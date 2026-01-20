Testa dina kunskaper och var med och tävla om trisslotter.

Sång, dans, sketcher och monologer. Inom begreppet revy ryms mycket, och traditionen har anor från mitten av 1800-talet. Nu är det dags att se vad kan du om svenska revyer!

Var med och tävla! Vi lottar ut sammanlagt tio Trisslotter bland de som har rätt svar – fem till vinnaren, tre till andrapristagaren och två till den som kommer trea.

Du tävlar genom att svara rätt på frågesporten på sid 42-43 i Svenska Öden & äventyr nr 2/2026.

Skriv dina svar med siffran först följt av svaret, till exempel: 1 x, 2 1, 3 2, osv.

Senast den 20 februari måste vi ha fått ditt svar.

Lycka till!