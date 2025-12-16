Årets jul- och nyårshelger bjuder på extra många lediga dagar. Då är det perfekt att kunna plocka fram ett sällskapsspel för en trivsam stämning och för att få skratta! Vi har testat nio spel som alla bjuder på olika typer av spänning – och hittat vår favorit. Först får du ta del av en sammanfattning sedan våra utlåtanden och betyg för vardera spel.

De senaste åren har det kommit en hel del spel med olika teveprogram eller programledare som förlaga. I år ser vi inga sådana och det tycker vi är en trevlig utveckling, det känns mer lockande att ta sig an ett spel som man inte redan känner till utan och innan.

Vi har många frågespel i vårt test, vilket vår testpanel visade sig gilla.

Favoritspelen

Favoriten är ”Jorden runt – det stora flaggspelet”. Här gäller det både att känna igen flaggor och att ha kunskaper om olika länder. Det går att göra spelet enklare genom att använda fler svarsalternativ. Ett kul spel för att utmana sina kunskaper och lära sig mer.

”Historieväktarna” hamnar också högt upp bland familjespelen. Här handlar det om att känna till historia, men också att vara listig och ha lite tur med tärningarna. Spelet bygger på bokserien med samma namn, men går fint att spela även om du inte läst böckerna.

Spel som gillas av de yngsta

Två spel som gillades av de yngsta handlar om att söka rätt på försvunna saker. I ”Alfons Åberg verktygsjakt” är det just verktyg som ska samlas in och i ”Kurragömma i leksaksaffären” handlar det om att hitta leksaker.

”Katten på taket” är ett memory-spel i en annan form. Spelet har utsetts till årets barnspel av leksakshandeln. Vi gillar att det är ett nytt upplägg och att det går snabbt att spela, men det kan inte konkurrera med de bästa spelen.

Under helgerna reser vi gärna iväg och då är det praktiskt med spel som är enkla att ta med sig. ”Bokquiz” och ”0-10” är två sådana spel som vår panel gillade. ”Bokquiz” passar den som är intresserad av litteratur, men eftersom frågorna har olika svårighetsgrad så fungerar det bra för de flesta.

MIG är små behändiga frågespel där svaret alltid är en siffra. I år firar speltillverkaren 25 år och släpper tre nya spel. Vi har valt ”0-10” som har ett litet annat upplägg än tidigare varianter. Nu har man en spelplan att ta sig fram på och en siffersnurra där svaret visas. Du får också poäng om du är nära det rätta svaret. Spelet vänder sig till åldrarna 6-99 år, men vi tycker inte att det riktigt fungerar för 6-7-åringarna.

Strategispel med fart

”Rushhour” är ett spel som höjer pulsen, eftersom dina drag ska göras på bara 30 sekunder. Men det kräver inte bara snabbt tänkande utan även ett visst mått av strategi. Positivt är att det går att spela i två olika svårighetsgrader.

”Snacket går” är ett spel som vi inte riktigt förstod oss på. Det innehåller oväntade frågor som ska få fart på samtalet. Det går att samla poäng genom att till exempel svara som en kändis eller någon i rummet. Poäng delas ut när deltagarna gissar rätt. Vår testpanel gillade dock inte spelet, även om det säkert kan fungera bra för att lätta upp stämningen på en och annan fest.

Speltest – från lägst till högst betyg

Vi lät några familjer/kompisgäng, i åldrarna 6-65 år, testa våra spel. De har bedömt hur roliga spelen är, vilka åldrar de fungerar för, om det är enkelt att förstå regler och komma igång. Slutligen har de gett ett helhetsbetyg på spelupplevelsen, där fem är högsta betyg och ett är lägsta. Spelen går att hitta i leksaksaffärer och andra butiker som säljer spel, eller i olika nätbutiker. Priser som anges är cirkapriser och kan variera.

Snacket går – konstiga frågor

Pris: 159 kr

Förlag: Nicotext

Ålder: 15 år och uppåt

Antal spelare: 2 och fler

Speltid: ca 15+ min

Information: Nicotext.com

Vad det går ut på: Oväntade frågor som sätter fart på samtalet. Vill du tävla så finns olika varianter som att svara som en kändis eller någon annan i rummet. Medtävlare som gissar rätt får poäng.

Kommentar: Hög skrattfaktor utlovas, men vi gillade inte spelet. Frågorna kändes konstiga.

Passar för: Ett partyspel för att lätta upp stämningen.

Betyg: 2 av 5

Katten på taket – går snabbt att spela

Pris: 199 kr

Förlag: Peliko

Ålder: 5 år och uppåt

Antal spelare: 2–4

Speltid: ca 10 min

Information: Martinex.se

Vad det går ut på: Klassiskt memory i ny form. Det gäller att matcha runda kattmärken med fyrkantiga brickor med kattbilder. Den som lyckas samla flest kattmärken vinner.

Kommentar: Lätt att förstå och går snabbt att spela. Tar inte så stor plats.

