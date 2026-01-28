Det är en skön känsla att få smörja in sig med en len kroppslotion som doftar gott, inte minst i vintertid då huden blir extra torr. Vi har testat åtta olika krämer och fann en klar favorit.

I detta test har vi siktat in oss på lotion att använda till vardags och därmed valt bort de dyraste märkena, men även de allra billigaste. Hälften av krämerna är avsedda för torr hud, något som passar extra bra vintertid.

Vi noterar att krämerna skiljer sig åt en del vad gäller konsistensen – en del är skönt krämiga, andra är lite för rinniga eller kladdiga.

Favoriten är krämig och len

Vår favorit är utan konkurrens Urtekrams ekocertifierade bodylotion med aloe vera. Den är krämig och len, förvinner snabbt in i huden och gör den mjuk. En uppfriskande citrusdoft piggar också upp.

Testets dyraste kräm kommer från Cerave och kan användas på torr och extra torr hud. Vi tycker att den fungerar bäst på de ställen där vi är extra torra och med tanke på priset är det inget vi väljer för hela kroppen. Ett plus är att den även går att använda i ansiktet.

Oliva innehåller ekocertifierad olivolja och doftar fräscht av citrus. Den är krämig, men kladdar också lite vilket drar ner betyget något.

Flera miljövänligare alternativ

Det är roligt att se att flera märken har satsat på miljövänligare alternativ. Utöver de som nämnts ovan har HTH en lotion som är Svanenmärkt. Den har en mild och behaglig doft men det tar en stund innan den absorberas av huden.

Även Nivea, som är en vardagsklassiker, lämnar en lite kladdig hinna som stannar kvar en stund. Samma gäller för Aco, som vi också upplever som lite för rinnig.

Vi gillar bodylotion med doft, men viktigt att den inte luktar för starkt. Dove som snabbt går in i huden har en doft som är för skarp och därmed inte tilltalar oss.

Garnier, som får lägst betyg, luktar både skarpt och syntetiskt. Även om krämen snabbt och bra tas upp av huden, drar just doften ner betyget.

Test: Bodylotion – från lägst till högst betyg

Vi har använt krämerna och bedömt konsistens, doft samt hur väl de tas upp av huden. Betygsskalan är 1-5, där 5 är högsta betyg. Priser som anges är vad vi betalat och kan variera mellan butiker.

Garnier Body Superfood – syntetisk doft

Pris/pris per l: 95 kr/250 kr

Storlek: 380 ml

Innehåll: Aqua, glycerin, alcohol denat, isopropyl palmitate, aloe barbadensis leaf juice powder, butyrospermum parkii butter/shea butter, sodium polyacrylate, magnesium Pca, ammonium polyacryloyldimethyl taurate, caprylyl glycol, citric acid, linalool, geraniol, citronellol, benzyl alcohol, parfum/fragrance (F.I.L. Z292455/1).

Köpinformation: Garnier.com

Kommentar: Vegansk.

Plus: Absorberas snabbt av huden.

Minus: För skarp och syntetisk doft.

Betyg: 2 av 5

Dove Intensive Nourishing Lotion – len och skön konsistens

Pris/pris per l: 49 kr/196 kr

Storlek: 250 ml

Innehåll: Aqua, glycerin, dimethicone, stearic acid, caprylic/capric triglyceride, glycol stearate, PEG-100 stearate, petrolatum, glyceryl stearate, caprylyl glycol, panthenol, phenoxyethanol, cetyl alcohol, parfum, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, triethanolamine, helianthus annuus seed oil, triolein, disodium EDTA, stearamide AMP, carbomer, tocopherol, alpha-isomethyl ionone, benzyl alcohol, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool.

Köpinformation: Dove.com Unilever.com

Kommentar:

Plus: Len och skön konsistens. Tas snabbt upp av huden.

Minus: Aningen skarp doft.

Betyg: 3 av 5

HTH Original Body Lotion – tar tid innan krämen går in i huden

Pris/pris per l: 40 kr/200 kr

Storlek: 200 ml

Innehåll: Aqua, urea, propylene glycol, betaine, lactic acid, cetearyl alcohol, dicaprylyl carbonate, tromethamine, glyceryl stearate SE, C15-19 alkane, cetyl phosphate, parfum.

Köpinformation: Orkla.se

Kommentar: Vegansk. För torr hud.

Plus: Svanenmärkt. Mild, trevlig doft.

Minus: Lite rinnig. Tar tid innan den går in i huden.

