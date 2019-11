Silverrävarna på sociala medier

MOGET Knappt hade vi lärt oss stava till ordet influencer så dök det upp ett nytt begrepp – oldfluencer. De äldre inspiratörerna är inte så många än men här finns potential.

Svante Nybyggars inspirerar mäniskor över hela världen med sina coola arbetarkläder. Foto: Ola Muscat

Svante Nybyggars hade aldrig känt av någon ålderskris. Förr­än han fyllde 60.

– Den kom som en smocka, insikten att hädangången ryckte närmare. Jag hade ett stressigt jobb i reklambranschen, belönade mig med mat och vin och var i dålig form. Nu la jag om vanor helt: blev vegetarian, slutade med alkohol och började träna, berättar han.

Förändringarna ledde vidare till en ny garderob. Svante bytte italienska kavajer mot work wear, märkeskläder med inspiration från gamla tiders arbetarplagg.

– Jag tittade på foton av mina förfäder: fiskare och bönder som gick i keps och hängs­len. Jag gillar den stilen, den kallas också authentic wear ­eller heritage. Det är plagg som berättar klädhistoria.

Svante började lägga ut Instagrambilder på sig själv i sin nya look under namnet The Urban Hippie Swe. Vid 68 har denne välklädde man från Malmö hunnit få 43 000 följare över hela världen, inte minst i Japan där stilen är populär.

– När jag var i Tokyo blev jag stoppad tre gånger på samma dag av olika unga män som kände igen mig. Och det i en stad med 35 miljoner invånare, säger Svante förundrad.

Ett framtidsyrke

Det går att bli obegripligt stor i sociala medier. Några framgångsrika influencers är sedan tidigare offentliga personer, andra kommer från ingenstans och lyckas få publiksiffror som ställer de flesta traditionella mediekanaler i skuggan. Detta är en okänd värld för många i den äldre generationen. Men det kan bli ändring på det.

Här finns ett hål i arbetsmarknaden, tror Trygghetsrådet, TRR, som lanserade begreppet "oldfluencer" och pekade ut det som ett av tio framtidsyrken i våras.

Här finns också ett hål i reklammarknaden, tror Siri Östlund, vd och grundare av digitala byrån Ywonn som hjälper annonsörer att marknadsföra sig mot målgrupper över 45.

– Många som jobbar med influencermarknadsföring tror att livet tar slut efter 40. Men här finns ju en fantastiskt stor och köpstark grupp. Numera är även människor i hög ålder aktiva på Facebook, och de kommer i andra kanaler.

Siri Östlund använder inte ordet oldfluencer men hennes företag har rekryterat ett nätverk av "ambassadörer", kända personer i mogen ålder. Bland annat har hon fått måltidskonnässören Carl Jan Granqvist att börja instagramma.

– Det är inte nödvändigt att ha en jättepublik. Att ha en liten men mycket trogen och engagerad publik kan vara mer effektivt ur marknadsföringssynpunkt.

Så Svante Nybyggars 43 000 följare må vara en västanfläkt jämfört med exempelvis Bianca Ingrossos en miljon men det är väldigt många i den smala internationella subkultur som finns kring heritage-modet. Där är han en stor profil. Men så reklamman han är, har Svante ändå beslutat sig för att inte göra kommersiella samarbeten. Han uppskattar sitt nya liv med shoppingrundor, modemässor och kontakter i andra länder men han vill stå fri och inte utveckla det till en affärsverksamhet.

En annan framgångsrik oldfluencer är den 81-åriga före detta barnmorskan Anita Looström, alias Lady Silver. Hon är ansluten till en sociala medier-agentur som matchar ihop henne med intresserade annonsörer och hon har gjort reklam för bland annat kläder och tvättmaskiner. Inkomsterna är än så länge måttliga och mer ett sätt för Anita att liva upp pensionärstillvaron.

– Jag kom in på det här av en ren slump. Jag var med i en grupp som tränade genom att hoppa hopprep. Någon tog bilder av oss och la ut på nätet och sedan blev jag uppringd av en reklambyrå. Därefter har det rullat på, berättar Anita.

Anita Looström, alias Lady Silver, är nöjd över att hon fått en ny karriär efter hon fyllt 80.

Har många unga följare

Som Lady Silver har hon nu 11 000 följare på Instagram, har pratat i morgon-tv, framträtt på festivalen Summerburst och Seniormässan samt släppt en låt på Spotify. Hon är lätt chockad över denna nya karriär efter 80. Men precis som Svante Nybyggars är hon mest förvånad över att hennes följare är så unga, mellan 18 och 34 år, medan hennes jämnåriga lyser med sin frånvaro.

Här pågår ett intressant skifte när det gäller åt vilket håll inflytandet går, anser pr-konsulten John Mellkvist, som har opinionsbildat mot ålderismen i samhället.

– Länge var det så att äldre inspirerades av yngre, man ville dölja sina gråa hårstrån osv. Nu ser man hur yngre kan inspireras av äldre profiler.

I en tid när många unga känner oro och osäkerhet inför framtiden står de här äldre personerna ut som hoppingiv­ande och trygga förebilder som förblivit aktiva och som inte bara följer med, utan även leder, sin tid. Så numera kan äldre påverka både sin egen generation och människor som är mycket yngre, säger John Mellkvist.

