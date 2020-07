Elise drabbades av septisk chock: "Allt blev svart - vaknade två veckor senare"

Elise Claeson drabbades av septisk chock i samband med en vanlig influensa. Blodförgiftningen krävde intensivvård då hon svävade mellan liv och död. När hon vaknade kunde hon inte gå, men idag är hon helt återställd.

Det började med en vanlig influensa. Två veckor senare låg Elise Claeson, skribent och pensionär, i en ambulans på väg till Södersjukhuset.

Elise Claeson Ålder: 58 år

Yrke: Socionom, debattör, fri skribent och kolumnist i Svenska Dagbladet. Claeson var i många år ombudsman inom Saco - där hon bland annat var jämställdhetsexpert.

Bor: Norrtälje

Vintern 2018 fick Elise Claeson hög feber och kände sig ­allmänt sjuk och trött. Hon tänkte att det väl bara var att ligga i sängen och vänta ut det hela.



– Jag tänkte att jag skulle klara av det eftersom jag är frisk annars Men jag blev inte bättre. Febern och frossbrytningarna fortsatte och jag blev allt svagare. Ibland sov jag för vidöppet fönster eftersom det kändes som om jag inte fick luft när jag andades

Elise kontaktade vårdcentralen som tyckte att hon skulle vila och ta Ipren. Ingen antibiotika ges mot influensa, var budskapet. Hon var en av många influensafall vid den ­tiden på året.



Efter ett par veckor gick febern ner och hon trodde att allt var över. Men då fick hon svårt att andas.



– Min man ringde sjukvårdsupplysningen och sedan 112. De ville prata med mig och hörde att jag knappt kunde få luft. Ambulansen kom mycket snabbt och jag fick syrgas.



Det blev ilfärd till Södersjukhuset i Stockholm och under färden togs prover. När de kom fram fördes hon snabbt till ett akutrum, som var fullt med läkare.



Diagnosen blev septisk chock, lungkollaps och multi­organsvikt. Elise svävade mellan liv och död, och läkaren rådde maken att informera döttrarna.





Vårdades på intensiven



Men Elise hade tur. En väl inövad vårdkedja tog hand om henne den här söndagsmorgonen. Hennes syresättning var mycket låg och syrgasen verkade inte hjälpa (endast 30 procent av lungorna fungerade). En läkare meddelade Elise att de skulle söva henne. Sedan blev allt svart och hon vaknade upp i respirator två och en halv vecka senare på intensivvårdsavdelningen.



Elise tillstånd hade varit så kritiskt att Karolinskas Ecmo-team hade kallats till Södersjukhuset. Ecmo är en modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Ingångar görs i halsen och i ljumsken.



– Jag fick bland annat 30 påsar blod, har jag hört berättas. Tidigt under måndag morgon fördes jag till Karolinska sjukhusets thoraxintensiv där jag vårdades i tre dygn. Jag återhämtade mig snabbt när man hittat rätt antibiotika och mina lungor avlastats av Ecmo-maskinen.



När Elise vaknade upptäckte hon att hon inte kunde gå och knappt sitta upp i sängen. Hennes muskler hade försvagats under den långa nedsövningen. Det var en chock.



– Jag har alltid varit mycket rörlig och gått långa promenader. Nu fick jag långsamt träna upp mina förtvinade muskler med sjukgymnasters hjälp.





Elise drabbades av sepsis

och efter drygt två veckors i

respirator kunde hon knappt gå.

Fick träna på att gå igen



De sista två veckorna var hon på Stockholms sjukhem för rehabilitering. När hon kom dit hade hon rullator och kunde inte gå i trappor. När hon skrevs ut kunde hon gå själv, även i trappor. Hon fick remiss till ett gym där hon fortsatte att träna.



– Alla läkare förvånades över min snabba återhämtning. Man hittade inga skador eller komplikationer efter den allvarliga sjukdomen. "Det som hände dig var slumpen", sa min husläkare. Jag var frisk och åt inga mediciner innan, jag har levt ett hälsosamt liv. Det bidrog förmodligen till att jag överlevde utan komplikationer. Det enda synliga minnet av sjukdomstiden är ett långt ärr på halsen, Ecmo-snittet.



– Jag vill gärna tacka alla läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster som bidrog till att allt slutade så bra. Ett särskilt tack till de läkare vid SÖS som snabbt fattade de rätta medicinska besluten som räddade mitt liv.





Sepsis, det vi i dagligt tal kallar blodförgiftning, är en vanlig men relativt okänd sjukdom. Snabb vård är livsviktigt – lär dig tyda symtomen.





7 viktiga tecken



Symtomen kommer ofta plötsligt. Ibland på några timmar:

1. Du har eller har haft frossa de senaste dygnen.

2. Du har eller har haft feber de senaste dygnen.

3. Du har svårt att andas.

4. Du verkar förvirrad eller är svår att få kontakt med.

5. Du har diarré eller kräkningar.

6. Du har mycket ont i mage, rygg, muskler eller leder.

7. Du har en tydlig muskelsvaghet och orkar inte stå eller gå, framför allt om du är äldre.



Ju fler av symtomen du har, desto större är sannolikheten att du har sepsis. Du kan ha sepsis utan att ha feber.



Det är mycket viktigt att upptäcka och behandla sepsis snabbt. Om du har symtom som tyder på att du har sepsis gör läkaren en kroppsundersökning, och du får lämna blodprov. På sjukhus tas också prover från din urin, din näsa och eventuella infekterade sår innan du får behandling med antibiotika, oftast direkt i blodet.





Kräver oftast sjukhusvård



De flesta som tidigt får antibiotikabehandling blir friska. De som får sepsis blir oftast inlagda på sjukhus under en eller ett par veckor. I allvarliga fall krävs intensivvård.