Betyg: 3 av 5

Nivea Rich Nourishing Body Lotion – bra pris

Pris/pris per l: 77 kr/192,50 kr

Storlek: 400 ml

Innehåll: Aqua, paraffinum liquidum, isohexadecane, glycerin, isopropyl palmitate, PEG-40 sorbitan perisostearate, cera microcristallina, polyglyceryl-3 diisostearate, prunus amygdalus dulcis oil, tocopherol, magnesium sulfate, sodium citrate, citric acid, tocopheryl acetate, potassium sorbate, linalool, limonene, benzyl alcohol, geraniol, citronellol, alpha-isomethyl ionone, benzyl benzoate, parfum.

Köpinformation: Nivea.com

Kommentar: För torr hud. Tillverkad i Mexiko.

Plus: Behaglig doft. Bra pris. Vardagsklassiker.

Minus: Lämnar ett lätt kladdigt lager, tar tid innan krämen går in.

Betyg: 3 av 5

ACO Bodylotion Rich – mild och behaglig doft

Pris/pris per l: 129 kr/322,50 kr

Storlek: 400 ml

Innehåll: Aqua, ethylhexyl stearate, glycerin, propanediol, diglycerin, triisostearin, polyglyceryl-3 dicitrate/stearate, myristyl

myristate, glyceryl stearate, butyrospermum parkii butter, urea, cete-aryl alcohol, dimethicone, tocopheryl acetate,

ammonium acryloyldi-methyltaurate/VP copolymer, xanthan gum, polyglycerin-3, polyglycerin-4, citric acid, sodium citrate, methylparaben, ethylparaben, parfum.

Köpinformation: Aconordic.com

Kommentar: För torr hud.

Plus: Mild och behaglig doft.

Minus: Tar en stund innan krämen tas upp av huden. Lite rinnig.

Betyg: 3 av 5

CeraVe Moisturing Cream – absorberas snabbt av huden

Pris/pris per l: 159 kr/467,65 kr

Storlek: 340 ml

Innehåll: Aqua, glycerin, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, ceteareth-20, petrolatum, dimethicone, phenoxy-ethanol, behentrimonium methosulfate, potassium phosphate, ethylhexylglycerin, sodium lauroyl lactylate, disodium edta, dipotassium phosphate, ceramide Np, ceramide Ap, phytosphingosine, cholesterol, xanthan gum, carbomer, sodium hyaluronate, tocopherol, ceramide EOP.

Köpinformation: Cerave.com

Kommentar: För torr hud. Oparfymerad.

Plus: Krämig. Går snabbt in. Passar bäst för extra torra partier. Fungerar även i ansiktet.

Minus: Dyr.

Betyg: 4 av 5

Oliva Body Lotion – trevlig doft

Pris/pris per l: 79 kr/197, 50 kr

Storlek: 400 ml

Innehåll: Aqua, canola oil, olea europaea fruit oil, glycerin, butyrospermum parkii butter, polyglyceryl-3 dicitrate/stearate, cetyl alcohol, stearyl alcohol, phenoxyethanol, betaine, parfum, xanthan gum, ethylhexylglycerin, glycine soja oil, citric acid,

tocopherol, beta-sitosterol, squalene.

Köpinformation: Apotea.se

Kommentar: Vegansk.

Plus: Ekologisk certifierad olivolja. Trevlig doft där vi anar citrus. Bra, lite tjockare konsistens.

Minus: Kladdar en stund efteråt.

Betyg: 4 av 5

Urtekram Aloe Vera Body Lotion – bäst i test

Pris/pris per l: 67 kr/273,47 kr

Storlek: 245 ml

Innehåll: Aqua, olea europaea fruit oil, butyrospermum parkii butter, aloe barbadensis leaf extract, polyglyceryl-3 dicitrate/stearate, glycerin, zea mays starch, coco-caprylate, glyceryl stearate se, glyceryl caprylate, prunus armeniaca kernel oil, citrus aurantium dulcis peel oil, cymbopogon schoenanthus oil, simmondsia chinensis seed oil, magnolia officinalis bark extract, betsitosterol, bisabolol, cetyl alcohol, squalene, xanthan gum, tocopherol, parfum, citral, geraniol, limonene, linalool. * = ekologisk, ** = tillverkad av eko-logiska råvaror.

Köpinformation: Urtekrambeauty.com

Kommentar: Vegansk.

Plus: Ekocertifierad. Krämig konsistens. Fräsch doft med citrustoner. Går snabbt in i huden.

Minus: –

Betyg: 5 av 5