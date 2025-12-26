Rostfritt stål, kolstål, gjutjärn, emaljerad eller keramisk beläggning. Att välja rätt stekpanna är inte helt lätt, eftersom de alla har olika egenskaper. Vi har teststekt såväl fisk som pannkakor i åtta pannor av olika material och listat för- och nackdelar.

När du ska välja stekpanna kan du fundera på vad som är viktigt för dig när du lagar mat. Vill du ha en modell som är lätt, allsidig, lättdiskad, kräver lite matfett och har bra släppegenskaper? Välj då en panna med keramisk beläggning som är fri från PFAS-ämnen. I guiden finns exempelvis en snygg panna till ett bra pris från Ikea. Där finns också en annan modell, från Dorre, med keramisk beläggning med mönster i rostfritt stål som gör att det går snabbare att bryna maten.

Nackdelen med belagda pannor är att de kan vara känsliga mot höga temperaturer och att beläggningen nöts ut efter hand – och då måste du köpa en ny.

Stekpannor i rostfritt stål är tåliga

Mycket tåliga är däremot modellerna i rostfritt stål, som också ofta är kockarnas val. Pannorna klarar höga temperaturer men steker även effektivt vid lägre värme. Lagom vikt och hög kvalitet har Fiskars panna, men materialet kräver en viss teknik och en hel del matfett. Bäst är att höja temperaturen stegvis och inte vända biffar och annat för tidigt. Pannor i rostfritt stål är annars lättskötta och tål till och med maskindisk – även om handdisk är att föredra.

Mest hållbara är pannor av gjutjärn som kan överleva flera generationer. Även modeller i kolstål är tåliga. Dessa olika material klarar höga temperaturer och är utmärkta för att steka kött, fisk och annat till en fin färg. Värmefördelningen är bra, men en nackdel är att pannorna är tunga. De är inbrända med olja som motverkar rost, men de bör gnidas in med till exempel rapsolja efter disk. Det ger en sorts non-stick-beläggning över tid. Ytan behålls bäst utan diskmedel, men det är inget problem att använda när det behövs.

Stekpannor i kolstål och gjutjärn

Det finns allt fler modeller i kolstål. Från Kockums Jernverk kommer en robust svensktillverkad panna som har stor stekyta och ger gott resultat. Men tänk på att syrliga livsmedel som tomat kan göra att svärtan bleknar på kolstål.

Gjutjärnspannor har sin plats i svensk historia och har fina stekegenskaper vilket också Skeppshults svensktillverkade modell visar. Den är klart pålitlig, men också en av de tyngre. I guiden finns även ett par lättare modeller i kolstål och gjutjärn från Ronneby Bruk. De har mönstrad yta, vilket sprider fettet bra och bryner fint. Men tunnare pannor bör inte bli alltför heta eftersom materialet då kan bli buckligt.

I guiden finns också en emaljerad gjutjärnspanna från Jernverket. Denna finns i flera fina färger och är snygg att servera i – men den är också den tyngsta av pannorna i guiden. Vid hård stekning kan det vara besvärligt att avlägsna fastbrända rester från den vita emaljen. Dessa pannor passar fint för köttstekar och grytor som får puttra länge.

Bra att ha fler stekpannor i olika material

För allsidig matlagning kan det vara bra att ha ett par pannor, i olika material.

Ett tips är också att testa hur handtaget känns, ofta är de rundade mer bekväma att hålla i än de platta.

Så gjordes guiden

I guiden finns stekpannor i olika material för att visa för- och nackdelar. De flesta är klassiska svenska märken och passar även på induktionshäll. Med pannorna har vi stekt kött, fisk, pannkakor, rårakor och ägg. Guidens modeller har en diameter på 28 centimeter, men oftast finns fler storlekar. Priser kan variera mellan butiker, därför ges två exempel på de flesta pannor.

Ikea Klippfisk – bra pris

Pris: 299 kr

Material: Gjuten aluminium med keramisk beläggning. Handtag i gummiträ.

Vikt: 952 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 5 cm.

Köpinformation: ikea.se

Plus: Lättast. Bra pris. Snygg färg, fin vid servering. Skönt trähandtag. Slät beläggning klarar testets kött, fisk, ägg, rårakor och pannkakor. Bra släppegenskaper. Inte så mycket stekfett behövs. Två hällpipar. Lättdiskad.

Minus: Belagda pannor slits ut, håller inte som stål och järn. Trähandtag bör ibland oljas in. Klarar inte stekspade i metall.

Dorre Eminence – allround stekpanna

Pris: 499-749 kr

Material: Keramisk beläggning på rostfritt stål och aluminium. Stålhandtag.

Vikt: 1 123 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 5,3 cm.

