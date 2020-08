Emma Gembäck: "Vi är alla medskyldiga"

Emma Gembäck levde i den innersta cirkeln i ökända Knutbysekten. I nya Sektpodden försöker hon hjälpa andra att lämna sekter och stå emot manipulation.

Under flera år efter att Knutby­pastorn Helge Fossmos fru mördades 2004, kände Emma Gembäck sig förföljd av journalister. Omständigheterna kring dramat innehöll spektakulära ingredienser: en kristen församling, en pastor, en barnflicka, sex, otrohet och en kvinna i ledarposition som kallade sig för "Kristi brud".

Dramat i Knutby - det här hände - Pingstförsamlingen i Knutby blev rikskänd i januari 2004. Pastorn Helge Fossmos fru sköts ihjäl och en annan medlem skottskadades.

- Familjens barnflicka, en ung kvinna som flyttat till Knutby för att gå i bibelskola, greps och dömdes senare till rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök. Hon släpptes fri 2011.

- Helge Fossmo dömdes till livstids fängelse för anstiftan till mord och mordförsök. Han hade styrt och manipulerat barnflickan till dåden. Straffet tidsbestämdes hösten 2019.

- Församlingen upplöstes år 2016, då hade den omkring 100 medlemmar.

- Senare anmälde sig pastorn Peter Gembäck till polisen och berättade att hot och våld förekommit i församlingen. Rättegången mot honom, Åsa Waldau och pastorn Urban Fält hölls tidigare i år.

- I mars dömdes alla tre vid Uppsala tingsrätt. Åsa Waldau dömdes för åtta fall av misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst i 120 timmar. Urban Fält dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar för sexuellt utnyttjande av person i beroende­ställning. Peter Gembäck fälldes för ett fall av misshandel och olaga hot och dömdes till villkorlig dom samt böter.

Emma har förvånansvärt lätt att tala om händelserna. Sällan letar hon efter orden, eller stakar sig. Det är svårt att ta in att hon en gång blev manipulerad till att stanna i en sekt. Och sedan blev både offer och förövare i densamma.



– Jag har ju också varit den som har varit med och frusit ut andra.



Enligt Emma var det Åsa Waldau, mer känd som "Kristi brud", som var roten till sekten. Om sin egen skuld säger hon:



– Jag tror aldrig att hon hade fått den plattformen om vi andra inte hade varit med och byggt den åt henne. Vi är medskyldiga allihopa.





Helvetet var över



Församlingen i Knutby upplöstes 2016. Upprinnelsen var att några av ledarna varit otrogna. Flera medlemmar bröt upp och flyttade. Emma beskriver det som om att helvetet var över.



– Det blev en jättestor skillnad. Det var som dag och natt, säger Emma.



Hösten 2017 polisanmälde hennes make, den tidigare Knutbypastorn Peter Gembäck, sig själv och ytterligare två pastorer för brott som begåtts i församlingen under ett par års tid. Han dömdes i våras för misshandel och olaga tvång.



– Det var en lättnad. Att leva vidare tillsammans hade varit näst intill omöjligt om Peter inte valt att anmäla sig själv och ta straffet, säger Emma.



Vi gör intervjun via Skype. Emma berättar varmt om sitt arbete som sjuksköterska inom psykiatrin.



– Ett väldigt roligt, bitvis tufft arbete, men väldigt givande.



Med på kontoret följer hennes trogna följeslagare, Bosse, en treårig old english bulldog. Med sitt lugna lynne och sin oemotståndliga charm stöttar han patienterna, precis som han finns där för Emma.





"Kristi bruds" karisma



Emma beskriver en trygg uppväxt i Mölnlycke, utanför Göteborg. Familjen tillhörde en frikyrka. Tonårstiden tillbringade hon där och med hästgänget i stallet.



På en kristen ungdomskonferens fängslades Emma av ungdomsledaren Åsa Waldaus karisma. Känslan av bekräftelse var närmast magisk. Och när Åsa beskrev Knutbys församling lät den fantastisk. 19 år gammal flyttade Emma dit.



I backspegeln kan hon se att varningstecknen fanns redan då.



– Under första året uttryckte ju Åsa att vi inte skulle åka hem så mycket och hälsa på. Vi skulle bli en tajt grupp där.



Emma trodde alltid det bästa om alla.



– Att vara kristen betydde att göra goda saker för andra. Det gnagdes bort. Från att handla om vad Gud ville, handlade det om vad Åsa ville. Vi skulle prestera och vara perfekta.



Bakom Emma syns rader av platsbyggda bokhyllor i mörkt trä. Där syns träbalkarna som den gamla, ombyggda församlingsgården vilar på. I många år har det här varit familj­en Gembäcks hem. Tidigare reno­verat och inrett efter Åsa ­Waldaus smak. Nu, äntligen, efter Emmas egen.



– Jag hade ju färger på väggarna som jag hatade, säger hon med eftertryck.



Trots den gränslösa anpassningen som blev Emmas vardag, var det en sak hon inte klarade av att kompromissa med – att inte få vara med sina barn. Konsekvensen av att hon inte längre fanns till hands dygnet runt för Åsa, blev social utfrysning som varade under sektens sex sista år. För Emma var det inte bara negativt, hon fick tid att tänka egna tankar och börja jobba igen.



En vändpunkt kom förra året då hon startade Sektpodden tillsammans med sin vän, läkaren och psykoterapeuten, Rigmor Robèrt. Förhoppningen är att sprida kunskap om manipulation.



– När du känner att du inte får utrymme att tycka och tänka som du själv vill. Eller att du är rädd. Eller känner att du blir begränsad både rent fysiskt i din rörelsefrihet och i din tanke. Gå inte på det. Det finns inga goda syften med att begränsa en människa i sin utveckling.

Emmas make, Peter Gembäck, i samband med rättegången i Uppsala tingsrätt.

Krävs mod att hoppa av



För att hoppa av en sekt krävs det mycket styrka och mod. Det finns inget enkelt recept.



– Jag lekte med tanken att lämna. Men jag hade kunnat förlora mina barn. Jag hade haft hur många som helst som hade kunnat vittna emot mig, om att jag var en dålig ­mamma.



Idag längtar Emma efter att träffa nya människor.



– Jag är ju bara mig själv och först efteråt kan jag komma på att de kanske vet vem jag är och har en massa förutfattade meningar om mig.



Nu drömmer Emma om sitt nya hus i funkisstil, som maken Peter ska snickra ihop. Tomten ligger naturskönt på Värmdö, söder om Stockholm.



Lättnaden över att inte behöva hålla uppe en fasad längre är påtaglig.



– För mig är det viktigt att inte gömma mitt förflutna. Jag vill leva öppet och visa vem jag är. Knutby kommer alltid att vara en del av mitt liv, men jag är väldigt mycket mer.