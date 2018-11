Så väljer du rätt belysning till hemmet

Ljussättning kan förändra ett rum helt och hållet. I Hus & Hems inredningsskola får du lära dig hur du gör för att välja rätt belysning till ditt hem.

Om du vill spara energi – då bör du se över belysningen. I Sverige skulle elförbrukningen kunna halveras om alla ineffektiva lampor byttes ut mot moderna och energieffektiva modeller. Led-lampor är oftast det bästa valet, men det finns andra alternativ.

• Planera din belysning

En god regel är att först skaffa den platsbelysning du behöver för att läsa eller äta. Men enbart platsbelysning räcker inte. Bästa läsljuset får du med en kombination av allmänljus och riktat ljus. I ett soffhörn kan det innebära en bordslampa med vid skärm där ljuset sprids i en vid cirkel i kombination med en höj- och sänkbar golvlampa vid sittplatsen med riktat ljus. Använd också riktat ljus för att låta sådant som du tycker om att framträda – till exempel en vägg eller en skulptur.

Ultimat för läshörnan hade varit att placera golvlampan, med ljuset riktat nedåt, intill sidobordet där bordslampan står. All belysning från Gubi.

• Ändra stämning

Ljus kan varieras på många sätt – från en platt belysning som lyser upp hela rummet utan kontraster till dramatiska skillnader mellan ljusa och mörka delar. Vilka armaturer du väljer och hur du placerar dem i rummet – lågt eller högt, nära väggen eller långt ifrån väggen – påverkar helhetsintrycket. Philips Hue är ett exempel på företag som har kommit långt när det gäller trådlösa belysningssystem som gör det enkelt att styra ljuset och skapa rätt stämning för olika tillfällen – oavsett vilken armatur du valt och var du placerat den. Vid en första anblick ser deras lampor ut som vilka led-lampor som helst, men i dem finns smart teknik som du antingen kan styra via en vanlig strömbrytare eller dimmerknapp på väggen, via rösten med hjälp av Apples Siri eller Amazons Alexa eller – kanske enklast av allt – via din mobiltelefon. När du laddat ner appen skruvar du helt enkelt in Hue-lampan i din bordslampa eller golvarmatur som du sedan kan styra som du vill. Du väljer själv om lamporna ska avge ett varmt eller kallt sken och i vilken färg de ska lysa. Har du flera ljuskällor kan du ställa in dem efter vissa förprogrammerade "stämningsbilder" om du exempelvis vill ha ett ljus som påminner om en varm och klar sommardag eller skapa en romantisk mysbelysning.

Ljusrören "Beam" kostar från 2 199 kr för sex rör och en hörnplugg. Varje rör har remsor på baksidan som går att fästa på de flesta ytor, som till exempel gips, trä och glas, så att du kan skapa egna konstverk och välja färgsättning efter humör.

​• Följ dygnsrytmen

Något det talas mycket om just nu är så kallat dynamiskt ljus. Det betyder att man försöker efterlikna det naturliga ljusets variationer under dygnet i inomhusmiljön. Det kan till exempel innebära att man tidigt på morgonen har ett mildare ljus som går från varmvitt till neutralt vitt för att sedan dämpas för att efterlikna behagligt kvällsljus.

Ljussätt din trädgård! Vill du ljussätta din trädgård? Anmäl dig då till Hus & hems kurs!

• Missa inte utemiljön

Något som också kommer stort är ljussättning utomhus. Har du en fin naturtomt eller lägger ner tid och kraft på din trädgård bör du även ljussätta den. Uteplatsen blir mycket trevligare med genomtänkt belysning, och ur ett säkerhetsperspektiv är det också bra.

– En ljussatt trädgård eller uteplats som man ser från insidan av hemmet påverkar också upplevelsen inomhus och ger hemmet en mer ombonad och trevlig atmosfär, säger Pierre-Yves Panis, chefsdesigner på Signify..

Signify har tagit fram pollare, spotlighter och väggbelysning för utemiljön som går att kombinera med "smarta led-lampor". Du kan alltså skapa en ljussättning för poolpartyt, en för grillningen och en för tiden du spelar boll med barnen. Kanske vill du också lyfta fram vissa blommor i din trädgård och förstärka deras naturliga färg. Något som ofta är väldigt effektfullt är att belysa lövträd, de ger spännande silhuetter när mörkret börjar falla.

Samma rum – helt olika ljussättningar. Med en app i mobilen ändras ljuset, och därmed upplevelsen, i rummet. På någon sekund går rummet från att vara mörkt och mystiskt till att bli strålande ljust eller mjukt mysigt med rosaröda toner med hjälp av justerbara LED-lampor och ljuslister från Philip Hue.

• Kallt eller varmt ljus

Sammanfattningsvis är några generella råd att endast tillföra ljus där det behövs. Det finns inga fel när det kommer till färgtemperatur. I Norden tenderar vi att välja varmt ljus. Har du ett system där du kan förändra färgtemperaturen och intensiteten kan du testa dig fram till vad som passar dig. Det är du som ska trivas i ditt hem – med den ljussättning som du själv väljer.

Källor: Belysningsbranschen, Luleå Tekniska Universitet​