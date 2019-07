Icakuriren testar: Varning för heta vattenkokare

Fyra av tio vattenkokare i Icakurirens test är direkt farliga. Kannornas yttemperatur är alldeles för hög. Se hela testet nedan läs mer om avkalkning.

Endast tre vattenkokare får godkänt eller bättre i Icakurirens test som utförts av av Birgitta Rasmusson, expert på hushållsapparater. Foto: ANN J LIGNERCRONA

Kokande vatten vill vi ha snabbt och säkert – oavsett om vi är hemma, i husbilen eller i sommarstugan som kanske saknar både varmvattenberedare eller modern induktionshäll.

Icakuriren har testat tio stycken och fyra får bottenbetyg eftersom de är direkt farliga: Ica, Bosch, Smeg och Emerio. Alla har yttemperatur på kanna eller lock på 60 grader eller mer. Att det går att göra svala kannor bevisar danska glaskannan Bodum Bistro vars yttemperatur hamnar på 30 grader.

Vid ett test som publicerades i Icakuriren för några år sedan hade samma kanna en yttemperatur på 60 grader men nu har alltså Bodum skärp sig. Bra jobbat Bodum! Däremot är Bodum Bistro den enda kokaren som inte klarar snabbhetsprovet, att koka en liter inom fyra minuter. Kokaren behöver nästan fem minuter för att koka en liter vatten. Den sävliga koktiden beror troligen på att kokarens effekt endast är 1 500 W mot de andra kokarna som ligger på runt 2 000 W. Bodum får också minus för sitt usla handtag som är svårt att greppa. Det är alldeles för brett och dess kanter skär in i handen. Till råga på allt är kannan tung.

– Det är obegripligt att man inte har tänkt på detta, kommenterar Birgitta Rasmusson, expert på hushållsapparater och tidigare chef för Ica provkök som utfört testet på Icakurirens uppdrag.

På minussidan för de alldeles för heta kokarna från Ica, Bosch och Smeg finns också otydliga nivåmätare. Samtliga har bra grepp men det kan tyvärr inte hjälpa kannorna från sin usla placering. Den retroinspirerade kannan från Smeg, som är testets näst dyraste, får dessutom minus för sin tyngd. Kannan väger drygt 1,2 kilo – utan vatten. Med maxmängden vatten (1,7 liter) väger kannan 2,9 kilo! Emerio, den fjärde kannan som är för het, har en elegant belysning inuti kannan, (se bild).

– Det är både tjusigt och roligt att se när vattnet kokar upp men det hjälper tyvärr inte upp betyget, säger Birgitta Rasmusson.

Ytterligare två vattenkokare får endast ett hjärta fast av en helt annan orsak än för hög temperatur. Det är de plastiga budgetkannorna från Rusta och Clas Ohlson som måste ställas på orörlig fot som är placerad på sidan av strömbasplatta (se bild intill).

Roterbara kannor

Övriga åtta vattenkokare i testet har en praktisk mittplacerad fot som gör kannorna roterbara i 360 grader. Korta elsladdar är ett annat dilemma eftersom kokarna då kan tvingas att placeras långt in på arbetsbänken under ett överskåp. Eftersom alla vattenkokare avger mer eller mindre ånga kan kondens bildas på skåpens undersida. En mer praktiskt längd vore en meter. (Förlängningssladdar är för övrigt inget alternativ eftersom de inte bör användas i kök av säkerhetsskäl, enligt Elsäkerhetsverket.)

Vattenkokare, som kräver tvåhandsgrepp när locket ska öppnas när de ska fyllas under kranen, får minus. Tre kokare får godkänt eller bättre. Det är Stelton som kommer på bronsplats. Den har sval kanna och bra grepp. På silverplats hamnar Eva Solo. Den har flera plus, bland annat bra grepp. Dess långa smäckra design kan dock vara ett bekymmer ifall kannan inte går in under kranen. Värt att tänka på före köp.

På guldplats kommer kokaren från Electrolux, med tydlig nivåmätare och även den med bra grepp. Det är för övrigt den enda som inte får något minus alls förutom sin korta sladd. Ett hyggligt pris gör dessutom att Electrolux även får utmärkelsen "Prisvärd".

