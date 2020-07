SVT satsar på HBTQ under Pride

I samband med Pride visar SVT 6 långfilmer och 19 kort- och dokumentärfilmer med HBTQ-tema.

SVT firar Pride i sommar genom att publicera sex långfilmer med HBTQ-tema på SVT Play. Från och med den 22 juli finns samtliga långfilmer tillgängliga på SVT Play, bland dem den sexfaldigt Oscar-nominerade Carol med Kate Blanchet och Rooney Mara i huvudrollerna, den internationellt prisbelönade brittiska långfilmen God's Own Country och den svenska filmen Pojkarna, efter den August-prisvinnande romanen med samma namn. Flera av filmerna kommer även att visas på tablå-TV. Detta skriver SVT i ett pressmeddelande.



Utöver de sex långfilmerna kommer även många kort- och dokumentärfilmer att visas på SVT Play.





De sex långfilmerna som visas:



Sommaren ´71



Året är 1971. Den 23-åriga Delphine tröttnar på det inskränkta livet på föräldrarnas bondgård och beger sig till Paris. Där är allting nytt och spännande och allt är plötsligt möjligt. Hon träffar Carole som drar med henne i den spirande feministrörelsen. Carole är självständig och orädd och de inleder en lustfylld och befriande kärlekshistoria. Men när Delphines pappa får ett slaganfall tvingas hon hem igen. Carole bestämmer sig för att följa efter men tillbaka på gården vågar Delphine inte längre visa sin kärlek öppet. Sänds även i SVT2 den 23 juli.





Weekend



Det är fredag och efter en uppsluppen middag med sina straighta vänner går Russell ut på gayklubb. Där träffar han Glen, en utåtriktad kille med konstnärliga ambitioner. De närmaste 48 timmarna utbyter de idéer och bekännelser, har sex, röker hasch, äter och mellan dem uppstår ett oupplösligt band som påverkar deras framtid på ett sätt som ingen av dem tänkt sig från början.





God´s Own Country



Bondsonen Johnny tar till sprit och one night stands för att klara av landsbygdens tristess och faderns dåliga humör. När våren kommer med lammning och behov av mer arbetskraft anställer fadern en rumänsk gästarbetare, Gheorghe. Under det intensiva arbetet uppstår en passionerad relation mellan de två unga männen, såväl som drömmar om en ljusare framtid. Sänds även i SVT2 den 31 juli.





Carol



Therèse Belivet jobbar i ett av Manhattans många varuhus, men hon drömmer om ett mer meningsfullt och spännande liv. En dag träffar hon den förföriska och vackra Carol Aird som är fast i ett misslyckat äktenskap. En gnista tänds mellan dem, och ju djupare deras relation blir, desto mindre oskyldig blir den. Men deras vänskap och kärlek visar sig ha ett högt pris.





The Girl King



The Girl King målar ett porträtt av den briljanta och extravaganta Kristina, drottning av Sverige från sex års ålder, som kämpar mot de konservativa krafter som hindrar henne från att modernisera Sverige och som inte tolererar hennes vaknande sexualitet.





Pojkarna



När bästisarna Kim, Momo och Bella dricker saften från en märklig blomma, händer något magiskt. De förvandlas till killar och börjar utforska världen och sig själva. Njutningen och friheten pojkvärlden erbjuder dem är stor och kontrasten märkbar till de kränkningar de ofta upplever i sina flickkroppar. Med sprakande fantasi skildrar filmen uppväxt, förvandling, vänskap och kärlek, och ställer frågan om kön kanske är något vi skapar, inte föds till. Efter Jessica Schiefauers Augustprisvinnande roman.





Kort- och dokumentärfilmerna nedan publiceras i SVT Play den 26 juli:



Alltid Amber (finns endast tillgänglig i SVT Play 26 juli – 2 aug)



En ny dokumentärfilm om Amber som går sista året på gymnasiet och allra helst hänger med barndomsvännen Sebastian. Som två unga queerpersoner delar de en värld där de kan undkomma omvärldens trånga blickar och där allt känns möjligt. Men när Amber träffar kärleken sätts relationen till Sebastian på prov. Amber tvingas inse att den planerade könstransitionen måste ske utan stöd från sin bästa vän. Vi får en helt unik inblick i en ny generations identitetsskapande. En uppväxtskildring om stark vänskap, svek och att våga lita på människor igen. Dokumentär från 2020 av Lia Hietala och Hannah Reinikainen.





1-1



Ny kortfilm av Naures Sager om vänner, en sexdejt och pranks. Premiär i SVT Play 26 juli.





Återpubliceringar av kort- och dokumentärfilmer:



Vägen till Ann-Christine



För dig naken



Leva. Älska.



Tjejer som oss



Löftet



Dom kallar mig cosplayfreak



Hej alla damer



Kiki (K special)



En armé av älskande (K special)



En bondes längtan



Rise Above – en film om Anton Hysén



Andra stranden



Bergman revisited: Guds tystnad



Det bor inga bögar i Bollebygd



Den ofrivillige aktivisten



Nittonhundraåttioett



Moms on fire