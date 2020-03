Nätdejting – ett roligt sätt att träffa nya människor!

Nätdejting är inte bara för ungdomar, det är ett bekvämt sätt att hitta en ny partner. Om inte annat kan det ge nya upplevelser, menar Pia Hall, som skrivit en bok för 50-plussare som vill dejta.

Pia Hall tipsar 50-plussare om hur man börjar dejta på nätet.

De dagar då kontaktannonser förknippades med en desperat längtan efter någon att leva med är sedan länge förbi.

Idag är kontaktannonser det absolut vanligaste sättet om man vill träffa någon. Men inte i en papperstidning. Nej, idag är det nätdejting som gäller.

Och det blir alltmer vanligt. Enligt en studie från universitetet i Chicago hade drygt en tredjedel av de amerikanska par som gifte sig mellan 2005 och 2012 träffats på nätet. När svenska Sifo 2009 undersökte samma fenomen, visade vi oss vara näst bäst i Europa på att mötas över nätet; 23 procent av alla svenskar mellan 23 och 60 år hade träffats på någon nätdejtingsajt. Idag har den siffran troligen ökat.

Få nya bekanta

Den nya dejtingkulturen har alltså kommit för att stanna – för alla åldrar. Och, med rätt inställning kan det bli ett roligt sätt att träffa nya bekantskaper och uppleva något nytt.

– Kanske träffar man inte kärleken i sitt liv, men oavsett vilket är det roligt. Man får klä upp sig, kanske äta middag på ett nytt ställe och träffa en helt ny människa, säger Pia Hall, som skrivit boken Svajpa rätt, nätdejting för medelålders.

Och skulle du råka träffa kärleken i ditt liv finns det faktiskt forskning på att par som lär känna varandra över nätet lever lyckligare och längre tillsammans. Pia Hall började själv nätdejta när hon separerade efter att ha varit i ett förhållande i 19 år.

Hon har stor förståelse för att det kan kännas skrämmande att gå på träff och vill därför avdramatisera dejtandet.

– Se det som ett roligt sätt att lära känna nya människor. Stirra dig inte blind på målet, försök göra det till något roligt i sig. Jag har bekanta som dejtar när de besöker ett nytt land eller en ny stad, just för att få chansen att möta en trevlig människa att äta middag eller ta en fika med.

En nätdejt börjar alltid med en profil på nätet, det vill säga själva kontaktannonsen, där du skriver några rader om dig själv och lägger ut en eller flera bilder.

Utnyttja de möjligheter som nätdejtingen ger. Var alltså ­öppen med vilket slags person du letar efter.

– I en profil på en nätdejting­sajt är det enkelt att vara tydlig med vad du vill ha. Letar du efter en långsiktig relation, skriv det redan i din profil, ­råder Pia Hall.

Våga vara kräsen

Försök beskriva dig själv så tydligt och på ett så intresseväckande sätt som möjligt. Har du barn är det bra att ha med det i någon mening, det är viktig information i dejting­sammanhang. Skriv vad du vill få ut av relationen. Tänk också på att uttrycka dig ­positivt – skriv alltså hellre vad du tycker om än vad du inte tycker om.

– Många som börjar dejta ­efter ett längre förhållande har en ganska god bild av ­vilket slags person de letar efter och vilket förhållande de vill ha. Kosta på dig att skriva det och var lite kräsen, säger Pia Hall.

Hon ger också rådet att tänka till när det gäller val av bild. Gamla bilder, bilder med filter och bilder där du är sminkad till oigenkännlighet går bort. Likaså bilder med solglasögon och bilder på annat än dig själv likaså.

– Den som kollar in dig vill möta din blick och skapa en bild av vem du är. Därför är det viktigt att vara ärlig med bilderna, annars kan det bli jobbigt i efterhand, säger Pia Hall.

När du väl fått ett svar du tycker känns intressant är det dags att börja kommunicera. Var personlig, men inte privat.

– Även om du känner dig deppig kanske du bör vänta med att berätta om det. Se det här som ett slags varudeklaration där du berättar vem du är som person, inte hur du mår just för tillfället, säger Pia Hall.

Självklart ska man vara öppen, men i det här skedet kan dejtandet jämföras med ett slags mingel, samtal med mycket ytligt bekanta. Att då gå in på intima och privata ämnen är, precis som på minglet med arbetskollegor eller ytliga bekantskaper, inte lämpligt.

– Därefter kan samtalet fördjupas. Du vill ju faktiskt veta vem som är där på andra sidan. Visa att du är nyfiken. Ställ frågor om framtidsdrömmar, erfarenheter och om lite oväntade saker, säger Pia Hall.

Efter en tids chattande kan det hända att du vill ta den här bekantskapen ett steg längre genom att träffas i verkliga ­livet.

Att vara nervös inför träffen är naturligt. Men, återigen, försök se det som en trevlig aktivitet. Kanske klickar det, kanske stannar det vid vänskap. Men det kan också hända att du "bara" får chans att ta en fika på ett nytt ställe eller att det blir ett knasigt minne att skratta åt i efterhand. Att ses på en offentlig plats är bra ur säkerhetssynpunkt.

Kort möte första gången

– Mitt bästa råd är att bara ses någon timme första gången. Var tydlig redan innan med att du kommer att behöva gå ett visst klockslag, tipsar Pia Hall.

– På så vis kommer du undan om träffen är outhärdlig och slipper risken för pinsamma tystnader. Och: Skulle ni ha väldigt trevligt, då är det bara att "avboka" nästa aktivitet och fortsätta prata.

Precis som under fasen av chattande och under vanliga möten är det viktigt att visa nyfikenhet, vara artig och personlig, ställa frågor och att absolut inte sitta och fingra på mobilen under mötet.

– Samma regler för uppförande gäller också när du dejtar. Respektera varandra, var artig och tacka för senast, även om du inte har för avsikt att träffa personen igen.

Föreslå att ses igen

Kanske blir träffen så trevlig att ni vill ses igen. Var då tydlig med att du hade trevligt och föreslå ytterligare en dejt. Det är inget konstigt, eftersom ni båda vet spelreglerna.

Känns det däremot inte bra, då kan det vara på sin plats att tacka för träffen och antingen låta bekantskapen rinna ut i sanden, eller på ett diplomatiskt sätt säga att det inte kändes som om det klickade.

För Pias del utmynnade dejtandet i flera annorlunda och roliga minnen. Det landade också i det förhållande som hon nu lever i.

– Men mitt dejtande resulterade också i boken jag skrev. För, en av dejterna som inte ledde till kärlek visade sig vara en fin vänskap och min blivande förläggare, säger Pia.