Kulturmys i karantäntid – Film, Tv, musik och konst

Den här ovanliga våren tillbringar många av oss mellan hemmets fyra väggar. Tack och lov är utbudet stort för den som vill njuta av kultur på tv- eller datorskärm. Ica­kuriren har vaskat fram 10 guldkorn!

Live från Moderna Museet

Följ med på en livesänd guidad visning på Moderna Museet – hemifrån soffan. Museet är stängt och programverksamheten är inställd – men konsten finns ju kvar. Slå dig ner på valfri plats, titta och ställ frågor när Moderna Museets guider visar valda verk.

www.modernamuseet.se (sök på "soffvisningar")

Operan Play

På Operan Play går ridån aldrig ner. På grund av coronakrisen har Operan beslutat att alla publika evenemang ställs in under en period. Under tiden kommer Operan att fortsätta utveckla sin nya digitala plattform Operan Play, så att publiken ska kunna ta del av opera, balett, dans och musik – digitalt. Här finns både hela föreställningar och bakom-scenen-material.

Olika föreställningar varje vecka. Inga avgifter och inget login – bara att gå till Kungliga Operans hemsida.

www.operanplay.se

Öppet arkiv

På SVT Plays lager ligger inte mindre än 112 dramaserier och väntar. Varför inte nostalgifrossa med bland andra Suzanne Reuter, Kjell Bergqvist, Samuel Fröler och Pernilla August? Beta av gamla klassiker som Tre kärlekar, Cleo, Glappet och Hem till byn. När det är gjort väntar 391 dokumentärer, däribland Det vackra spelet (om fotboll och drömmar), Meru (om dödsföraktande bergsbestigning) och Alexandra och alla hennes hundar (om Alexandra som tar hand om aggressiva hundar).

www.svtplay.se

För sista gången får vi se Claire Danes som Carrie Mathison

i Homeland. Bild: SVT

Homeland, säsong 8

Nu säger favoriten Homeland farväl. Säsong 8, som visas på SVT Play, är tv-seriens sista. Carrie Mathison försöker återhämta sig från en minst sagt prövande tid i rysk fångenskap. Hennes mentor och beskyddare Saul Berenson är dock desperat efter hennes speciella kompetens. Snart möts de två gamla följeslagarna på minst sagt minerad mark – i Kabul. Åttonde och sista säsongen av Homeland lyckas som alltid vara samtida och har örat mot marken.

www.svtplay.se

Min fantastiska väninna

Som jag längtat! Jag älskade varje sekund av säsong ett, och nu är äntligen andra säsongen i den serie som baseras på Elena Ferrantes Neapelkvartett här. Den nya säsongen tar vid där den förra slutade och skådespelarna är desamma. Rollfigurerna Lila och Elena är 16 år och Lila har precis gift sig. Elena är en olycklig toppstudent som längtar efter ett annat liv. Åtta ljuvliga avsnitt.

HBO Nordic

Maria Sundbom Lörelius spelar Ella i Dejta!.Foto: SVT

Dejta!

Ännu en serie av författaren Sara Kadefors. Den här, som bygger på en finsk förlaga, är en dramakomedi i åtta delar, med Maria Sundbom Lörelius i huvudrollen som en frånskild kock som ger sig ut i nätdejtingdjungeln när hennes exman presenterar sin nya, till synes perfekta flickvän. Hon dejtar nya män i varje avsnitt och det är lättsmält och välspelat på samma gång.

www.svtplay.se

Kalifat

Pervin, en ung, svensk kvinna sitter fast i Raqqa i Syrien där hennes make Husam är ansluten till IS. Pervin fruktar för sitt och dotterns liv och kontaktar Säpo­agenten Fatima för att få hjälp. Pervin berättar att maken och en grupp svenska jihadister planerar ett terrordåd i Sverige. Vinterns mest omtalade svenska serie har hyllats för sitt sätt att skildra radikalisering bland unga men också kritiserats för att den visar upp en stereotyp bild av muslimer. Själv är jag såld – det är både välspelat och spännande.

www.svtplay.se

Curb your enthusiasm

Larry David är tillbaka som den skruvade, självupptagne och konfliktsökande person han är. Här är den tionde säsongen av komedin som SVT brukade kalla Simma lugnt, Larry!. Livet puttrar på som vanligt i Larry Davids Los Angeles, serien handlar om just ingenting,

eller rättare sagt som konsten att göra mycket väsen för ingenting. Larry David får till exempel för sig att han medvetet placeras i den "fula" avdelningen på restaurangen och ställer självklart till en scen.

HBO Nordic

Hillary

Fyra gånger en timme Hillary Clinton på SVT är bland det bästa som visas på kanalen just nu. Nanette Bursteins dokumentärserie går på djupet och spänner över flera decennier. Med aldrig tidigare visat material från presidentvalskampanjen 2016 får vi möta en av världens mest kända personer. Hillary Rodham Clinton visar sig vara rolig, personlig och drar sig inte för att prata om äktenskapskaoset efter Monica Lewinsky-affären.

www.svtplay.se

Hannah John Kamen i rafflande The stranger på Netflix. Foto: Netflix

The stranger

Familjefadern Adam blir kontaktad av en främmande ung kvinna som visar sig veta en massa hemlig­heter om hans liv, avslöjanden som får hans hustru att fly fältet. Falska graviditeter, hämndporr, lögner och rykten är grogrunden till den här nagelbitaren till tv-serie. Välspelad deckare av hög brittisk kvalitet som tar avstamp i trygg medelklassmiljö.

Netflix

The Bond collection

Premiären av den nya Bondfilm­en No time to die, med Daniel Craig i rollen som 007 för sista gången, är uppskjuten på grund av coronakrisen. Värm upp till premiären, när den nu blir, genom att titta på gamla Bondfilmer. Viaplay har plockat in alla 25 filmer i sitt sortiment. Från Casino Royal till Skyfall. Från Sean Connery till Daniel Craig. Blanda en vodka martini och bänka dig i soffan.

Viaplay