Köpinformation: dorre.se

bagarenochkocken.se

Plus: Lätt. Belagd och har mönster i rostfritt stål. Bryner rätt snabbt. Klarar testets kött, fisk, rårakor, ägg och pannkakor. Stor stekyta. Rundat handtag. Inte mycket stekfett behövs. Bra släppegenskaper. Lättdiskad. Ugnsfast.

Minus: Belagda pannor slits ut, håller inte som stål- och järnpannor. Klarar inte stekspade i metall.

Fiskars All Steel Pure – lättskött stekpanna

Pris: 619-795 kr

Material: Rostfritt stål.

Vikt: 1 476 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 4,5 cm.

Köpinformation: fiskars.com

kitchentime.se

Plus: Hyfsat lätt. Tålig. Mönster sprider stekfett. Kött, fisk och annat blir fint brynt. Stor stekyta. Rostfri och lättskött. Bra handtag. Ugnssäker. 90 % återvunnet stål. Klarar maskindisk. Finsktillverkad.

Minus: Kräver en del av matlagaren, som att invänta stekyta innan vändning. Potatis och pannkakor kan brännas vid. Behöver en hel del stekfett.

Ronneby Bruk präglat kolstål – mönstrad

Pris: 775 kr

Material: Kolstål. Handtag i rostfritt stål.

Vikt: 1 827 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 5,6 cm.

Köpinformation: ronnebybruk.nu

matprylar.se

Plus: Lätt för att vara kolstål. Mönster sprider fett. Blir snabbt varm. Fin stekyta på fisk, kött och annat. Även pannkakor och ägg funkar. Håller maten varm. Ugnssäker. Tålig.

Minus: Mindre stekyta. Platt handtag. En hel del stekfett behövs. Rårakor brände fast något. Tunnare kolstål kan bli buckligt av för hög värme. Oljas in efter disk, och återinbränns vid behov.

Kockums Jernverk kolstål – stor stekyta

Pris: 499-799 kr

Material: Kolstål.

Vikt: 2 271 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 5,3 cm.

Köpinformation: kockumsjernverk.se

bagarenochkocken.se

Plus: Blir snabbt varm. Bra värmefördelning. Kött, fisk och rårakor fick fin färg. Även pannkakor och ägg funkar. Stor stekyta. Håller maten varm. Lättare än motsvarande i gjutjärn. Hållbar. Ugnssäker. Svensktillverkad.

Minus: Platt handtag. En hel del matfett behövs. Syrligt (som tomater) bleker svärtan. Väger en del. Oljas in efter disk, och kan vid behov återinbrännas med olja.

Ronneby bruk Ultra Light pro – lätt gjutjärn

Pris: 592-799 kr

Material: Gjutjärn och stålhandtag.

Vikt: 1 830 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 5 cm.

Köpinformation: ronnebybruk.nu

kitchentime.se

Plus: Lättare gjutjärnsvikt. Blir snabbt varm. Mönster sprider fett. Kött, fisk och annat blir fint brynt. Klarar även rårakor, ägg och pannkakor. Håller maten varm. Tålig. Ugnssäker.

Minus: Tunnare gjutjärn kan bli buckligt av för hög värme. Behöver en hel del matfett. Platt handtag. Mönstret gör det något svårare att diska. Oljas in efter disk, och återinbränns vid behov.

Skeppshult Professional – pålitlig stekpanna

Pris: 699-1 039 kr

Material: Gjutjärn med självventilerande stålhandtag.

Vikt: 2 850 g

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 3,5 cm.

Köpinformation: skeppshult.com

nordicnest.se

Plus: Bra värmefördelning. Utmärkt för kött och fisk som får fin färg. Även rårakor, ägg och pannkakor funkar. Håller maten varm. Stor stekyta. Ugnssäker. Håller i generationer. Runt handtag och greppstöd. Svensktillverkad.

Minus: En av de tyngre. Låg kant sämre för köttfärs och annat som kan skvätta. En hel del matfett behövs. Oljas in efter disk, och återinbränns vid behov.

Jernverket Gjutjärnstraktör – fina färger

Pris: 579-1 395 kr

Material: Gjutjärn med emaljerad beläggning.

Vikt: 3 270 g (utan lock)

Storlek: Diameter 28 cm. Höjd 7 cm.

Köpinformation: jernverket.se

storenordica.se

Plus: Snygga färger, fin att servera i. Lock ingår. Passar bra för köttstekar och grytor som får puttra länge. Extra handgrepp. Rostfri och blank emalj. Håller maten varm. Tålig. Ugnssäker.

Minus: Tyngst i guiden. Pannkakor bränner fast och även annat vid hårdare stekning – svårt att få bort brynta rester från vita emaljen. Lockets rostfria knopp blir varm.