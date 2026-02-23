Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 13 mars behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Den här tätorten grundades år 1900 och har idag runt 18 000 invånare. Namnet Hjalmar Lundbohm är intimt förknippat med vår orts tillblivelse. Vinnaren av Idol 2006, Marcus Fagervall, är född i kommunen liksom författaren Åsa Larsson som ofta förlägger handlingen i sina böcker till orten och dess omgivningar.

2. Ortens stadshus utsågs 1964 till landets vackraste byggnad och fick skydd som byggnadsminne, men revs ändå för några år sedan. Många framgångsrika idrottare kommer härifrån, kanske ingen mer känd än hockeylegendaren Börje Salming. Platsen för Luleås Tekniska Universitets institution för rymdforskning och centrum för den svenska raketverksamheten ligger här.

1. Förra året riktades världens blickar mot orten då landets berömda kyrka gav sig ut på en tur som direktsändes i många medier. Detta var ett led i det gigantiska projektet att helt enkelt flytta delar av staden. Landets största kommun till ytan.