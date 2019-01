Fråga relationsexperten: "Ska jag berätta för min väninna?"

Vår relationsexpert Ingemar Gens svarar på dina frågor om vänskap, kärlek eller familjeliv.

Foto: Istock

Fråga: Jag har i förtroende fått höra att min goda väninnas man umgås väldigt nära med en kvinnlig arbetskamrat. En kollega till mig har sett dem ute på krogen där de suttit ensamma och pratat i flera timmar och även kyssts… och det har hänt vid flera tillfällen.

Det verkar tydligt att de har en relation, och frågan är nu om jag ska berätta för min väninna – som är en av mina bästa vänner sedan många år. Saken är den att jag och min man även umgås med dem båda två som par. Vi träffas ofta och lagar mat tillsammans, går på museer och har till och med rest på semestrar alla fyra. Jag tycker alltså om dem båda, men min lojalitet ligger ändå främst hos min vänninna.

Om jag inte säger något är jag orolig att hon blir arg och besviken om hon får veta att hennes man var otrogen – och jag visste det – senare. Berättar jag blir han med all säkerhet arg på mig, eventuellt hon också. Just nu är jag bara ledsen, och det känns så jobbigt att jag undviker att träffa dem. Det här har redan slagit in en kil mellan mig och min väninna. Vad ska jag göra för att bevara vänskapen men ändå känna att jag handlar rätt?

Ledsen vän

Ingemar svarar: Kära Ledsen vän, vilken jobbig situation, men något måste du nog göra. Du kan utgå från att hon kommer att bli arg och besviken om du inte säger något och kommer säkert att betrakta det som ett svek. Det är lite svårt att förstå hur du tänker – menar du att en möjlighet skulle vara att ducka och tiga igenom hela situationen och spela ovetande om den nya relationen blir allmänt känd? Det är klart att det är jobbigt att träffa dem nu, han med sina tankar på något annat ställe och hon helt ovetande. Kanske måste du sitta där och lyssna på hur de gör upp planer för framtiden, och du vet att det kanske inte finns någon sådan för dem som par. Vad säger din man? Eller är han också ovetande?

Sanning är inte någon dygd i sig, men i det här fallet måste nog din väninna få veta hur det förhåller sig, även om det visar sig att intimiteten bara var något tillfälligt.

Så till slut: Det kommer alla gånger bli förskräckligt olustigt att vara den som berättar något så förkrossande som att hennes man träffar en annan, men det måste nog anses uteslutet att inte avslöja honom när ni har en så nära relation. Berätta det du vet så fort du får tillfälle och sedan är det upp till din väninna att agera.

