En middag i farten lagas med pasta och färdig tomatsås. Alla sorter i testet är inte lyckade, men det finns såser som är smakrika, goda och ekologiska. Några av de bästa har dessutom lägre pris.

Att laga egen pastasås av tomater, basilika och andra örter är gott. Det tar dock tid, och den som vill ha en snabb och lättlagad pastamiddag kan köpa färdigkryddad tomatsås.

Färdig pastasås ska bara värmas och inte koka, då finns risk att den tjocknar och bränns vid. Det går också att hälla såsen direkt ur förpackningen över den varma pastan och röra om.

Så gör du egen tomatsås För 4–6 personer beroende på portionsstorlek. Skålla 1 kg stora, solmogna tomater i kokande vatten och dra av skinnet. Ta bort fästet och hacka tomaterna grovt. Eller använd konserverade tomater. Finhacka och fräs 1 gul lök och 1-2 vitlöksklyftor i olivolja eller smör. Rör i tomaterna, 4 msk tomatpuré och häll i 1 dl vitt vin eller vatten. Späd med mer vätska efter hand. Låt sjuda utan lock gärna i 45 minuter. För en krämigare och lenare sås kan lite grädde tillsättas. Blanda i ½-1 dl strimlad färsk basilika och smaka av med socker, salt och peppar.

Balans i sötma och syra

Testets såser har en klassisk kryddning med basilika. Nästan alla är producerade i pastalandet Italien, förutom Änglamarks som är tillverkad i Belgien.

Flera goda såser finns bland dem vi testsmakat, och vår favorit är såsen från Ica som har en fin rund smak av tomat och basilika. Balansen är bra mellan sötma och syra – och prislappen är dessutom rimlig.

Billigast är såsen från Garant som är mustig med riklig kryddning av basilika – även om en stark eftersmak dröjer sig kvar.

Hemgjord känsla har såsen från Itigo, som också har en hög andel tomater. Kryddningen är behaglig och passar den som önskar en något mildare smak. Priset är dock högre. Alla dessa tre sorter är ekologiska och har bitar av tomater vilket uppskattas.

I mellanskiktet finns flera såser där Fiorelli har hög andel tomater med god smak. Kryddningen är balanserad, men i mildaste laget för den som önskar kraftigare smak. Konsistensen är också lite väl slät.

Några pastasåser är alltför milda

En av de mest smakrika såserna med mycket basilika kommer från Mutti. Den är dock av slätare sort, väl syrlig och dyrast i testet.

Klassikern Barilla finns i många butikshyllor och bjuder på balanserad kryddning och krämig konsistens med bitar. Men såsen är för söt och ger en oklar bismak.

Lägre betyg får Zeta, som har tam kryddning och besk eftersmak. Sämst är Änglamark med en platt, trist och väl syrlig smak. Bonus är att den är ekologisk. Både såsen från Zeta och den från Änglamark är något vattniga, men på plus-sidan finns den höga andelen tomater med bitar.

Krydda gärna alltför milda såser med mer basilika, oregano eller timjan. Ibland behövs också mer salt, socker och peppar. Om såsen är för kryddstark kan du hälla i lite grädde för att få en lenare smak.

Smaktest av tomatsås till pasta – från lägst till högst betyg

Så gjordes testet Vi har värmt såserna i kastrull och smakat på dem vid flera tillfällen, både enskilt och ihop med spagetti. Priserna kan skilja i olika butiker. Betyget är 1–5 där 5 är bäst.

Änglamarks Ekologisk Pastasås Basilika – platt och trist smak

Pris/kilo: 32,50 kr/77,38 kr

Mängd: 420 g

Innehåll: Tomater** 81 % (EU), tomatkoncentrat** 7 %, lök, vatten, majsstärkelse, basilika* 1,1 %, rörsocker, havssalt, koncentrerad citronsaft, timjan, persilja, peppar, vitlökspulver. *Ekologisk. **Krav-ekologisk.

Köpinformation: coop.se

Plus: Rätt hög andel tomater. Krämig konsistens med tomatbitar. Ekologiska ingredienser. Märkt med Krav och EU-lövet.

Minus: Platt och trist smak. Väl syrlig. Något vattnig.

