Farliga elprylar – stort mörkertal när det kommer till olyckor

Har du köpt en elpryl eller kanske fått en i julklapp som antingen inte fungerat som den ska eller som rentav gett dig en stöt på köpet? Du är inte ensam. Nu vill Elsäkerhetsverket och Sveriges konsumenter belysa det stora mörkertalet när det kommer till olyckor.

Många elprodukter är tillverkade i länder där säkerhetskraven skiljer sig från de svenska. Foto: Getty images

Den som är inne på Facebook har säkert inte undgått annonserna för sajter som Wish. Här lockas man av superpriser som nästan är omöjliga att motstå. Eller vad sägs om ett par earpods för 27 kronor i stället för de runt två tusen som man får lägga ut om man handlar direkt av Apple?



Att lockpriserna funkar märktes 2017 när det snackades som allra mest om jättehögar av julklappar som blev liggandes i regnet på Arlanda. 150 000 paket räknade man med kom till Sverige då – per dag.

Väldigt många av dessa går under det som kallas privatimport – alltså när en enskild person köper direkt av en tillverkare utomlands. För det är just det man gör när man handlar genom exempelvis Wish. Wish är bara plattformen, bakom döljer sig oräkneliga tillverkare med olika agendor. Det här, märker deras kunder snart, blir extra krångligt om man vill reklamera varan. För då får man försöka vända sig till tillverkaren, som då ofta finns i Kina. Och det, kan man läsa sig till på olika nätforum, är inte alltid särskilt lätt. Men att bli blåst på pengarna är trots allt det minsta problemet. För det kan bli betydligt värre än så.

I media har det återkommande berättats om personer som fått elchocker av sina mobiler, andra fall där laddaren exploderat eller mobilen börjat brinna. När hoverboards plötsligt blev en fluga var det mycket skriverier om bränder när brädorna stod på laddning.

Den gemensamma nämnaren bakom flera av dessa olyckor är att de just är tillverkade i länder där säkerhetskraven skiljer sig från de svenska och att de är inhandlade från sajter som exempelvis Wish, Ebay och AliExpress som inte heller ställer krav på säkerhet.

När Elsäkerhetsverket lät undersöka tio laddare från Wish var alla tio direkt farliga. De höjer även ett varningens finger för alla elprylar som ser ut som leksaker. Som till exempel gulliga nattlampor som sitter i ett vägguttag och som ett litet barn lätt kan krypa fram till. Med hävstångseffekten kan barnet i värsta fall bryta loss själva lampan och få 230 Volt direkt ur uttaget.

Men även om det rapporterats om en hel del olyckor hittills så är mörkertalet sannolikt mycket stort, sett till den mängd paket som anlänt till Sverige. Så nu har Sveriges konsumenter och Elsäkerhetsverket startat en gemensam kampanj för att undersöka mörkertalen och för att få en bättre bild av situationen.

– Det många inte förstår när de handlar från de här sajterna är att ingen tar ansvar för att de här produkterna faktiskt är säkra. Det är mycket klagomål i sociala medier på varor som inte kommer fram och reklamationer som inte funkar, men det kan bli så mycket värre än så, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter och fortsätter:

– Vi hoppas att man på EU-nivå ska kunna tvinga plattformarna att ta ett

större ansvar.

Hör du till dem som köpt något eller fått något som antingen inte fungerat som det skulle eller som rentav exploderat, börjat ryka eller brinna?



I så fall är ditt vittnesmål viktigt!

Gå in på Sveriges konsumenters hemsida och dela med dig av dina erfarenheter: sverigeskonsumenter.se/privatimport.

Tipsa dina vinner och prata med dina grannar. Ju fler som berättar om

farliga produkter desto bättre.