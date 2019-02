Fråga dietisten: "Är kakao lika bra som mörk choklad?"

Fråga: Jag skulle bli glad för svar på följande fråga: Det pratas ju om nyttan av att äta lite mörk choklad varje dag, men uppnår jag samma hälsoeffekt genom att strö lite kakao på min morgonfil?

Dietisten svarar: Nu lyder visserligen inte ordspråket "one chocolate a day keeps the doctor away", men visst finns det fina grejer i kakaon. Kakao och choklad innehåller mineraler som magnesium och järn. Men även fenoler, en form av antioxidanter. Kakaopulvret utvinns ur kakaobönan som fermenteras och sedan rostas. Här tas en del av kakaosmöret bort och kvar är kakaopulvret. För choklad så blandas kakaopulver med kakaosmör och ofta även socker och andra ämnen. I studier verkar kakao tillskrivas samma effekter som mörk choklad med hög kakaohalt (över 85 procent), men med fördelen mindre mängd fett och socker.

När vi har raffinerat kakaon till choklad är det tyvärr inte säkert att allt det goda finns kvar i chokladen.

Det är också oklart vilka mängder som krävs för att få de effekter som önskas på exempelvis blodtryck och blodsocker. Hyfsat stora mängder krävs, vilket tråkigt nog inkräktar på lämpligheten i att äta mer eller mindre en hel chokladkaka per dag. Lite kakao på morgonfilen skadar knappast men ger mest troligt inte några revolutionerande hälsoeffekter.

Är det farligt att ta zink hela tiden?

Fråga: Jag har för en månad sedan börjat ta zinktillskott (25 mcg per tablett). Eftersom jag har kopparspiral och underfunktion i sköldkörteln tänkte jag att zink skulle vara bra att ta. Jag har fått bra resultat, som att mitt hår är finare och tjockare och att jag blöder mindre vid mens, men min mamma har sagt att man inte får äta zink hela tiden, utan måste ha uppehåll ibland. Hur är det med det? Jag tänker att jag får så många tecken på att jag verkligen behöver zink att jag kanske inte ska sluta med det?

Emma P

Dietisten svarar: Cirka 450 000 personer i Sverige lider av hypotyreos, underfunktion av sköldkörteln. Nästan en halv miljon människor! En halv miljon människor som ofta inte mår helt bra av sin behandling. Att näringsämnen och fungerande tarmhälsa är viktiga delar tas sällan med i behandlingen. Jag kan långt ifrån allt inom detta gigantiska ämne, men delger gärna min syn.

Det finns ett flertal mineraler och vitaminer som är extra viktiga för att bildandet av hormonerna ska fungera optimalt. Precis som du skriver är zink ett av dessa ämnen. Zink finns i kött, inälvsmat, nötter och mejeriprodukter.

Tar du tillskott så skulle jag rekommendera 15 mg/dag, större mängd kan riskera att kopparupptaget blir lidande. Selen är en mineral som är med i själva omvandlingen av den mer inaktiva formen T4 till den mer aktiva formen T3. Tillräckligt selenintag är därför viktigt och behovet kan tillgodoses av bara två paranötter om dagen (helst från Amazonas). Fisk, skaldjur och champinjoner är andra livsmedel rika på selen. Jod är viktigt i lagom mängder och finns i fisk och skaldjur och berikat salt.

Att ditt hår skulle bli finare efter en månad med zinktillskott låter inte troligt då förändring ofta tar längre tid. Stress, protein och mineraler är annars ämnen som kan påverka hårkvaliteten. Ät mat rik på bland annat färska frukter, bär och grönsaker, fisk, skaldjur och nötter för att få i dig av viktiga mineraler. Och se till att stressa mindre – stress påverkar både hormoner och mag- och tarmhälsan negativt.