Betyg: 1 av 5

Zeta Pastasås Basilika – något vattnig

Pris/kilo: 34,95 kr/87,38 kr

Mängd: 400 g

Innehåll: Krossade tomater 89 %, olivolja, lök, basilika 2 %, socker, salt, naturlig basilikaarom.

Köpinformation: zeta.nu

Plus: Hög andel tomater med bitar. Fyllig tomatsmak med en del sötma och syrlighet.

Minus: Kort smak och sämre kryddning. Något vattnig. Besk eftersmak.

Betyg: 2 av 5

Mutti Pasta Sauce with Basil – mustig och frisk tomatsmak

Pris/kilo: 39,90 kr/99,75 kr

Mängd: 400 g

Innehåll: Krossade tomater 60 %, passerade Rossoro-tomater 21 %, tomatkoncentrat 10,2 %, olivolja, lök, basilika (Basilico genovese SUB) 1,5 %, morot, naturliga aromer, salt. Kan innehålla mjölk och nötter.

Köpinformation: mutti-parma.com

Plus: Smakrik med mycket basilika. Mustig och frisk tomatsmak.

Minus: Slätare. Väl syrlig. Kan innehålla mjölk och nötter. Dyrast.

Betyg: 3 av 5

Barilla Basilico – balanserad kryddning

Pris/kilo: 29,95 kr/74,88 kr

Mängd: 400 g

Innehåll: Krossade tomater 72 %, tomatkoncentrat 14 %, lök, solrosolja, basilika 2 %, socker, salt, naturlig arom.

Köpinformation: barilla.com

Plus: Balanserad kryddning med smak av basilika. Stora tomatbitar och krämig konsistens. Lagom syra och en hel del sötma.

Minus: En aning för söt. Oklar bismak.

Betyg: 3 av 5

Fiorelli Pastasås Napoletana – hög andel tomater

Pris/kilo: 24 kr/68,57 kr

Mängd: 350 g

Innehåll: Italienska tomater 94,5 %, extra jungfru olivolja 2 %, socker, salt, lök, selleri 0,4 %, morot 0,4 %, vitlök 0,2 %, basilika 0,1 %.

Köpinformation: fiorellis.se, delitea.se

Plus: Hög andel tomater med god smak. Behaglig kryddning. En hel del sötma och lagom med syra.

Minus: För mild om starkare smak önskas. Väl slät konsistens.

Betyg: 3+ av 5

Itigo Basilika Tomater Ekologisk – hemgjord känsla

Pris/kilo: 33 kr/94,29 kr

Mängd: 350 g

Innehåll: Färska tomater* 99,5 %, basilika* 0,5 g. Inget tillsatt salt. *Från ekologisk odling.

Köpinformation: itigo.se, delitea.se

Plus: Högst andel tomater med bitar och god smak. Hemgjord känsla och behaglig basilika. Ekologisk, märkt med Krav och EU-lövet.

Minus: En av de dyrare. För mild om starkare smak önskas. Något vattnig.

Betyg: 4 av 5

Garant Ekologisk Pastasås Basilico – riklig basilikasmak

Pris/kilo: 24,90 kr/62,25 kr

Mängd: 400 g

Innehåll: Krossade tomater* 75 %, tomatpuré* 11 %, vatten, basilika* 2 %, solrosolja, salt, socker, extra jungfru olivolja, oregano. *Ekologisk råvara. Ursprung tomater Italien.

Köpinformation: garantskafferiet.se

Plus: Lägst pris. Mustig och god med riklig basilikasmak. Krämig konsistens med tomatbitar. Ekologisk. Märkt med EU-lövet.

Minus: Stark eftersmak dröjer kvar.

Betyg: 4 av 5

Ica Eco Pastasås Tomat & Basilika – god och rund smak

Pris/kilo: 27,95 kr/71,67 kr

Mängd: 390 g

Innehåll: Krossade tomater* 70 %, tomatpuré, basilika 1 %, extra jungfru olivolja, lök, salt, vitlök*. *Ekologisk ingrediens. Tomater odlade i Italien.

Köpinformation: ica.se

Plus: God och rund smak av basilika och tomat med bitar. Balanserad sötma och lagom syrlig. Ekologisk. Märkt med EU-lövet.

Minus: Något lösare konsistens.

Betyg: 5 av 5