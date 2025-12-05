Att trilla egna köttbullar är lite meckigt och tar tid, så ibland får de färdiga ta plats i pannan! Vi har testat åtta sorter, gjorda på såväl kött, fågel som vegetariskt innehåll och noterar stor skillnad i pris – och smak.

För många har köttbullarna en given plats på julbordet och är en favorit, inte bara bland barnen. Vill man ta en liten genväg i förberedelserna finns många färdiga varianter att välja mellan i butikernas kyl- och frysdiskar.

Vi rekommenderas att generellt dra ner på rött kött i kosten och vi har därför valt att i testet även ta med ett vegetariskt alternativ och köttbullar lagade på kyckling- och kalkonfärs.

Vegetariska köttbullar utan smak

Tyvärr blev den vegetariska varianten från Dafgårds en besvikelse. Även om bullarna har en bra storlek och en trevlig stekyta är de tämligen smaklösa och dessutom lite söta.

Vidare visar sig kalkonbullarna från Ingelsta vara alldeles för salta och hamnar i botten av betygsskalan, tillsammans med Dafgårds.

Kronfågels kycklingbullar är då ett bättre alternativ, de har en trevlig färg och lite mjukare konsistens.

Mamma Scan är en klassiker bland just köttbullar. Det är en köttbulle i bra storlek som ofta gillas av barnen, men inte en sort vi skulle placera på buffébordet. De luktar lite stickigt och har en skarp löksmak och vi tycker att de fungerar bättre kalla på utflykten.

Delikatessbullar bäst

Flera av de kylda köttbullarna har en gummiaktig konsistens – inte minst Coops som också är i kompaktaste laget, även om smaken är okej.

Köttbullarna från Garant doftar också starkt av lök när förpackningen öppnas, men väl värmda har de en mild och trevlig smak och även en bra konsistens.

Favoriterna var inte oväntat delikatessköttbullarna från Ica och Felix. De är mindre och har även den bästa konsistensen. Här finns en tydlig känsla av färs och de ser båda goda ut. Högst betyg får de välsmakande köttbullarna från Felix. Dock ingår koriander som en av kryddorna i receptet, och har man svårt för denna smak, dras troligen betyget ned för en del.

Stor prisskillnad på köttbullar

Värt att notera är den stora prisskillnaden mellan de olika sorterna. Priset för testets dyraste köttbullar är hela 70 procent högre än de billigaste. Även kalkonköttbullarna ligger på en högre prisnivå.

Ett plus är att alla köttbullar har en relativt hög andel kött. Lägst har – något överraskande – de goda bullarna från Felix, med 68 procent.

Valet av köttbullar är förstås en smakfråga och handlar även om tillfället då de ska ätas. Till vardagens makaroner fungerar många av alternativen bra, men till buffébordet vill vi ha en köttbulle som är tilltalande både för öga och gom.

Test av färdiga köttbullar – från lägst till högst betyg

Vi har provsmakat köttbullarna med och utan tillbehör. Betyget är 1-5, där 5 är högsta betyg. Priset som anges är vad vi betalat och kan variera mellan butiker.

Ingelsta Kalkonköttbullar – dyra och gummiaktiga

Pris: 57,95 kr/144,88 kr

Storlek: 400 g

Innehåll: Kalkonkött (70 %), vatten, kalkonfett, potatisstärkelse, potatisflingor, salt, lök, druvsocker, potatisgrits, socker, potatisfiber, citrusfiber, stabiliseringsmedel (E450, E451), kryddor (vitpeppar, ingefära), arom, kryddextrakt (cayennepeppar). Stekta i rapsolja.

Näringsvärde per 100 g: 260 kcal, fett 16,9 g (varav mättat 5 g), kolhydrater 13,6 g (varav sockerarter 2,7 g), protein 13, 8 g, salt 3 g.

Köpinformation: ingelstakalkon.se

Kommentar: Tillagad i Sverige av svenskt kött. Kylvara

Plus: Bra storlek. Fin färg.

Minus: Väldigt salt och lite stickig smak. Lätt gummiaktig.

Betyg: 2 av 5

Dafgårds Köttfria köttbullar – smaklösa

Pris: 51,95 kr/103,90 kr

Storlek: 500 g

Innehåll: Vatten, lök, sojaprotein, rapsolja, veteprotein, vetestärkelse, naturlig arom, potatisflingor, bambufiber, stabiliseringsmedel (metylcellulosa), kryddor (bl a selleri), salt, karamelliserat socker.

Näringsvärde per 100 g: 187 kcal, fett 10 g (varav mättat 0,8 g), kolhydrater 10 g (varav sockerarter

2,3 g), fiber 2,7 g, protein 13 g, salt 1,3 g.

Köpinformation: foodservice.dafgards.se

Kommentar: Tillverkad i Sverige. Fryst.

Plus: Trevlig brynt färg på utsidan. Bra konsistens.

Minus: Grådassig insida. Smakar lite sött. Smaklös.

