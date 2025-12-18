Den 27 januari är det hundra år sedan den skotska uppfinnaren John Logie Baird sände de första rörliga bilderna offentligt på varuhuset Selfridges i London. Därför tänkte vi testa era kunskaper i tv-historia. Som vanligt kan du vara med och tävla om trisslotter.
Du tävlar genom att svara rätt på frågesporten på sid 44-45 i Svenska Öden & äventyr nr 1/2026.
Skriv dina svar med siffran först följt av svaret, till exempel: 1 x, 2 1, 3 2, osv.
Svara rätt på frågan så är du med i utlottningen.
Senast den 26 januari måste vi ha fått ditt svar.
Lycka till!