Passar för: Barnfamiljen som vill inte vill spela allt för länge.

Betyg: 3 av 5

Kurragömma i leksaksaffären – gillas bäst av de yngsta

Pris: 409 kr

Förlag: Tactic

Ålder: 3 år och uppåt

Antal spelare: 2–4

Speltid: ca 15+ min

Information: Games.tactic.net/sv

Vad det går ut på: Kaos i leksaksaffären. Du och dina medspelare ska hitta leksakerna som hamnat på villovägar. Den samlar på sig flest leksaksfigurer vinner.

Kommentar: Här gäller det att vara både uppmärksam och reaktionssnabb. Lite dyrt.

Passar för: Gillas bäst av de yngsta.

Betyg: 3+ av 5

Alfons Åberg verktygsjakt – roligt för de yngre

Pris: 199 kr

Förlag: Kärnan

Ålder: 4 år och uppåt

Antal spelare: 2–4

Speltid: ca 15 min

Information: Egmontkarnan.se

Vad det går ut på: Alfons och hans vänner ska bygga en fågelholk men upptäcker att deras verktygslådor är tomma. Här gäller att hitta alla verktyg och lägga dem i rätt ordning. Snabbast vinner.

Kommentar: Testar både minne och koncentration. Fungerar bäst och blir roligast om spelarna är någorlunda jämnåriga.

Passar för: Roligast för de yngre.

Betyg: 3+ av 5

Bokquiz – för boknörden

Pris: 129 kr

Förlag: Nicotext

Ålder: 15 år och uppåt

Antal spelare: 2 och fler

Speltid: ca 10+ min

Information: Nicotext.com

Vad det går ut på: Kortlek med frågor om böcker och författare. Välj själva om ni vill räkna poäng eller inte.

Kommentar: Går att variera i svårighetsgrad utifrån vilka frågor man väljer. Smidigt att ta med och tar liten plats.

Passar för: Alla som gillar böcker.

Betyg: 4 av 5

Rushhour – fartfyllt spel med strategi

Pris: 329 kr

Förlag: Alga

Ålder: 8 år och uppåt

Antal spelare: 2–4

Speltid: ca 15–40 min

Information: Algaspel.se

Vad det går ut på: Du ska leverera paket och ta dig förbi hinder på vägen. Spelet går på tid och du har 30 sekunder att göra ditt drag. Vinner gör den som först lyckas köra ut sina bilar plus den röda bilen från spelplanen.

Kommentar: Fartfyllt, lite stressigt och kräver strategiskt tänkande. Går att spela i olika svårighetsnivåer.

Passar för: Kompisgänget eller familjen som vill höja pulsen efter helgernas stillasittande.

Betyg: 4+ av 5

0-10 – för alla som gillar frågesport

Pris: 339 kr

Förlag: MIG

Ålder: 6–99 år

Antal spelare: 2–6

Speltid: ca 15–30 min

Information: Playmig.com

Vad det går ut på: Svara på frågor där svaret alltid är en siffra mellan 0-10 och flytta fram på spelplanen. Även svar som är nära ger möjlighet att flytta.

Kommentar: Rolig utveckling av MIG-spelet med spelplan och talsnurra. Enkelt att ta med och lätt att förstå. Många frågor och ämnen. Yngre spelare får högre poäng för rätt svar.

Passar för: Alla som gillar frågesport. Fungerar inte riktigt för 6–7 åringar.

Betyg: 4+ av 5

Historieväktarna – kul och utmanande

Pris: 349 kr

Förlag: Kärnan

Ålder: 9 år och uppåt

Antal spelare: 2–4

Speltid: ca 20 min

Information: Egmontkarnan.se

Vad det går ut på: Med list, ibland styrka och kunskap om historia gäller det att ta sig fram och hitta ovärderliga skatter för att vinna. Det handlar inte bara om att svara rätt på frågor utan krävs även lite tur med tärningar.

Kommentar: Kul och utmanande spel. När vi läst igenom reglerna gick det snabbt att komma igång. Lagom lång speltid. Risk för att de små träkuberna så småningom tappas bort..

Passar för: Alla som gillar utmaningar och har historieintresse.

Betyg: 4+ av 5

Jorden runt – det stora flaggspelet – testvinnare

Pris: 409 kr

Förlag: Tactic

Ålder: 8 år och uppåt

Antal spelare: 2–6

Speltid: ca 45+ min

Information: Games.tactic.net/sv

Vad det går ut på: Svara rätt på vilken flagga det är och sedan på frågor om landet för att avancera på spelplanen. Här finns möjlighet att samarbeta med sina medspelare.

Kommentar: Kul spel med möjlighet att förbättra kunskaperna i geografi. Med möjligheten att använda flervalssvar kan svårigheten anpassas. Kräver plats, spelplanen ganska stor.

Passar för: Alla som bänkar sig framför tv-programmet ”På spåret”.

Betyg: 5 av 5