Betyg: 2 av 5

Coop köttbullar – helt okej smak

Pris: 29,95 kr/85,57 kr

Storlek: 350 g

Innehåll: Gris- och nötkött (73 %), lök, potatismjöl, potatis, potatisflingor, salt, potatisfiber, socker, druvsocker, köttbuljong, arom, ingefära, svartpeppar-extrakt. Stekta i rapsolja.

Näringsvärde per 100 g: 240 kcal, fett 17 g (varav mättat 6,6 g), kolhydrater 9,9 g (varav sockerarter

1,7 g), protein 13 g, salt 1,6 g.

Köpinformation: coop.se

Kommentar: Kött, potatis och socker – ursprung Sverige. Fryst.

Plus: Trevlig färg. Helt okej smak.

Minus: Aningen gummiaktig konsistens. Kompakta.

Betyg: 3 av 5

Kronfågel Kycklingköttbullar – fin färg

Pris: 57,95 kr/96,58 kr

Storlek: 600 g

Innehåll: Kycklingkött (70 %), vatten, kycklingfett, potatisstärkelse, potatisflingor, salt, lök, druvsocker, vegetabilisk fiber (potatis, citrus), grönsaksbuljong, kryddextrakt (svartpeppar), vitpeppar, cayennepeppar. Stekta i rapsolja.

Näringsvärde per 100 g: 250 kcal, fett 18 g (varav mättat 4,6 g), kolhydrater 9,3 g (varav sockerarter 0,7), protein 12 g, salt 1,7 g.

Köpinformation: kronfagel.se

Kommentar: Kyckling född, uppväxt och slaktad i Sverige. Fryst.

Plus: Fin färg. Mjukare konsistens. Trevlig smak.

Minus: Aningen salta. Dåligt tuggmotstånd. Färsen för finmald.

Betyg: 3 av 5

Mamma Scans köttbullar – bäst som kalla

Pris: 31,95 kr/91,28 kr

Storlek: 350 g

Innehåll: Svenskt gris- och nötkött (73 %), vatten, potatis-mjöl, fett från nötkött, lök, salt jodberikat, mineralsalt med mindre natrium, potatisfiber, druvsocker, socker, kryddor, kryddextrakt. Stekta i animaliskt fett.

Näringsvärde per 100 g: 220 kcal, fett 15 g (varav mättat 6 g), kolhydrater 8 g (varav sockerarter 1,5 g), protein 13 g, salt 1,4 g.

Köpinformation: scan.se

Kommentar: Tillverkade i Sverige av svenskt kött. Kylvara.

Plus: Bra storlek. Bäst som kalla till exempel på utflykt.

Minus: Kraftig smak och doft av lök.

Betyg: 3 av 5

Garant köttbullar – bäst pris

Pris: 28,95 kr/82,71 kr

Storlek:350 g

Innehåll: Gris- och nötkött (73 %), lök, potatis, potatisstärkelse, potatisflingor, salt, potatisfiber, socker, druvsocker, köttbuljong (från nötdjur), naturlig arom, kryddextrakt (svartpep-par, libbstickarot). Stekta i rapsolja.

Näringsvärde per 100 g: 240 kcal, fett 18 g (varav mättat 4 g), kolhydrater 8 g (varav sockerarter 1,4 g), fiber 1,2 g, protein 13 g, salt 1,8 g.

Köpinformation: hemkop.se, willys.se

Kommentar: Kött från Sverige. Kylvara.

Plus: Bäst pris. Mild, trevlig smak. Bra konsistens.

Minus: Skarp lökdoft, innan tillagning.

Betyg: 3+ av 5

Ica små delikatessköttbullar – bra konsistens

Pris: 44,95 kr/99,89 kr

Storlek: 450 g

Innehåll: Gris- och nötkött (73 %), vatten, potatismjöl, fett från nötkött, potatis, potatisflingor, druvsocker, joderat salt, potatisfiber, lök, pepparextrakt, svartpeppar. Friterade i animaliskt fett.

Näringsvärde per 100 g: 250 kcal, fett 18 g (varav mättat 7 g), kolhydrater 9 g (varav sockerarter 1,8 g), protein 12 g, salt 1,5 g.

Köpinformation: ica.se

Kommentar: Producerat på kött – fött, uppfött och slaktat i Sverige. Fryst.

Plus: Små, passar fint på buffébordet. Bra konsistens med känsla av färs.

Minus: Lite bleka. Kunde vara fastare.

Betyg: 4 av 5

Felix små delikatessköttbullar – bäst i test

Pris: 59,95 kr/142,74 kr

Storlek: 420 g

Innehåll: Gris- och nötkött (68 %), lök, potatis, skummjölkspulver, ströbröd (med vetemjöl), salt, köttprotein av nöt, koriander, krydd-extrakt, rapsolja till stekning.

Näringsvärde per 100 g: 239 kcal, fett 17 g (varav mättat 6,8 g), kolhydrater 6,2 g (varav sockerarter 2,9 g), protein 15 g, salt 1,6 g.

Köpinformation: felix.se

Kommentar: Svenskt kött. Tillverkad i Sverige. Fryst.

Plus: Små, passar bra på buffébordet. Fin färg. God smak. Tydlig känsla av färs.

Minus: Lägst andel kött.

Betyg: 5 av 5