tillvaron alltid varit bestående.

Astrid Lindgren och Inger Nilsson under inspelningen av den första TV-serien med Pippi Långstrump.

Och så blev det plötsligt alltså 2020, och karaktären Pippi Långstrump fyller 75 år.



Cirkus i Stockholm firar jubileumet genom att sätta upp föreställningen Pippi På Circus, en musikalisk familjeföreställning och hyllning till Astrid Lindgren och Pippi Långstrump. Föreställningen kommer gå av stapeln under 2021, till följd av Covid -19.



En annan person som tagit fasta på 75-årsjubileumet är smyckesdesignern Maria Nilsdotter, som gjort smycken med motiv vi förknippar med Pippi Långstrump, och vars kampanj frontas av skådespelerskor som Hedda Stiernstedt (Vår tid är nu) och Alba August (Unga Astrid).



Oavsett tillvägagångssätt, finns där all anledning att hylla världens starkaste figur till 75 år.



Hipp hipp hurra!