Testa dina kunskaper och var med och tävla om trisslotter.

Många klagar när de spelas i varje butik och radioprogram. Men vad vore julen utan julmusik? Här har du dessutom chansen att tjäna en slant på julplågorna – om du löser vårt quiz och skickar in dina svar. Lycka till och god jul!

Var med och tävla! Vi lottar ut sammanlagt tio Trisslotter bland de som har rätt svar – fem till vinnaren, tre till andrapristagaren och två till den som kommer trea.

Du tävlar genom att svara rätt på frågesporten på sid 42-43 i Svenska Öden & äventyr nr 12/2025.

Skriv dina svar med siffran först följt av svaret, till exempel: 1 x, 2 1, 3 2, osv.

Svara rätt på frågan så är du med i utlottningen.

Senast den 21 december måste vi ha fått ditt svar.

Lycka till!