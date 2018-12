Modejouren: Kerstin fick en ny stil till havs – inför publik

Att ge Modejouren helt fria händer kan vara pirrigt. Att dessutom visa upp sig för 250 okända personer kräver mod. Det har Kerstin Johansson som följde med på Icakurirens kryssning. Se så fin hon är!

Foto: Peter Knutson

Kerstin Johansson

Ålder 63 år.

Yrke Matinspiratör.

Familj Maken Kenneth, och ­dottern Magdalena, 35, med man och barnen Hampus, 6, och Wilma, 4, samt sönerna Daniel, 33, med sambo, och Viktor, 29.

Bor Villa i Åby, en mil utanför Norrköping.

Intressen Promenader, läsa biografier och noveller, baka, laga mat, resa och de två barnbarnen.

Frisören och makeupartisten Heléne Hagman om Kerstins nya look

– När jag såg Kerstin tänkte jag genast på skådespelaren Jane Fonda! Jag såg Kerstins fantastiska potential även om hon själv var lite frågande.

Kerstin har en ganska vanlig hårfärg, mellanblond med ljusare slingor som hon gjort hos frisör. Tyvärr har kemikalierna slitit hårt på håret och dessutom helt i onödan eftersom det idag finns så många alternativ till att bleka slingor i hätta eller med folie. Trivs man med slingor ska man självklart fortsätta med det men annars är mitt tips är att fråga frisören om han eller hon kan färga håret. Blir man inte nöjd kan man färga om håret, det är ingen svår process.

Jag färgar Kerstins hår i två olika nyanser varav den mörkare nära hårbotten. Resultatet blir en levande kulör som påminner om blöt och torr sandstrand. Den mörka färgen ger håret ett djup och gör att frisyren ser fylligare ut. Färgen skapar också en fin kontrast mellan hår och hy.

Färgen på håret är viktig för helhetsintrycket och därför stämmer uttrycket "What your wear begins with your hair". Att byta hårfärg är faktiskt lättare än att köpa en helt ny garderob.

Den kortare frisyren med olika längder ramar in Kerstins fina ansiktet samtidigt som det ger ansiktet ett litet lyft.

Kerstin vill inte känna sig sminkad och får därför en naturlig makeup. Jag börjar med att lägga en fin grund med foundation som går ton i ton med Kerstins egna färger men som trollar bort det rödflammiga.

Sedan lägger jag en ljus benvit ögonskugga över hela ögonlocket och i ögonvrån och en nougatbrun ögonskugga i ögongloben innan jag lägger en tunn svart eyeliner i franskanten. Efter mascaran markerar jag Kerstins ögonbryn med en mellanbrun ögonbrynspenna.

Makeupen avslutas med bronzer, ett brunfägat puder som läggs på kindben, näsa, panna, haka och tinningar och ett rosabeige läppstift i en kall nyans.

Stylisten Hedvig Andér om Kerstins nya garderob

Svart klänning med blommönster, stl 34–44, kr, 299 kr, H & M. Svarta strumpbyxor med prickar, stl 36/38–48/50, 99 kr, Lindex. Rosa väska i mockaimitation, 149 kr, H & M. Svarta pumps i mockaimitation, stl 36–41, 499 kr, Marco Tozzi. Örhängen med ett litet hängande blad, 999 kr, Sea By Sea.

Dags för lite häng i baren i väntan på middag ute. Kerstin är klädd i en A-linjeformad klänning med lite vidd som inte sitter åt i midjan. Knytbandet i halsen är en fin detalj. Klänningen är också fin tillsammans med ett par smala svara byxor men här har jag valt ett par prickiga strumpbyxor som lyfter fram Kerstins ben.

Att blanda mönster (prickiga strumpbyxor med blommig klänning) är ett roligt tips, och mitt råd är att använda samma färg men blanda vilt, alltså blommigt med prickigt, randigt eller rutigt istället för blommigt med blommigt eller prickigt med prickigt.

Till det har Kerstin ett par höga pumps i fuskmocka med stadig klack och rundad tå.

Vill du också bli stylad?

