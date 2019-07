7 mänskliga sommarplågor - vem förstör ditt semesterlugn?

Myggbett och kyliga badtemperaturer? Äsch, det hör svensk sommar till! De verkliga sommarplågorna gömmer sig bland grannar och släktingar. Här är sju typer som kan förmörka din semester.

Inklämd mellan gräsklipparbröl och grillos… På sommaren ställs grannsämjan på prov. Illustration: LI ROSÉN

1. Snyltarsonen

Ja, eller -dottern förstås. Visst älskar du ditt barn, men varför ser hen ditt torp som ett gratis långtidspensionat med fullservice? Utflyttad sen många år borde hen väl åtminstone kunna bre sin egen macka eller hänga upp badhandduken på tork. Vem är den ohängda individen som alltid följer med på snyltkalaset och aldrig vaknar förrän sent på eftermiddagen? En vän? En blivande familjemedlem? Och varför kan de inte bara meddela om de tänker stanna i tre dagar eller tre veckor?

Motgift: Ligg inte och grubbla över detta under de långa sommarnätterna. Inget i din uppfostran kan ju ha orsakat beteendet. Eller …?

2. Ljudmarodören

Den här sommarplågan kan ta sig många olika skepnader, men utmärker sig främst genom en sak: oljud. Det kan vara en partner som alltid klipper gräset i arla morgonstund eller just när solnedgången är som vackrast och familjens små har somnat. Det kan vara en granne som flyttat ut högtalarna på altanen och spelar Sommartider, hej, hej på repeat. Eller fullvuxna mansbebisar som kör vattenskoter i viken och ljudförorenar naturen med sina ettriga gaspådrag. Fåglarna öppnar sina näbbar – men inget hörs.

Motgift: Om du inte orkar ta striden – på med stövlarna och sök stillheten under en skön skogspromenad.

3. Grillgalningen

Avokado? Lägg den på kolbädd! Jordgubbar? Visst, linda in dem i bacon och trä på spett bara! Brietårta? Borde gå att halstra! Inte en råvara kommer undan när Grillgalningen har fått upp lågan på sin altan. Och hetsen stannar inte där – även i egenskap av gäst älskar Grillgalningen att berätta för andra vad som kan grillas, hur glödbädden kan maximeras och hur grillkonsten uppstod. Du finner hen också på balkongen under dig, just som kvällssolen nått din sida av huset.

Motgift: Elda inte på Grillgalningen genom att ge dig in i någon diskussion. Ligg lågt fram till vintern.

4. Solsnickaren

Det här är en person som varje vår inleder ett nytt, gigantiskt och omöjligt byggprojekt som hen glatt annonserar ut: "Midsommarafton ska firas på nya punschverandan!" Släpkärra hyrs och timmer och plintar ligger snart över hela gräsmattan. Solsnickaren drar en iskall pilsner ur kylen, sträcker på sig – och sen händer inte mycket mer. Idoga löften gör att det är först i sista minuten snickaren går med på att flytta midsommarfesten, dock under muttrande protester om att hen visst hade hunnit klart om inte trallskruven varit felgängad.

Motgift: Bjud in alla händiga släktingar och vänner till en byggfest i god tid innan du vill ha det klart.

5. Filterfantasten

Aldrig har ett glas rosé sett så läckert ut som på Filterfantastens instagramkonto. Krispigt, perfekt kylt, solens sista strålar som smeker glasets kant. "Njuuuter med bästa tjejerna!" skriver Filterfantasten och fortsätter sitt eviga gillafiskande. Men nu råkade det ju vara så att du var med och tja … vinet var väl okej, men knappast värt 140 kronor på stans mest överreklamerade uteservering där ni alla huttrade under en otillräcklig värmelampa och samtalet aldrig ville ta sig. Om vi måste ljuga om en vanlig medioker utekväll, hur ska vi då komma till rätta med all världens "fake news", tänker du sorgset och ursäktar dig tidigare än planerat.

Motgift: Ta en instagrampaus i ett par månader och låt Filterfantasten hållas medan du njuter av sommaren, precis som den är.

6. Svampsnuvaren

Du tror att ni har ett gemytligt samtal över staketet om svampåret 2019. Det som egentligen händer är att grannen pumpar dig på information. Och när du kommer till ditt bästa kantarellställe nästa gång är det länsat, precis som favoritloppisen var på Rörstrandsporslinet du samlar. Och när var det senast du kom till din hemliga badklippa och grannen inte redan brett ut filten över bästa solläget? Du har blivit snuvad på alla dina smultronställen.

Motgift: Det får helt enkelt vara nog! Antingen stänger du tipslådan helt eller så börjar du mata Smultronställesnuvaren med ordentliga villospår.

7. Väderveteranen

Det här är en sommarplåga som är fullkomligt besatt av väder. Historiskt väder, aktuellt väder och kommande väder – allt är lika intressant och relevant. Hen reser med egen barometer och badtermometer och klagar konstant över hur dåliga de olika väderapparna är på att "gissa" vädret. Visst kan det vara användbart att ha koll på kommande lågtryck, men den här personen tycks aldrig kunna sitta ned och njuta av en klarblå himmel – domedagsmolnen lurar ständigt vid horisonten. Står det inte i appen så känns det i knät.

Motgift: Sätt på sjöväderrapporten på högsta volym och lämna Väderveteranen åt sitt öde medan du tar ett svalkande dopp – i regn eller solsken.