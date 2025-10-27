Testa dina kunskaper och var med och tävla om trisslotter.

Det är högsäsong just nu för både virus och bakterier. Förkylningar, vinterkräksjukan och covid-19 är sånt vi skyr som pesten, men som få kommer undan helt. Svara på vårt kluriga quiz så kan du kanske trösta dig med några trissvinster mellan nysningarna!

Vi lottar ut sammanlagt tio Trisslotter bland de som har rätt svar – fem till vinnaren, tre till andrapristagaren och två till den som kommer trea.

Du tävlar genom att svara rätt på frågesporten på sid 44-45 i Svenska Öden & äventyr nr 11/2025.

Skriv dina svar med siffran först följt av svaret, till exempel: 1 x, 2 1, 3 2, osv.

Svara rätt på frågan så är du med i utlottningen.

Senast den 24 november måste vi ha fått ditt svar.

Lycka till!