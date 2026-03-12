Magiskt ljus och oslagbara naturvyer. Följ med på vår resa norr om polcirkeln, över fjäll och längs fjordar.

Vår resa i den ljuvliga norrländska sommaren inleds i Norrbotten med en gemensam lunch innan vi lär känna residensstaden Luleå och gör ett besök i Gammelstad kyrkstad. Vi fortsätter norrut, passerar Polcirkeln och besöker Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum samt Icehotel i Jukkasjärvi. Därefter färdas vi genom flyttdrabbade Kiruna, förbi Abisko och Björkliden, längs Sinnenas väg mot Narvik. På vår resa mot Lofoten gäller det att hålla kameran i beredskap för att fånga alla vackra fåglar, fjällblommor, fiskodlingar och vägar på bild. Innan vi når Lofoten färdas vi med båt genom smala, grönskimrande fjordar som omsluts av höga och sylvassa bergstoppar. Här bjuds du på dramatisk natur med majestätiska berg som stiger rakt ur havet. Här har konstnärer från hela världen inspirerats och prisat det vackra landskapet och ljuset. Vi besöker också världens starkaste malmström, Saltstraumen.

Resan bjuder på storslagna naturupplevelser.

Det här är en drömresa för dig som vill njuta av fantastiska naturupplevelser, där du även får trevligt sällskap av andra Icakurirenläsare och vår guide från Via Luleå Resor.

Dag 1 Luleå-Jokkmokk

Resan startar på Arlanda varifrån vi flyger till Luleå där vår guide och buss möter upp. Vi inleder med gemensam välkomstlunch innan vi lär känna residensstaden Luleå och världsarvet Gammelstad kyrkstad, med sina över 400 väl bevarade kyrkstugor. Vi fortsätter norrut, passerar Norra Polcirkeln och i Jokkmokk där vi ska stanna för natten. Här får vi bekanta oss med samernas kultur och historia genom ett besök på Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum. Under kvällen äter vi gemensam middag. Ca 17 mil. Lunch och middag.

Under vår resa är chansen stor att vi får besök av den mäktiga havsörnen.

Dag 2 Ishotellet, Narvik

Vi äter frukost på hotellet innan det blir tid att resa vidare norrut. I Jukkasjärvi stannar vi för lunch och ett besök på det världsberömda Icehotel, som nu kan visa upp isklädda sviter även sommartid, dels tack vare Midnattsolen. Vi får här se vackra isskapelser och ta del av hur detta iskomplex blir till med hjälp av det frusna Torneträsk. Vi fortsätter sedan med buss och passerar Kiruna, som just nu genomgår världens största stadsomvandling då hela stadskärnan måste flyttas, som ett resultat av gruvbrytningen. Resan går vidare efter Nordkalottvägen – Sinnenas väg, ansedd som en av världens vackraste vägar, med utsikt över Torneträsk och en dramatisk fjällvärld. Övernattning och middag i Narvik. Ca 38 mil. Frukost, lunch och middag.

Till Svolvær färdas vi sista sträckan med båt.

Dag 3 Svolvær och Trollfjorden

Efter frukost börjar vår färd mot Lofoten. I Hanøy kliver vi av bussen för att färdas med båt sista sträckan till Svolvær. Nu väntar en tur på ca 3 timmar till den vackra och välkända Trollfjorden, med stor chans att få se de mäktiga havsörnarna. Ombord på båten serveras en värmande fisksoppa.

Vi ankommer till Svolværs hamn där vi checkar in på hotellet för gemensam middag och övernattning. Ca 17 mil. Frukost, lunch och middag.

Dag 4 Vi utforskar Lofoten

Hela dagen ägnas åt att upp-täcka sköna Lofoten. Landskapet här är en dröm för fotografen, efter varje vägkrök möter nya storslagna vyer.

Vi passerar vackert belägna fiskebyar och Rorbuer. I Borg besöker vi Lofotr Vikingmuseum där vi också äter gemensam lunch. På tillbakavägen gör vi ett stopp i den idylliska fiskebyn Henningsvaer, där tiden är fri att på egen hand lära känna den genuina fiskebyn och kanske ta en fika på något av de mysiga kaféerna. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell. Ca 15 mil. Frukost, lunch och middag.

Dag 5 Södra Lofoten och Bodö

Vi tar vår buss söderut genom ö-riket. Södra Lofoten erbjuder ofattbart vackra vägar som vi färdas efter i långsam takt. Vi gör stopp längs vägen och i det vackra Reine stannar vi för fri tid och lunchmöjligheter innan vi kliver på färjan som tar oss över Vestfjorden till fastlandet (ca 4 timmar). Under överfarten är det inte ovanligt att man siktar val. Ombord finns ett urval av maträtter i restaurangen. I Bodö checkar vi in på vårt hotell och äter gemensamt. Ca 14 mil. Frukost och middag.

Dag 6 Saltstraumen, hemresa

Efter frukost åker vi med buss till vackra Saltstraumen, världens starkaste malström. Det är otroliga krafter som är i rörelse mellan Saltenfjord och Skjerstadfjorden och när tidvattnet rör sig in och ut ur fjordarna skapas spektakulära malströmmar. Vi äter gemensam lunch innan vi med buss tar oss till flygplatsen för hemresa. Ca 6 mil. Frukost och lunch.

Kombinationen av skärgård och höga berg är otrolig och unik.

Resfakta Lofoten och svenska Lappland 29 juli – 3 augusti 2026

Resedatum

Avresa 29 juli 2026

Hemresa 3 augusti 2026

Pris 20 550 kr per person i dubbelrum

Tillägg

Enkelrumstillägg 2 950 kr

Frivilligt avbeställningsskydd 7 % av resans pris.

Måltidsdrycker

Allt detta ingår

Flyg Arlanda–Luleå

Flyg Bodö–Arlanda

5 hotellnätter del i dubbelrum

Transfer i helturistbuss enligt program

5 frukostar

5 luncher

5 middagar

Entré Icehotel 365

Entré och guidning på Lofotr Vikingmuseum

Färja Moskenes-Bodö

Fjordkryssning

Entré och presentation Ájtte

Färdledare från Via Luleå, från Luleå till Bodö

Representant från Icakuriren vid minst 25 anmälda resenärer

Observera

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabells- ändringar utanför vår kontroll.

