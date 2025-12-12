Gott till både julskinka och köttbullar. Rödbetssallad ger smak och färg till det traditionella julbordet. Bland de sex färdiga sallader vi testat finns några mindre goda sorter. Men också en klar favorit!

Skinka, revbensspjäll, köttbullar. Julmaten som ofta uppfattas som tung och mäktig kan enkelt piggas upp med en rödbetssallad.

Att köpa färdig sallad är lättsamt – men det är viktigt att rödbetsmaken är fräsch och välbalanserad med syra, sötma och sälta.

Bästa salladen har frisk rödbetssmak

Favoriten i testet är Icas klassiskt goda sallad med frisk rödbetssmak och lagom sötma. Efter att ha smakat på den infinner sig julkänslan direkt. De små och fina rödbetstärningarna ger ett perfekt tuggmotstånd.

På andra plats kommer Rydbergs, med fin krämighet och avlånga rödbetsbitar som har bra konsistens. Salladen upplevs dock rätt fet och är också den som har testets högsta fetthalt. Icas andra sallad – som innehåller crème fraiche – ger också en fetare känsla, men den angivna fetthalten är låg. Sorten passar den som önskar en mildare sallad.

Mäktig julmat kan piggas upp med en rödbetssallad. Foto: Getty Iamges

Smaken av Coops sallad gör oss lite förvånade – kanske är det kryddningen med chili som tar över och vi saknar den klassiska rödbetssmaken. En fördel är att syran hålls på en behaglig nivå, vilket inte är fallet med salladen från Eldorado som ger en stickig ättikssmak. För Chef Select hänger syran kvar länge i eftersmaken. En nackdel med dessa sorter är också att rödbetsbitarna är väl mjuka och ger sämre tuggmotstånd.

Bra med svenska betor

Vi ger en extra guldstjärna till de sallader som innehåller svenska rödbetor, vilket gäller Rydbergs och Icas två sorter. Chef Select och Eldorado anger EU som ursprung, men på Coops förpackning står inget om varifrån rödbetorna kommer. Bra är att alla salladssorter är producerade i Sverige.

En nackdel med färdiga rödbetssallader är att de innehåller en del tillsatser.

Alla de vi testat har konserveringsmedel och i de flesta finns även förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Icas sallader har minst tillsatser. Men den som bara vill ha naturliga råvaror kan självklart göra egen rödbetssallad och själv sätta smaken.

Oavsett om du köper färdig eller gör egen blir rödbetssalladen ett klassiskt tillbehör på julbordet.

Smaktest: Rödbetssallad – från lägst till högst betyg

Testgruppen består av fyra personer i åldrarna 30 till 89 år. Rödbetssalladerna har smakats på först separat och sedan tillsammans med korv och köttbullar. Priserna kan skilja i olika butiker och de som anges har vi betalt. Betygen är 1-5 där 5 är bästa betyg.

Eldorado rödbetssallad – syrlig ättiksmak

Pris/kilo: 14,90 kr/37,25 kr

Volym: 400 g

Innehåll: Rödbetor 58 % (ursprung EU), rapsolja, vatten, socker, äggula (från frigående höns, senapsfrö, salt, ättikssprit, vinäger, chili, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E412, E415, E1442), färgämne (E162).

Färg: Ljusare rosa.

Köpinformation: axfood.se

Plus: Bra pris. Fina rödbetstärningar i mindre storlek.

Minus: Syrlig ättikssmak som är stickig. Mjukare rödbetor med mindre tuggmotstånd.

Betyg: 1 av 5

Chef select rödbetssallad – lite jordig smak

Pris/kilo: 14,90 kr/37,25 kr

Volym: 400 g

Innehåll: Rödbetor 61 % (ursprung EU), rapsolja, vatten, äggula (från frigående höns inomhus), socker, senapsfrö, salt, ättikssprit, vinäger, chili, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, hydroxipropyldistärkelsefosfat), färgämne (rödbetsrött).

Färg: Något ljusare rosa.

Köpinformation: lidl.se

Plus: Bra pris. Rödbetor i lagom storlek som är saftiga.

Minus: Lite jordig rödbetssmak. Mjukare konsistens med sämre tuggmotstånd. Syrlig eftersmak.

Betyg: 2 av 5

Coop rödbetssallad – rätt balanserad

Pris/kilo: 16,50 kr/41,25 kr

Volym: 400 g

Innehåll: Rödbetor 59 %, vatten, rapsolja, socker, äggula (från frigående höns), senapsfrö, salt, ättiksprit, vinäger, chili, förtjockningsmedel (E1442, E415, E412), konserveringsmedel (E202, E211).

Färg: Ljusare rosa.

Köpinformation: coop.se

Plus: Tärnade rödbetor i små fina bitar med bra konsistens. Rätt balanserad och bra att syran inte tar över.

Minus: Annorlunda smak och kanske är det chili som slår igenom. Vi hade önskat en mer klassisk rödbetssmak.

Betyg: 3 v 5

Ica Crème fraiche rödbetssallad – mildare smak

Pris/kilo: 23,95 kr/59,88 kr

Volym: 400 g

Innehåll: Inlagda rödbetor 57 % (från Sverige), majonnäs 34 % (rapsolja, vatten, socker, äggula), modifierad potatisstärkelse, ättika, salt, konserveringsmedel (E202, E211), crème fraiche 8 % (grädde från Tyskland, syrningskultur), lök, rödbetsjuice.

Färg: Något ljusare rosa.

Köpinformation: ica.se

Plus: Passar den som önskar en något mildare smak. Bra konsistens med små fina rödbetstärningar. Svenska rödbetor. Få tillsatser.

Minus: Upplevs rätt fet vilket dröjer sig kvar i eftersmaken (angiven fetthalt är dock låg med 18 gram). Högst pris.

Betyg: 3+ av 5

Rydbergs rödbetssallad – bra konsistens

Pris/kilo: 19,95 kr/49,88 kr

Volym: 400 g

Innehåll: Rödbetor 65 % (från Sverige), rapsolja, vatten, äggula, socker, salt, ättika, senapsfrö, kryddor, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Färg: Starkt ceriserosa.

Köpinformation: rydbergs.se

Plus: Högst halt av rödbetor i avlånga bitar med bra konsistens. Krämig och rätt klassisk smak. Svenska rödbetor.

Minus: Känns rätt fet och har högst fetthalt på 37 gram (de andra har bara ca 17-19 gram).

Betyg: 4 av 5

Ica klassisk rödbetssallad – god och frisk smak

Pris/kilo: 17,95 kr/44,88 kr

Volym: 400 g

Innehåll: Inlagda rödbetor 57 % (från Sverige), majonnäs 41 % (rapsolja, vatten, socker, äggula), modifierad potatisstärkelse, ättika, salt, konserveringsmedel (E211, E202), lök, rödbetsjuice.

Färg: Något mörkare rosa.

Köpinformation: ica.se

Plus: Klassiskt god. Frisk rödbetssmak och lagom sötma. Små fina tärningar med bra tuggmotstånd. Svenska rödbetor. Få tillsatser.

Minus: Krämigheten är lite grynig.

Betyg: 5 av 5