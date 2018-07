Veterinären svarar: "När ska hunden vaccineras?"

Till Icakurirens veterinär Lina Gruvstad kan du ställa dina frågor om husdjur och få hjälp och goda råd.

Foto: iStock

När ska hunden vaccineras?

Fråga: Min hund är snart ett år och jag har två frågor:

1. Finns det några vaccinationer som han behöver nu? Vi bor på landet och är i kontakt med ett fåtal andra hundar. I så fall; vilka sprutor och när bör de göras?

2. Valpar ska ju avmaskas regelbundet, men gäller det även när hunden blivit äldre?

Josefin

Veterinären svarar Det allra viktigaste är att hunden har ett bra skydd mot smittsam leverinflammation, valpsjuka och parvo. Mot dessa sjukdomar brukar man vaccinera vid 8 veckors ålder, vid 12 veckors ­ålder, vid 1 års ålder och där­efter med 3 års mellanrum.

Dessutom kan man vaccinera mot kennelhosta. I så fall ska vaccinationen ske årligen för att hunden ska ha ett så bra skydd som möjligt (vaccinationen ger inte ett hundrapro­centigt skydd, men om hunden blir smittad får den i regel mycket mildare symtom). Personligen har jag alltid vaccinerat mina hundar mot kennelhosta, även de som inte träffat så många andra hundar, eftersom ­kennelhosta kan bli besvärlig för ovaccinerade hundar och i värsta fall leda till lunginflammation.

Angående avmaskning så behöver man inte avmaska äldre hundar regelbundet utan endast om man märker att ­hunden har mask. Om hunden visar symtom som skulle kunna bero på maskinfektion men även på andra saker (t ex viktnedgång trots att hunden äter bra, torr/matt päls, lös avföring över en längre tid, hosta) så är det bästa att börja med att skicka in ett avföringsprov till laboratorium för att se om det finns tecken på inälvsparasiter.

Man kan exempelvis använda provtagningskitet "Kollamasken smådjur" som finns att köpa på bl a apoteket. I detta finns provtagningsinstruktioner, be-

hållare och provtagningsutrustning. Skickar man in provet måndag–onsdag så har man oftast provsvar via mejl nästa dag. Har hunden maskägg (eller andra parasiter) i avföringen så får man veta vilka, så att man kan välja rätt avmasknings­medel från början.