1 hjärta. Sämst i test.

Märke Rusta 9020-1117 Pris 99 kr Effekt 1850–2200 W Vikt 427 g Volym 1,7 liter Sladdlängd 79 cm Koktid 1 liter 3,27 min Yttemperatur kanna 57 grader Plus + Tydlig nivåmätare. Bra grepp. Minus – Plastig. Ej vridbar bottenplatta. Ostadig platta. Kräver tvåhandsgrepp. Kort sladd.

1 hjärta.

Märke Clas Ohlson WK 8283 B Pris 99:90 kr Effekt 1850–2200 W Vikt 524 g Volym 1,7 liter Sladdlängd 65 cm Koktid 1 liter 3,33 min Yttemperatur kanna 55 grader Plus + Tydlig nivåmätare. Minus – Plastig. Dåligt grepp. Spretig vattenstråle. Ej vridbar bottenplatta. Kräver tvåhandsgrepp. Kort sladd.

1 hjärta.

Märke Emerio WK 108084 Pris 299 kr Effekt 1850–2200 W Vikt 858 g Volym 1,7 liter Sladdlängd 70 cm Koktid 1 liter 3,46 min Yttemperatur kanna 69 grader Plus + Tydlig nivåmätare. Minus – Het. Dåligt grepp. Kort sladd.

5 hjärtan. Bäst i test.

Märke Electrolux Simply Great WK EEWA 3300 Pris 399 kr Effekt 1850–2200 W Vikt 744 g Volym 1,7 liter Sladdlängd 77 cm Koktid 1 liter 3,44 min Yttemperatur kanna 48 grader Plus + Tydlig nivåmätare. Bra grepp. Minus – Kort sladd.

1 hjärta.

Märke ICA Cook & eat ICAKE906B Pris 399 kr Effekt 2000–2400 W Vikt 834 g Volym 1,7 liter Sladdlängd 72 cm Koktid 1 liter 3,37 min Yttemperatur kanna 78 grader Plus + Bra grepp. Minus – Het. Otydlig nivåmätare. Kort sladd.

1 hjärta.

Märke Bosch CTWK 22 Pris 499 kr Effekt 1850–2200 W Vikt 810 g Volym 1,7 liter Sladdlängd 76 cm Koktid 1 liter 3,38 min Yttemperatur kanna 79 grader Plus + Bra grepp. Minus – Het. Otydlig nivåmätare. Kort sladd.

Två hjärtan.

Märke Bodum Bistro 11445 Pris 1 019 kr Effekt 1500 W Vikt 1124 g Volym 1,1 liter Sladdlängd 78 cm Koktid 1 liter 4,50 min Yttemperatur kanna 30 grader Plus + Sval kanna. Tydlig nivåmätare. Minus – Långsam. Ej greppbart handtag. Tung. Kräver tvåhandsgrepp. Kort sladd.

3 hjärtan.

Märke Eva Solo 50292 Pris 1 349 kr Effekt 2000–2400 W Vikt 834 g Volym 1,5 liter Sladdlängd 74 cm Koktid 1 liter 3,25 min Yttemperatur kanna 49 grader Plus + Tydlig nivåmätare. Bra grepp. Minus – Svår att fylla under vattenkran. Kräver tvåhandsgrepp. Kort sladd.

1 hjärta.

Märke Smeg KLF03 Pris 1 495 kr Effekt 2000–2400 W Vikt 1224 gram Volym 1,7 liter Sladdlängd 87 cm Koktid 1 liter 3,25 min Yttemperatur kanna 77 grader Plus + Bra grepp. Minus – Het. Otydlig nivåmätare. Tung. Kräver tvåhandsgrepp. Kort sladd.

3 hjärtan.

Märke Stelton Emma X210-3 Pris 1 549 kr Effekt 1850–2200 W Vikt 1 140 gram Volym 1,2 liter Sladdlängd 71 cm Koktid 1 liter 3,45 min Yttemperatur kanna 41 grader Plus + Sval kanna. Bra grepp. Minus – Saknar nivåmätare (maxmärket sitter inuti). Tung. Kräver tvåhandsgrepp. Spretig vattenstråle. Kort sladd. Dyr!